Sản xuất nông lâm thuỷ sản vẫn ổn định trước thiên tai, bão lũ

Trong tháng 10/2025, mặc dù bão và mưa lớn liên tiếp gây ngập úng ở nhiều địa phương, thiệt hại lớn và làm gián đoạn sản xuất, thu hoạch nông sản, song sản xuất trồng trọt vẫn đáp ứng yêu cầu sản xuất vụ mùa và thu đông; chăn nuôi phục hồi rõ nét; thủy sản có tốc độ tăng trưởng cao; lâm nghiệp vẫn tăng mạnh diện tích rừng trồng mới...

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 10/2025, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, tạo tiền đề cho nguồn cung nguyên liệu và thực phẩm vào cuối năm. Nông nghiệp tập trung thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông; chăn nuôi phục hồi, giá thức ăn chăn nuôi giảm giúp đảm bảo lợi nhuận. Thủy sản tăng trưởng tích cực với sản lượng cá tra và tôm nước lợ tăng. Tuy nhiên, lâm nghiệp và khai thác thủy sản chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, làm giảm tiến độ khai thác tại nhiều địa phương.

THU HOẠCH LÚA MÙA CHẬM DO ẢNH HƯỞNG BÃO LŨ

Vụ mùa năm 2025, cả nước gieo cấy 1.521,3 nghìn ha, giảm 9,9 nghìn ha so với năm trước. Trong đó: Miền Bắc gieo cấy 980,8 nghìn ha (giảm 17,2 nghìn ha); Miền Nam gieo cấy 540,5 nghìn ha (tăng 7,3 nghìn ha).

Đến ngày 20/10/2025, cả nước đã thu hoạch được 865,5 nghìn ha, bằng 56,9% diện tích lúa vụ mùa gieo cấy. Riêng miền Bắc mới đạt 598 nghìn ha (bằng 87,2% cùng kỳ), tiến độ chậm do lịch thời vụ muộn và liên tiếp chịu ảnh hưởng của mưa bão trong quý 3. Nhiều diện tích lúa bị ngập úng và đổ ngã, gây khó khăn cho thu hoạch.

Một số địa phương có diện tích lúa mùa thu hoạch giảm mạnh như: Bắc Ninh giảm 33,5 nghìn ha; Ninh Bình giảm 21,6 nghìn ha; Lào Cai giảm 13,5 nghìn ha; Thanh Hóa giảm 10,4 nghìn ha.

Đối với vụ lúa Thu Đông, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Ninh xuống giống 699,2 nghìn ha, đạt 97,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số tỉnh có tiến độ chậm như An Giang (97,4%), Cần Thơ (95,8%), Cà Mau (82,2%). Nhiều diện tích gieo sớm đã bắt đầu thu hoạch, đạt 190,3 nghìn ha, chiếm 27,2% tổng diện tích xuống giống.

Hiện nay, các địa phương trên cả nước đang tích cực gieo trồng cây màu. Tuy nhiên, diện tích một số loại cây giảm so với cùng kỳ do mưa bão, ngập úng làm ảnh hưởng tiến độ gieo trồng.

Đối với ngành chăn nuôi, đàn trâu tiếp tục giảm do diện tích chăn thả bị thu hẹp, chi phí đầu tư lớn và hiệu quả kinh tế thấp. Một số địa phương có mức giảm mạnh: Thanh Hóa giảm 14,3%; Hà Tĩnh giảm 13,9%; Lạng Sơn giảm 13,2%; Thái Nguyên giảm 11,9%; Phú Thọ giảm 5,2%. Đàn bò giảm nhẹ, chủ yếu do thiếu thức ăn thô xanh và chăn nuôi nhỏ lẻ kém hiệu quả. Hồ Chí Minh giảm 11,4%; Thanh Hóa giảm 10,8%; Vĩnh Long giảm 5,2%; Phú Thọ giảm 3,7%.

Tuy nhiên, một số địa phương ghi nhận sự tăng trưởng: Tuyên Quang tăng 3,5% nhờ hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghệ An tăng 2,4% do giá thị trường ổn định và được hỗ trợ vốn tín dụng.

Chăn nuôi lợn đang dần phục hồi sau dịch tả lợn châu Phi, doanh nghiệp tăng cường áp dụng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học và liên kết tiêu thụ theo chuỗi. Chăn nuôi gia cầm ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Tính đến ngày 29/10/2025: Không còn dịch tai xanh và lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm còn ở một số tỉnh: Ninh Bình, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Khánh Hòa; Dịch tả lợn châu Phi còn tại 30/34 địa phương chưa qua 21 ngày.

DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG TĂNG MẠNH

Trong tháng 10/2025, diện tích rừng trồng mới đạt 31,8 nghìn ha (giảm 2,9% so với cùng kỳ). Số cây trồng phân tán đạt 4,6 triệu cây (giảm 3,9%). Sản lượng gỗ khai thác đạt 2.432,3 nghìn m³ (giảm 1,1%) do mưa bão làm chậm tiến độ tại nhiều tỉnh như Tuyên Quang (bằng 77,7% cùng kỳ), Nghệ An (94,3%).

Tuy nhiên, tính chung 10 tháng năm 2025, lâm nghiệp vẫn ghi nhận kết quả tích cực: Rừng trồng mới 253,1 nghìn ha (tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước); Cây lâm nghiệp trồng phân tán 74,7 triệu cây (tăng 1,3%); Sản lượng gỗ khai thác 20.465,3 nghìn m³ (tăng 7,8%).

Tính chung 10 tháng năm 2025, sản lượng thủy sản thu hoạch đạt 8.157,1 nghìn tấn (tăng 3,1%), tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của ngành thủy sản trong tăng trưởng nông nghiệp.

Diện tích rừng thiệt hại tiếp tục giảm mạnh. Riêng tháng 10/2025, chỉ có 41,6 ha bị thiệt hại (giảm 3,5%); tính chung 10 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại giảm 30,9% so với năm trước.

Sản lượng thủy sản tháng 10/2025 ước đạt 895,3 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Cá đạt 625 nghìn tấn (tăng 2,5%); Tôm đạt 152,9 nghìn tấn (tăng 6%); Thủy sản khác đạt 117,4 nghìn tấn (tăng 0,9%). Nuôi trồng tiếp tục là động lực tăng trưởng, đạt 597,3 nghìn tấn (tăng 5,2%). Sản lượng thu hoạch cá tra đạt 188,5 nghìn tấn (tăng 4,3%) nhờ giá nguyên liệu và xuất khẩu tăng. Thu hoạch tôm thẻ chân trắng đạt 104,9 nghìn tấn (tăng 7,6%) nhờ mô hình siêu thâm canh và ứng dụng công nghệ cao; thu hoạch tôm sú đạt 25,5 nghìn tấn (tăng 4,1%).

Trong khi đó, khai thác thủy sản giảm do thời tiết bất lợi bởi bão số 10 và 11, nhiều tàu thuyền phải tạm dừng hoạt động. Sản lượng khai thác trong tháng đạt 298 nghìn tấn (giảm 1,7%), riêng khai thác biển đạt 278,1 nghìn tấn (giảm 1,5%).