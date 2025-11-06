Bước tiến mới trong quản trị và chuyển đổi số ngành tài nguyên nước

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Chu Khôi
06/11/2025, 16:24
Tại Hội nghị Hội đồng Nước châu Á (AWC) lần thứ 23, các bên tham gia đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực về tài nguyên nước, cùng hướng tới kiến tạo an ninh nguồn nước khu vực. Đây không chỉ là một sự kiện quan trọng đối với ngành nước mà còn là một bước tiến lớn trong việc ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững cho tương lai...
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu quản lý tài nguyên nước ngày càng cấp thiết, Hội nghị AWC lần thứ 23 và Hội thảo kỹ thuật AWC 2025 diễn ra từ ngày 5-6/11/2025, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy quản trị nước bền vững và chuyển đổi số.
Sự kiện này được tổ chức bởi Hội đồng Nước châu Á (AWC), Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (VWEA), cùng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc (NVWATER), dưới sự chủ trì của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Với chủ để "Quản trị nước bền vững, Chuyển đổi số và Hợp tác đầu tư vì tương lai", Hội nghị không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của AWC mà còn phù hợp với xu thế toàn cầu về tăng trưởng xanh và quản trị dựa trên khoa học dữ liệu.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh: "Với tư cách là quốc gia hạ lưu của nhiều hệ thống sông lớn và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, Việt Nam coi quản trị tài nguyên nước là ưu tiên chiến lược. Chính phủ đã ban hành Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm an ninh nước và công bằng trong tiếp cận, sử dụng bền vững tài nguyên".
Một trong những điểm nhấn của hội nghị là sự ra mắt Sáng kiến Hà Nội - Hành động vì An ninh nước châu Á, với ba nội dung then chốt: Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, giám sát liên quốc gia và quy hoạch phát triển bền vững; Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, ứng dụng AI và công nghệ số; Thiết lập Trung tâm điều phối an ninh nguồn nước khu vực trong AWC.
Ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, cho biết công tác quản lý tài nguyên nước của Việt Nam đã góp phần điều hòa, phân bổ, bảo vệ, phục hồi và phát triển nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Hội nghị cũng là cơ hội để các bên liên quan, từ chính phủ, xã hội dân sự đến khu vực tư nhân, cùng nhau định hướng phát triển tương lai của ngành nước. Ông Seogdae Yun, Chủ tịch AWC kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nước Hàn Quốc (K-water), nhấn mạnh: "Những thách thức về biến đổi khí hậu vượt ra ngoài biên giới quốc gia, khiến nhu cầu hợp tác và tìm kiếm các giải pháp chung trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết".
Ngành cấp thoát nước Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, hướng tới quản lý hiện đại, xanh và bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam, cho biết trong thập kỷ qua, nhiều đô thị đã cung cấp nước liên tục trong 24 giờ đạt tiêu chuẩn quốc gia. Khoảng 70% hộ dân đô thị đã đấu nối hệ thống thoát nước; 20% nước thải được xử lý, và hơn 80 dự án xử lý nước thải đang được vận hành.
Hội nghị đã ghi nhận nhiều kiến nghị và sáng kiến về quản trị tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh. Đây là cơ hội để Việt Nam tiếp cận các kinh nghiệm quốc tế, các giải pháp công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo trong quản lý, bảo vệ, khai thác bền vững tài nguyên nước.
Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc cũng trưng bày các thành tựu về quản trị nước thông minh, xử lý bùn thải hữu cơ, thiết bị cảnh báo thiên tai, ngập lụt, đồng hồ đo lưu lượng thông minh siêu chính xác, và công nghệ xử lý nước thải thành nước uống.
Theo biến động của thị trường thế giới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 6/11 được điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Trong khi các mặt hàng xăng giảm nhẹ từ 72 đồng/lít - 78 đồng/lít, thì các mặt hàng dầu tăng từ 120 đồng/lít - 124 đồng/lít. Riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm mạnh 319 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…
Trong tháng 10/2025, mặc dù bão và mưa lớn liên tiếp gây ngập úng ở nhiều địa phương, thiệt hại lớn và làm gián đoạn sản xuất, thu hoạch nông sản, song sản xuất trồng trọt vẫn đáp ứng yêu cầu sản xuất vụ mùa và thu đông; chăn nuôi phục hồi rõ nét; thủy sản có tốc độ tăng trưởng cao; lâm nghiệp vẫn tăng mạnh diện tích rừng trồng mới...
Tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong 10 tháng năm 2025 đạt 268,82 tỷ kWh; trong đó, nhiệt điện than tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, khi chiếm tới 46,2%..
Bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đang di chuyển với tốc độ rất nhanh và tiếp tục duy trì cường độ dữ dội. Trong bối cảnh nhiều khu vực miền Trung vừa trải qua mưa lũ liên tiếp, hồ đập thủy lợi, thủy điện đều đã đầy, Chính phủ yêu cầu đặt công tác ứng phó trong “tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn”...
Trong 10 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính cho sự tăng trưởng đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cùng với sự phục hồi của nhiều ngành công nghiệp trọng điểm và sự gia tăng sản lượng của các sản phẩm công nghiệp chủ lực...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: