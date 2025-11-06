Bão số 13 đổ bộ Tây Nguyên, gió giật cấp 15, hàng trăm nghìn người đã được sơ tán

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Nguyễn Thuấn
06/11/2025, 21:34
Cập nhật đến 19h ngày 6/11, bão số 13 đã đi sâu vào đất liền khu vực Đắk Lắk – Gia Lai, gây gió mạnh cấp 12–13, giật cấp 15, kèm mưa lớn diện rộng từ Huế đến Khánh Hòa. Hàng trăm nghìn người dân đã được di dời đến nơi an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 6/11, tâm bão số 13 ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, nằm trên đất liền khu vực Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12–13, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 30 km/giờ.
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão khiến nhiều địa phương ghi nhận gió mạnh: Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Gia Lai) gió cấp 10, giật cấp 12; Hội An (Đà Nẵng) cấp 8, giật cấp 10. Một số nơi ở Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa cũng có gió mạnh cấp 6–8, giật cấp 9–11.
Các địa phương ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã đồng loạt cấm biển từ ngày 5–6/11 để đảm bảo an toàn. Toàn bộ 61.475 phương tiện với hơn 291.000 lao động trên biển đã được thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn di chuyển tránh bão, không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm.
Trong 12 giờ qua, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa phổ biến 40–80 mm, có nơi vượt 150 mm. Nhiều trạm đo ghi nhận lượng mưa rất lớn: đỉnh Bạch Mã (Huế) 190 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 183 mm, An Xuân (Đắk Lắk) 200 mm.
Dự báo từ ngày 6–7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa phổ biến 200–400 mm, cục bộ trên 600 mm. Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa 150–300 mm, nơi mưa rất to có thể vượt 450 mm. Lượng mưa có thể đạt trên 200 mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Từ ngày 7–8/11, mưa có xu hướng lan ra khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị với tổng lượng 50–100 mm, cục bộ trên 150 mm.
Theo dự báo, từ nay đến ngày 9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn. Mực nước trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia – Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Ba và sông Srêpôk (Đắk Lắk) có thể vượt báo động 3.
Đến 17h cùng ngày, nhiều hồ thủy điện và hồ chứa lớn trên các lưu vực sông Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc, Sê San, Ba, Kon – Hà Thanh, Sông Hinh... đang đồng loạt xả điều tiết với lưu lượng từ 200 đến hơn 1.000 m³/giây để đảm bảo an toàn công trình.
Riêng tại thành phố Huế, các hồ Hương Điền, Bình Điền và Tả Trạch đang xả tổng lưu lượng gần 1.200 m3/giây. Ở Đà Nẵng, bốn hồ lớn A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4 và Sông Tranh 2 cũng đang vận hành xả gần 4.400 m3/giây.
Tại Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk, dung tích các hồ còn ở mức cao, các đơn vị quản lý đang tăng cường giám sát, phối hợp với địa phương vùng hạ du để chủ động phương án phòng, tránh lũ.
Tính đến 16h ngày 6/11, các địa phương từ Huế đến Đắk Lắk đã tổ chức sơ tán 128.974 hộ với 537.112 người đến nơi an toàn. Trong đó, Quảng Ngãi sơ tán 30.490 hộ (gần 90.000 người), Gia Lai 93.426 hộ (hơn 339.000 người), Đắk Lắk 2.666 hộ (7.661 người). Các tỉnh đã hoàn thành kế hoạch sơ tán lồng bè nuôi trồng thủy sản với hơn 93.000 bè được di dời, chằng néo an toàn.
Nhiều địa phương, trong đó có Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai, đã cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 6–7/11 để đảm bảo an toàn.
Do ảnh hưởng mưa bão, đến tối 6/11, còn 15 vị trí sạt lở, ngập sâu gây tắc đường trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị. Gia Lai đã cấm toàn bộ phương tiện di chuyển từ 17h cùng ngày; cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tạm dừng lưu thông từ 18h30; riêng Quảng Ngãi hạn chế phương tiện từ 16h.
Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm dừng hoạt động tại 6 cảng hàng không gồm Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Liên Khương.
Theo báo cáo nhanh từ Gia Lai, trong ngày 6/11 đã ghi nhận 2 người bị thương trong lúc gia cố nhà cửa và di chuyển đồ đạc tại phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước. Các địa phương khác đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.
Hiện Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai lực lượng ứng trực 24/24, theo dõi sát diễn biến của bão số 13 và mưa lũ sau bão, sẵn sàng ứng phó các tình huống xấu có thể xảy ra.
