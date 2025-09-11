Blog chứng khoán: Rung mạnh kích thích cầu bắt đáy
iTrader
11/09/2025, 16:26
Một nhịp ép mạnh trong sáng nay đã đẩy thanh khoản lên khá cao, phát lộ lực cầu chờ giá thấp. Khả năng kích thích hưng phấn nâng giá mua lên sau đó là một tín hiệu tốt.
VNI giảm sâu nhất hôm nay đã về sát mốc 1600 điểm, giảm
2,28% trước khi đảo chiều hồi lên và tăng 0,88%. Biên độ dao động tối đa hôm
nay tới 3,33% thậm chí còn rộng hơn cả hai phiên lao dốc nặng ngày 5 và 8/9 vừa
qua.
Những đợt mở biên độ và rung mạnh như vậy là cơ hội tốt để
kiểm tra cung cầu vì thường tâm lý được thúc đẩy rõ ràng hơn. Buổi sáng thị trường
giảm sâu nhất khoảng 10h20, tức là nhịp ép xuống kéo dài tầm 1 tiếng. Thanh khoản
phiên sáng trên 20,8k tỷ hai sàn (chưa tính thỏa thuận) là khá cao. Diễn biến
này cho thấy có dòng tiền chờ mua vùng giá sâu và được chạm tới khi mở biên độ.
Đến chiều cổ phiếu phục hồi tốt, chỉ số lên điểm thì thanh
khoản lại giảm. Một mặt điều này thể hiện áp lực bán đã suy yếu, mặt khác chưa
xác định được sức mua có đủ lớn hay chỉ là những đồng tiền hăng hái nhất. Nếu
giá tiếp tục đi lên trong phiên cuối tuần thì thanh khoản có thể lại suy yếu
khi ít người đuổi giá hơn.
Diễn biến 5 phiên gần nhất khá giống với giai đoạn cuối
tháng 7 khi cũng có một nhịp giảm cường độ mạnh (VNI giảm 4,11% ngày 29/7) sau
đó 3 phiên tích lũy nhỏ và xuất hiện một ngày bật lên mạnh mẽ. Điểm khác là
thanh khoản vẫn chưa được kiểm chứng, hiện đã thấp hơn đáng kể. Thị trường vẫn
chỉ đang trong giai đoạn kiểm tra cung cầu xem có thể tạo nền ở vùng 1600 điểm
hay không, vẫn trong khả năng hồi nhỏ để tạo đỉnh sau thấp hơn.
Tuy vậy đối với cổ phiếu thì sẽ khác. Cần lưu ý rằng đỉnh của
rất nhiều cổ phiếu có sớm hơn so với VNI, thời gian điều chỉnh ở nhiều mã thậm
chí đã kéo dài gấp 2 hoặc gấp 3 lần chỉ số. Một số mã đã bắt đầu đi vào vùng hỗ
trợ tốt hơn. Vì vậy tùy từng cổ phiếu sẽ có cầu bắt đáy riêng biệt, hôm nay chỉ
là “vô tình” trùng vào thời điểm VNI lùi xuống sát 1600 điểm mà thôi.
Phiên này ban đầu VNI được hỗ trợ rõ ràng bởi một vài mã lớn,
nổi bật là VIC và VHM, nhưng sau đó đà tăng giá có sự lan tỏa tốt sang nhiều cổ
phiếu khác. Kéo trụ không xấu nếu như có thể đảo chiều được tâm lý và tạo hiệu ứng
phục hồi trên diện rộng. Điều đó thể hiện tâm lý vẫn có thể được kích thích, đồng
nghĩa với tâm lý còn mạnh. Nhóm VN30 là ví dụ, khả năng đảo chiều và tăng tốt
trở thành sức mạnh chung của VNI. Các cổ phiếu còn lại phụ thuộc vào khả năng
duy trì sức mạnh này.
Với diễn biến “test” cầu có kết quả ban đầu khá tốt hôm nay,
khả năng cao phiên cuối tuần thị trường vẫn sẽ tăng, nhưng biên độ có thể chậm
lại. Các trụ có thể nghỉ ngơi để kiểm tra sức mạnh ở các nhóm khác. Thanh khoản
giảm và độ rộng không theo kịp chỉ số là tín hiệu không tốt.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động rất rộng theo VN30 và
trading rất thuận lợi khi basis gần như không đáng kể. Nhịp Short đầu tiên VN30
giảm xuống chuẩn từ 1820.xx tới 1787.xx. Nhịp hồi sau đó vượt kỳ vọng, dĩ nhiên
đoạn dễ đoán nhất là quay lại 1820.xx. Đến khi cổ phiếu ngân hàng cùng hợp sức
hồi lên với VIC và VHM từ sau 1h30 thì VN30 liên tiếp phá các vùng mở biên và
lên tới sát 1861.xx. Với basis chặt như hôm nay thì đặt stoploss rất thuận lợi,
chưa kể tới VN30 phản ứng tốt với với các mốc dự kiến.
Với tín hiệu có cầu bắt đáy, khả năng cao bên bán sẽ tiếp tục
găm hàng cho đến khi giá có biểu hiện suy yếu rõ hơn. Cũng có thể thị trường lại
xuất hiện các nhịp rung mạnh để test cung. Thị trường giai đoạn này vẫn chưa ổn
định và chưa có đủ các tín hiệu kết thúc điều chỉnh. Chiến lược vẫn là canh mua
cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1855.08. Cản gần nhất ngày mai là
1861; 1871; 1883; 1890; 1897; 1909. Hỗ trợ 1849; 1841; 1831; 1819; 1810; 1801.
Tâm lý mạnh mẽ, cầu nâng giá kéo cổ phiếu lũ lượt đảo chiều
Hiệu ứng kéo trụ tiếp tục tạo được sức lan tỏa tốt hơn trong phiên chiều nay, bất chấp thanh khoản thực ra là giảm mạnh. Tuy tiền vào mua ít hơn nhưng lại chấp nhận đuổi giá, giúp mặt bằng cổ phiếu cải thiện.
Điểm danh bốn nhóm ngành hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh
ABS đã đề xuất mua vào đối với nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản... Hiện tại không ưu tiên mua mới thêm đối với nhóm này khi chưa có điều chỉnh ngắn hạn.
Kafi hoàn thành tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng, mở rộng bước tiến chiến lược
Ngày 10/9 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (Kafi) chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Cầu bắt đáy xuất hiện quanh mốc 1600 điểm, nỗ lực kéo trụ có hiệu quả
Thị trường chìm vào một đợt bán tháo khá mạnh sáng nay, có lúc VN-Index giảm 37,5 điểm (-2,28%) trước khi được các trụ kéo lên. Đáy thấp nhất chỉ số chạm tới là 1605,76 điểm, sát ngưỡng hỗ trợ vốn đã trụ vững giai đoạn cuối tháng 8 vừa qua…
SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8
Theo thống kể của SGI Capital, các cổ đông nội bộ đã bán ròng 2,5 nghìn tỷ trong tháng 8. Các đợt phát hành, IPO ước tính lên đến gần 30 nghìn tỷ trong quý 3 cũng sẽ góp phần làm giảm số dư tiền mặt và sức mua của nhà đầu tư.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: