Chứng khoán Mỹ lùi lại sau kỷ lục, giá dầu giảm vì hy vọng về thượng đỉnh Mỹ - Nga

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (15/8) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Dow Jones cùng giảm điểm sau khi đạt cao kỷ lục nội phiên...

Nhiều nhà đầu tư đã chốt lời sau một tuần thị trường tăng mạnh, và cũng vì dữ liệu ảm đạm về tâm lý người tiêu dùng.

Giá dầu thô giảm phiên này và hoàn tất một tuần giảm do những hy vọng về kết quả khả quan của cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donad Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lúc đóng cửa, S&P 500 giảm 0,29%, còn 6.449,8 điểm. Trước đó, thước đo rộng nhất của giá cổ phiếu ở Phố Wall đã ghi nhận một kỷ lục nội phiên mới. Chỉ số Nasdaq giảm 0,4%, còn 21.622,98 điểm.

Riêng chỉ số Dow Jones tăng 34,86 điểm, tương đương tăng 0,08%, đạt 44.946,12 điểm, chủ yếu nhờ cú tăng 12% của cổ phiếu UnitedHealth. Thước đo gồm 30 cổ phiếu blue-chip này cũng lập kỷ lục nội phiên mới trong phiên này, nhưng mức điểm đó không thể duy trì cho tới hết phiên.

Áp lực giảm lên toàn thị trường trong phiên này đến từ sự đi xuống của các cổ phiếu chip. Applied Materials ghi nhận mức giảm 14% và Nvidia giảm gần 1%.

Nhà đầu tư thêm phần bi quan khi báo cáo tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 giảm còn 58,6 điểm, từ mức 61,7 điểm của tháng 7, do mối lo ngại về lạm phát gia tăng.

Báo cáo bán lẻ từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 7 tăng vững, với mức tăng đạt 0,5% so với tháng trước, phù hợp với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trước đó.

Tuy nhiên, số liệu bán lẻ này, cùng với kỳ vọng lạm phát tăng trong báo cáo tâm lý người tiêu dùng, làm suy giảm một chút trong kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Việc kỳ vọng hạ lãi suất giảm không có lợi cho giá cổ phiếu. Dù vậy, khả năng này vẫn đang ở mức cao.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, phiên này, các nhà giao dịch đặt cược khả năng 92% Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Trong tuần này, có lúc đặt cược đó đạt gần 100% sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ cho thấy mức tăng yếu hơn dự báo.

Cả ba chỉ số chính cùng hoàn tất một tuần tăng. Dow Jones là chỉ số vượt trội trong tuần này, với mức tăng cả tuần đạt 1,74%. S&P 500 và Nasdaq tăng tương ứng 0,94% và 0,81%.

“Cơn sốt cổ phiếu AI và khả năng Fed giảm lãi suất đang là những yếu tố hỗ trợ thị trường. Vì vậy, tôi cho rằng S&P 500 sẽ không giảm nhiều, bất chấp tính chất mùa vụ kém thuận lợi của tháng 8 và tháng 9. Thị trường sẽ tiếp tục nhích lên”, CEO Jay Hatfield của công ty Infrastructure Capital Advisors nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,99 USD/thùng, tương đương giảm 1,5%, đóng cửa ở mức 65,85 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,16 USD/thùng, tương đương giảm 1,8%, còn 62,8 USD/thùng.

Thị trường đóng cửa trước khi diễn ra cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin ở Alaska, Mỹ để bàn về việc kết thúc cuộc chiến tranh ở Ukraine. Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo thể hiện thái độ lạc quan và nói rằng đây là một cuộc gặp tốt đẹp, mang tính xây dựng, nhưng chưa có một thỏa thuận cụ thể nào.

Giới đầu tư cho rằng cuộc gặp này có thể mở đường cho một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, từ đó giúp Nga được phương Tây dỡ các biện pháp trừng phạt và có thể xuất khẩu nhiều dầu thô hơn.

“Nếu có một thỏa thuận ngừng bắn được công bố, đó sẽ là một thông tin tiêu cực đối với giá dầu thô trong ngắn hạn”, nhà giao dịch Dennis Kissler của công ty BOK Financial nói với hãng tin Reuters.

Tuần này, giá dầu WTI giảm 1,7% và giá dầu Brent giảm 1,1%.

Số liệu kinh tế ảm đạm của Trung Quốc cũng không có lợi cho giá dầu vì làm gia tăng mối lo về nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Các báo cáo thống kê công bố hôm thứ Sáu cho thấy tăng trưởng sản lượng của các nhà máy ở Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng và tăng trưởng doanh thu bán lẻ yêu nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.

Những dự báo cho rằng thế giới sẽ thừa dầu cũng gây áp lực giảm lên giá dầu trong tuần này. Trong một báo cáo hôm thứ Năm, ngân hàng Bank of America nâng dự báo về tình trạng thừa dầu, trên cơ sở nguồn cung dầu từ OPEC+ tăng. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Các nhà phân tích của Bank of America dự báo thế giới sẽ thừa 890.000 thùng dầu mỗi ngày trong thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026.

Cũng trong tuần này, một báo cáo định kỳ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu toàn cầu sẽ dư cung trong năm tới do OPEC+ tăng sản lượng.

Trong khi đó, một báo cáo của OPEC lại cho rằng cung - cầu dầu sẽ cân đối vì nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng vững trong khi tăng trưởng sản lượng dầu tại các nước ngoài OPEC+ sẽ chậm lại.