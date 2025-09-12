Thứ Sáu, 12/09/2025

Chứng khoán

Blog chứng khoán: Đà hồi sẽ dần chậm lại

12/09/2025, 16:26

Biên độ dao động hôm nay đã hẹp lại đáng kể do có sự phân hóa trong nhóm blue-chips. Tuy vậy kết quả vẫn khá tốt, cổ phiếu tiếp tục tăng giá nhiều và VNI vượt qua MA20, mở ra khả năng ngưỡng 1600 điểm có thể tạo cận dưới của vùng dao động tích lũy ở chỉ số.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Nhịp hồi này yếu hơn đáng kể so với phiên ngày 26/8 vừa qua khi phải mất 4 phiên cuối tuần mới “hoàn giảm” được một ngày rơi đầu tuần. Mặt khác thanh khoản trung bình của HSX tuần này cũng giảm mạnh xuống còn 33,5k tỷ/ngày, thấp nhất 8 tuần.

Nhìn từ khía cạnh tích cực, thanh khoản giảm cho thấy mối lo về margin có vẻ bị phóng đại. Nhà đầu tư bán ra không nhiều ở các nhịp hồi 4 phiên vừa qua, sau khi đã xả lượng lớn trong ngày 5 và 8/9. Nếu kỳ vọng dài hạn đủ mạnh để tạo sự tự tin giữ cổ phiếu lại thì đó là điều tốt. Thực tế nếu thị trường trong một xu hướng lên giá tính bằng nhiều năm thì việc mắc kẹt ở đỉnh trung hạn cũng không hẳn là quá rủi ro, chỉ là không tối ưu được nguồn lực mà thôi.

Thống kê biên độ điều chỉnh ở cổ phiếu thì phần lớn vẫn dưới ngưỡng 15%, phân bổ chủ đạo từ 10% trở xuống. Đây là ngưỡng “có thể chịu đựng” với cả các nhà đầu tư ngắn hạn, nhất là nếu không dùng margin. Ngoài ra, trừ hai phiên ngày 5-8/9 thì thị trường cũng chưa xuất hiện thêm diễn biến giảm mạnh để thúc đẩy sự sợ hãi. Nếu áp lực bán không đủ để tạo biến động như vậy cũng là một tín hiệu tích cực.

Một kịch bản xấu hơn cũng vẫn còn khả năng xảy ra là thị trường chỉ đang phục hồi kỹ thuật thông thường và tạo đỉnh sau thấp hơn. Thanh khoản giảm trong tuần này là một tín hiệu ủng hộ. Dòng tiền mua đã chậm lại nhiều trong các nhịp tăng intraday. Giao dịch giảm khá mạnh trong nhóm blue-chips (VN30 giảm 12%) và giá cũng phân hóa. VIC, HPG và MSN chiếm một nửa điểm tăng của VNI, còn lại hầu như không đáng kể. Nhóm dẫn dắt không mạnh thì VNI khó lên cao, coi như chỉ có thể test vùng đỉnh cũ hoặc tạo đỉnh thấp hơn.

Nói chung thị trường hiện tại chưa có động lực để bứt phá như những lần phục hồi từ phiên giảm đột ngột trước đó. Duy trì sức mạnh đi lên liên tục và phá tất cả các ngưỡng cản là điều không dễ. Sau mỗi nhịp tăng dài thị trường cần nghỉ ngơi để ổn định tâm lý tại mặt bằng giá cao hơn. Vì vậy kịch bản khả dĩ là VNI sẽ dao động trong khoảng 1600 tới 1700 để các cổ phiếu hình thành nền giá. Kịch bản xấu sẽ xảy ra nếu VNI thủng 1600, áp lực bán có thể xuất hiện đợt mới.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng dao động hẹp theo VN30, chỉ số này chỉ có khoảng biên độ rộng nhất từ 1816.xx tới 1849.xx. Các điểm vào Long có lợi nhưng vào Short đều phải chấp nhận thêm mức chiết khấu. Diễn biến này cũng có thể đoán trước được, khi bên bán “thả” để cầu đẩy lên thì sau những biến động lớn như hôm qua, biên độ sẽ hẹp lại. Chỉ những phiên xuất hiện nhịp kéo hoặc ép để test cung cầu mới có cơ hội lên xuống mạnh trong ngày.

Với dòng tiền có xu hướng chậm lại, VNI càng lên gần đỉnh cũ thì thanh khoản có thể càng nhỏ hơn. Dao động hiện tại vẫn chỉ là cơ hội để trading, chưa phải lúc bước vào vụ mùa chính. Chiến lược là canh mua nếu giảm, Long/Short linh hoạt với phái sinh.



VN30 đóng cửa tuần tại 1865.45. Cản gần nhất phiên tới là 1871; 1882; 1890; 1899; 1910; 1919. Hỗ trợ 1861; 1852; 1841; 1831; 1820; 1810.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

