Blog chứng khoán: Đà hồi sẽ dần chậm lại

Biên độ dao động hôm nay đã hẹp lại đáng kể do có sự phân hóa trong nhóm blue-chips. Tuy vậy kết quả vẫn khá tốt, cổ phiếu tiếp tục tăng giá nhiều và VNI vượt qua MA20, mở ra khả năng ngưỡng 1600 điểm có thể tạo cận dưới của vùng dao động tích lũy ở chỉ số.
Nhịp hồi này yếu hơn đáng kể so với phiên ngày 26/8 vừa qua
khi phải mất 4 phiên cuối tuần mới “hoàn giảm” được một ngày rơi đầu tuần. Mặt
khác thanh khoản trung bình của HSX tuần này cũng giảm mạnh xuống còn 33,5k tỷ/ngày,
thấp nhất 8 tuần.
Nhìn từ khía cạnh tích cực, thanh khoản giảm cho thấy mối lo
về margin có vẻ bị phóng đại. Nhà đầu tư bán ra không nhiều ở các nhịp hồi 4
phiên vừa qua, sau khi đã xả lượng lớn trong ngày 5 và 8/9. Nếu kỳ vọng dài hạn
đủ mạnh để tạo sự tự tin giữ cổ phiếu lại thì đó là điều tốt. Thực tế nếu thị
trường trong một xu hướng lên giá tính bằng nhiều năm thì việc mắc kẹt ở đỉnh
trung hạn cũng không hẳn là quá rủi ro, chỉ là không tối ưu được nguồn lực mà
thôi.
Thống kê biên độ điều chỉnh ở cổ phiếu thì phần lớn vẫn dưới
ngưỡng 15%, phân bổ chủ đạo từ 10% trở xuống. Đây là ngưỡng “có thể chịu đựng”
với cả các nhà đầu tư ngắn hạn, nhất là nếu không dùng margin. Ngoài ra, trừ
hai phiên ngày 5-8/9 thì thị trường cũng chưa xuất hiện thêm diễn biến giảm mạnh
để thúc đẩy sự sợ hãi. Nếu áp lực bán không đủ để tạo biến động như vậy cũng là
một tín hiệu tích cực.
Một kịch bản xấu hơn cũng vẫn còn khả năng xảy ra là thị trường
chỉ đang phục hồi kỹ thuật thông thường và tạo đỉnh sau thấp hơn. Thanh khoản
giảm trong tuần này là một tín hiệu ủng hộ. Dòng tiền mua đã chậm lại nhiều
trong các nhịp tăng intraday. Giao dịch giảm khá mạnh trong nhóm blue-chips
(VN30 giảm 12%) và giá cũng phân hóa. VIC, HPG và MSN chiếm một nửa điểm tăng của
VNI, còn lại hầu như không đáng kể. Nhóm dẫn dắt không mạnh thì VNI khó lên
cao, coi như chỉ có thể test vùng đỉnh cũ hoặc tạo đỉnh thấp hơn.
Nói chung thị trường hiện tại chưa có động lực để bứt phá
như những lần phục hồi từ phiên giảm đột ngột trước đó. Duy trì sức mạnh đi lên
liên tục và phá tất cả các ngưỡng cản là điều không dễ. Sau mỗi nhịp tăng dài
thị trường cần nghỉ ngơi để ổn định tâm lý tại mặt bằng giá cao hơn. Vì vậy kịch
bản khả dĩ là VNI sẽ dao động trong khoảng 1600 tới 1700 để các cổ phiếu hình
thành nền giá. Kịch bản xấu sẽ xảy ra nếu VNI thủng 1600, áp lực bán có thể xuất
hiện đợt mới.
Thị trường phái sinh hôm nay cũng dao động hẹp theo VN30, chỉ
số này chỉ có khoảng biên độ rộng nhất từ 1816.xx tới 1849.xx. Các điểm vào
Long có lợi nhưng vào Short đều phải chấp nhận thêm mức chiết khấu. Diễn biến này
cũng có thể đoán trước được, khi bên bán “thả” để cầu đẩy lên thì sau những biến
động lớn như hôm qua, biên độ sẽ hẹp lại. Chỉ những phiên xuất hiện nhịp kéo hoặc
ép để test cung cầu mới có cơ hội lên xuống mạnh trong ngày.
Với dòng tiền có xu hướng chậm lại, VNI càng lên gần đỉnh cũ
thì thanh khoản có thể càng nhỏ hơn. Dao động hiện tại vẫn chỉ là cơ hội để
trading, chưa phải lúc bước vào vụ mùa chính. Chiến lược là canh mua nếu giảm,
Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa tuần tại 1865.45. Cản gần nhất phiên tới là
1871; 1882; 1890; 1899; 1910; 1919. Hỗ trợ 1861; 1852; 1841; 1831; 1820; 1810.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Áp lực bán vẫn yếu, cổ phiếu vừa và nhỏ “lợi đà” tăng hàng loạt
15:30, 12/09/2025
Trình Chính phủ ban hành loạt quy định mới hút vốn ngoại, tăng lượng hàng hóa, thúc đẩy nâng hạng
14:43, 12/09/2025
Blog chứng khoán: Rung mạnh kích thích cầu bắt đáy
Áp lực bán vẫn yếu, cổ phiếu vừa và nhỏ “lợi đà” tăng hàng loạt
Với số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 3 lần số giảm hôm nay thì dù thanh khoản suy yếu cũng không phải là tín hiệu bất lợi. Nhà đầu tư đang “găm hàng”, dù thị trường đã lấy lại toàn bộ mức giảm đầu tuần, nghĩa là lượng hàng bắt đáy đang có lời khá tốt.
Bộ Tài chính: Muộn nhất tháng 12/2027 phải đưa vào vận hành cơ chế bù trừ trung tâm CCP
Nghị định 245 sửa đổi, bổ sung thời hạn chậm nhất triển khai cơ chế CCP là 31/12/2027.
Trình Chính phủ ban hành loạt quy định mới hút vốn ngoại, tăng lượng hàng hóa, thúc đẩy nâng hạng
Hướng tới mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính đã và đang nỗ lực tháo gỡ từng điểm nghẽn chính sách, công nghệ để nới rộng cơ hội tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài.
ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm
Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo trước đó của giới phân tích, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 11/9 giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 2%...
Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed vẫn có thể hạ lãi suất
Tốc độ lạm phát hàng năm ở Mỹ tăng lên mức 2,9% trong tháng 8, cho thấy thách thức mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải đối mặt trong việc tìm ra một điểm cân bằng cho chính sách tiền tệ để ứng phó với tình trạng lạm phát cao dai dẳng so với mục tiêu trong khi thị trường lao động suy yếu...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: