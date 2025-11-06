Bước tiến mới trong quản trị và chuyển đổi số ngành tài nguyên nước

Tại Hội nghị Hội đồng Nước châu Á (AWC) lần thứ 23, các bên tham gia đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực về tài nguyên nước, cùng hướng tới kiến tạo an ninh nguồn nước khu vực. Đây không chỉ là một sự kiện quan trọng đối với ngành nước mà còn là một bước tiến lớn trong việc ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững cho tương lai...

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu quản lý tài nguyên nước ngày càng cấp thiết, Hội nghị AWC lần thứ 23 và Hội thảo kỹ thuật AWC 2025 diễn ra từ ngày 5-6/11/2025, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy quản trị nước bền vững và chuyển đổi số.

Sự kiện này được tổ chức bởi Hội đồng Nước châu Á (AWC), Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (VWEA), cùng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc (NVWATER), dưới sự chủ trì của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Với chủ để "Quản trị nước bền vững, Chuyển đổi số và Hợp tác đầu tư vì tương lai", Hội nghị không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của AWC mà còn phù hợp với xu thế toàn cầu về tăng trưởng xanh và quản trị dựa trên khoa học dữ liệu.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh: "Với tư cách là quốc gia hạ lưu của nhiều hệ thống sông lớn và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, Việt Nam coi quản trị tài nguyên nước là ưu tiên chiến lược. Chính phủ đã ban hành Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm an ninh nước và công bằng trong tiếp cận, sử dụng bền vững tài nguyên".

Thứ trưởng Lê Công Thành: "Việt Nam coi quản trị tài nguyên nước là ưu tiên chiến lược".

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là sự ra mắt Sáng kiến Hà Nội - Hành động vì An ninh nước châu Á, với ba nội dung then chốt: Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, giám sát liên quốc gia và quy hoạch phát triển bền vững; Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, ứng dụng AI và công nghệ số; Thiết lập Trung tâm điều phối an ninh nguồn nước khu vực trong AWC.

Việt Nam đã tích cực chuyển đổi số, triển khai GIS, SCADA, cảm biến thông minh, mô hình thủy lực thời gian thực, hướng tới giảm tỷ lệ thất thoát nước quốc gia dưới 15% vào năm 2025". Ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước.

Ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, cho biết công tác quản lý tài nguyên nước của Việt Nam đã góp phần điều hòa, phân bổ, bảo vệ, phục hồi và phát triển nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội nghị cũng là cơ hội để các bên liên quan, từ chính phủ, xã hội dân sự đến khu vực tư nhân, cùng nhau định hướng phát triển tương lai của ngành nước. Ông Seogdae Yun, Chủ tịch AWC kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nước Hàn Quốc (K-water), nhấn mạnh: "Những thách thức về biến đổi khí hậu vượt ra ngoài biên giới quốc gia, khiến nhu cầu hợp tác và tìm kiếm các giải pháp chung trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết".

Ngành cấp thoát nước Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, hướng tới quản lý hiện đại, xanh và bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam, cho biết trong thập kỷ qua, nhiều đô thị đã cung cấp nước liên tục trong 24 giờ đạt tiêu chuẩn quốc gia. Khoảng 70% hộ dân đô thị đã đấu nối hệ thống thoát nước; 20% nước thải được xử lý, và hơn 80 dự án xử lý nước thải đang được vận hành.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều kiến nghị và sáng kiến về quản trị tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh. Đây là cơ hội để Việt Nam tiếp cận các kinh nghiệm quốc tế, các giải pháp công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo trong quản lý, bảo vệ, khai thác bền vững tài nguyên nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc cũng trưng bày các thành tựu về quản trị nước thông minh, xử lý bùn thải hữu cơ, thiết bị cảnh báo thiên tai, ngập lụt, đồng hồ đo lưu lượng thông minh siêu chính xác, và công nghệ xử lý nước thải thành nước uống.