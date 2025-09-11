Thứ Năm, 11/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Rung mạnh kích thích cầu bắt đáy

iTrader

11/09/2025, 16:26

Một nhịp ép mạnh trong sáng nay đã đẩy thanh khoản lên khá cao, phát lộ lực cầu chờ giá thấp. Khả năng kích thích hưng phấn nâng giá mua lên sau đó là một tín hiệu tốt.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

VNI giảm sâu nhất hôm nay đã về sát mốc 1600 điểm, giảm 2,28% trước khi đảo chiều hồi lên và tăng 0,88%. Biên độ dao động tối đa hôm nay tới 3,33% thậm chí còn rộng hơn cả hai phiên lao dốc nặng ngày 5 và 8/9 vừa qua.

Những đợt mở biên độ và rung mạnh như vậy là cơ hội tốt để kiểm tra cung cầu vì thường tâm lý được thúc đẩy rõ ràng hơn. Buổi sáng thị trường giảm sâu nhất khoảng 10h20, tức là nhịp ép xuống kéo dài tầm 1 tiếng. Thanh khoản phiên sáng trên 20,8k tỷ hai sàn (chưa tính thỏa thuận) là khá cao. Diễn biến này cho thấy có dòng tiền chờ mua vùng giá sâu và được chạm tới khi mở biên độ.

Đến chiều cổ phiếu phục hồi tốt, chỉ số lên điểm thì thanh khoản lại giảm. Một mặt điều này thể hiện áp lực bán đã suy yếu, mặt khác chưa xác định được sức mua có đủ lớn hay chỉ là những đồng tiền hăng hái nhất. Nếu giá tiếp tục đi lên trong phiên cuối tuần thì thanh khoản có thể lại suy yếu khi ít người đuổi giá hơn.

Diễn biến 5 phiên gần nhất khá giống với giai đoạn cuối tháng 7 khi cũng có một nhịp giảm cường độ mạnh (VNI giảm 4,11% ngày 29/7) sau đó 3 phiên tích lũy nhỏ và xuất hiện một ngày bật lên mạnh mẽ. Điểm khác là thanh khoản vẫn chưa được kiểm chứng, hiện đã thấp hơn đáng kể. Thị trường vẫn chỉ đang trong giai đoạn kiểm tra cung cầu xem có thể tạo nền ở vùng 1600 điểm hay không, vẫn trong khả năng hồi nhỏ để tạo đỉnh sau thấp hơn.

Tuy vậy đối với cổ phiếu thì sẽ khác. Cần lưu ý rằng đỉnh của rất nhiều cổ phiếu có sớm hơn so với VNI, thời gian điều chỉnh ở nhiều mã thậm chí đã kéo dài gấp 2 hoặc gấp 3 lần chỉ số. Một số mã đã bắt đầu đi vào vùng hỗ trợ tốt hơn. Vì vậy tùy từng cổ phiếu sẽ có cầu bắt đáy riêng biệt, hôm nay chỉ là “vô tình” trùng vào thời điểm VNI lùi xuống sát 1600 điểm mà thôi.

Phiên này ban đầu VNI được hỗ trợ rõ ràng bởi một vài mã lớn, nổi bật là VIC và VHM, nhưng sau đó đà tăng giá có sự lan tỏa tốt sang nhiều cổ phiếu khác. Kéo trụ không xấu nếu như có thể đảo chiều được tâm lý và tạo hiệu ứng phục hồi trên diện rộng. Điều đó thể hiện tâm lý vẫn có thể được kích thích, đồng nghĩa với tâm lý còn mạnh. Nhóm VN30 là ví dụ, khả năng đảo chiều và tăng tốt trở thành sức mạnh chung của VNI. Các cổ phiếu còn lại phụ thuộc vào khả năng duy trì sức mạnh này.

Với diễn biến “test” cầu có kết quả ban đầu khá tốt hôm nay, khả năng cao phiên cuối tuần thị trường vẫn sẽ tăng, nhưng biên độ có thể chậm lại. Các trụ có thể nghỉ ngơi để kiểm tra sức mạnh ở các nhóm khác. Thanh khoản giảm và độ rộng không theo kịp chỉ số là tín hiệu không tốt.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động rất rộng theo VN30 và trading rất thuận lợi khi basis gần như không đáng kể. Nhịp Short đầu tiên VN30 giảm xuống chuẩn từ 1820.xx tới 1787.xx. Nhịp hồi sau đó vượt kỳ vọng, dĩ nhiên đoạn dễ đoán nhất là quay lại 1820.xx. Đến khi cổ phiếu ngân hàng cùng hợp sức hồi lên với VIC và VHM từ sau 1h30 thì VN30 liên tiếp phá các vùng mở biên và lên tới sát 1861.xx. Với basis chặt như hôm nay thì đặt stoploss rất thuận lợi, chưa kể tới VN30 phản ứng tốt với với các mốc dự kiến.

Với tín hiệu có cầu bắt đáy, khả năng cao bên bán sẽ tiếp tục găm hàng cho đến khi giá có biểu hiện suy yếu rõ hơn. Cũng có thể thị trường lại xuất hiện các nhịp rung mạnh để test cung. Thị trường giai đoạn này vẫn chưa ổn định và chưa có đủ các tín hiệu kết thúc điều chỉnh. Chiến lược vẫn là canh mua cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1855.08. Cản gần nhất ngày mai là 1861; 1871; 1883; 1890; 1897; 1909. Hỗ trợ 1849; 1841; 1831; 1819; 1810; 1801.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải

