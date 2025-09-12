Thứ Sáu, 12/09/2025

Trình Chính phủ ban hành loạt quy định mới hút vốn ngoại, tăng lượng hàng hóa, thúc đẩy nâng hạng

Thu Minh

12/09/2025, 14:43

Hướng tới mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính đã và đang nỗ lực tháo gỡ từng điểm nghẽn chính sách, công nghệ để nới rộng cơ hội tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đó, việc trình Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 245/2025/NĐ-CP) là một trong các giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu đó.

Bộ Tài chính tóm tắt một số nội dung chính liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài cụ thể như sau:

Một là, tăng cường thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài  vào các đợt chào bán, phát hành chứng khoán: Tạo điều kiện thuận lợi trong xác định tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài: Nghị định số 245/2025/NĐ-CP cũng đã bổ sung quy định liên quan đến tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài tương thích với giấy tờ, tài liệu của nước ngoài, giúp nhà đầu tư nước ngoài thuận lợi hơn khi tham gia vào các đợt chào bán, phát hành riêng lẻ…

Rút ngắn thời gian đưa các chứng khoán mới chào bán, phát hành vào giao dịch trên thị trường tập trung. Đặc biệt, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP còn quy định rút ngắn thời gian đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường sau khi Sở giao dịch đã chấp thuận niêm yết chứng khoán từ 90 ngày xuống còn 30 ngày.

Các quy định này dự kiến sẽ giúp quá trình đưa chứng khoán vào niêm yết, giao dịch ngắn hơn từ 3- 6 tháng so với hiện nay, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư trong việc sớm đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường, tăng tính hấp dẫn của các đợt IPO đến các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư nước ngoài nói riêng.

Hai là, bảo đảm quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong việc mua, bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.  Với mục tiêu mở cửa tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP bãi bỏ điểm e khoản 1 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, theo đó không còn quy định Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty đại chúng được quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn mức quy định của pháp luật và cam kết quốc tế.

Đối với công ty đại chúng đã thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo điểm e khoản 1 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thì được tiếp tục giữ nguyên hoặc được thay đổi tỷ lệ này theo hướng tăng lên để tiệm cận dần về mức quy định của pháp luật.

Ba là, đơn giản hóa thủ tục về cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài: Tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp, hủy, thay đổi thông tin mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài theo hướng cắt giảm thủ tục yêu cầu thành viên lưu ký phải gửi hồ sơ giấy lên cho VSDC sau khi được cấp mã số giao dịch trực tuyến (ESTC) để VSDC cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chính thức. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Thông tư số 03/2025/TT- NHNN ngày 29/4/2025, Thông tư số 25/2025/TT-NHNN ngày 31/8/2025 trong đó sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, mở tài khoản thanh toán cho nhà đầu tư nước ngoài, giảm thời gian và chi phí tiếp cận thị trường, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và luân chuyển vốn, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi.

Bốn là, bổ sung quy định về việc cho phép các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài được cấp 02 mã số giao dịch chứng khoán.

Năm là, hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ để bổ sung một số quy định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai cơ chế CCP cũng như thành lập công ty con để đảm nhận chức năng CCP trên cơ sở quy định tại Luật số 56/2024/QH15, cụ thể là:

Bổ sung quy định về công ty con của VSDC được thực hiện hoạt động bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế CCP theo phân công của VSDC. 

Sáu là, minh bạch thông tin, bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài nắm bắt được thông tin như nhà đầu tư trong nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2024/TT-BTC, trong đó bổ sung quy định tổ chức niêm yết, công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh theo lộ trình.

"Với những thay đổi về khung pháp lý liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán thời gian qua, trong đó có việc ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP là minh chứng cho nỗ lực cải cách mạnh mẽ của cơ quan quản lý để mở ra cánh cửa lớn cho dòng vốn quốc tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu", Bộ Tài chính nhấn mạnh. 

