Blog chứng khoán: Điểm số giảm nhẹ, cổ phiếu “đi” nặng
iTrader
15/08/2025, 16:43
Thị trường bị xả mạnh hôm nay và càng về cuối lực bán hạ giá càng lớn. Tuy VNI điều chỉnh nhẹ nhưng cổ phiếu giảm sâu trên diện rộng. Có vẻ tâm lý hi vọng nhịp hồi buổi chiều đã trở thành cái bẫy.
Hiện tượng đỡ trụ có thể nhìn thấy rõ từ sáng khi VNI được
neo ở vùng xanh nhưng độ rộng lại phản ánh tình trạng giảm giá nhiều ở cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đỏ luôn nhiều gấp đôi số xanh bất kể VNI được neo cao.
Thị trường về cơ bản vẫn luôn xuất hiện các đợt xả trong phiên,
chỉ là lực kéo hồi đủ đỡ giá ở mức nào. Những phiên trước khả năng đẩy giá hồi
khá tốt, kết hợp cả các trụ thay nhau tạo điểm số an toàn. Chiều nay vẫn có mã đỡ
điểm nhưng khả năng đẩy giá lên đã thất bại. Thanh khoản buổi chiều rất cao tới
trên 28,3k tỷ ở HSX, chỉ sau phiên rung mạnh hôm 5/8 vừa qua.
Với rất nhiều cổ phiếu tiếp tục bị ép giá xuống sâu hơn về
cuối phiên, bên bán hôm nay đã khống chế được dao động, thậm chí bán khá quyết
liệt khi tới 130 cổ phiếu trong VNI giảm quá 2%. Mức giảm này là tổn thương rất
lớn. Trong những lần rung lắc trước, giá giảm không đến mức này và hầu hết xanh
trở lại.
Chưa rõ đây có phải là tín hiệu mới của đợt xả thực sự có hiệu
lực hay không vì cần chờ thêm vài phiên nữa. Dòng tiền đang quá lớn nên vẫn có
khả năng bên mua chỉ tạm thời yếu đi phiên này và vẫn có thể “phản công” những
ngày tới. Dù vậy thì đợt tăng này đã vượt xa tất cả những dự đoán lạc quan nhất
cách đây 1 tháng, còn cổ phiếu thì tăng quá nóng. Không có thông tin gì hấp dẫn
để kích thích thêm, thị trường thuần túy là quá nhiều tiền và có những cổ phiếu
tăng gây sốc không khác gì những “siêu phẩm” trong quá khứ. Lợi nhuận là liều
thuốc kích thích tốt nhất!
Chỉ cần nhìn vào các cổ phiếu vừa và nhỏ với ngưỡng thanh khoản
thường xuyên trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Nếu là trước đây, chỉ cần giao dịch
50-70 tỷ/phiên giá đã tăng mạnh, giờ trên trăm tỷ là bình thường. Phải có lượng
lớn các tay chơi mới tham gia và đánh thức lượng lớn cổ phiếu “ngủ quên” mới có
thể tạo ra thanh khoản như vậy. Những cổ phiếu này nếu bị dòng tiền rút đi thì
biến động sẽ rất mạnh.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động lớn và basis F1 chấp
nhận mức chiết khấu tăng vọt, trung bình khoảng 10 điểm. Tuy nhiên thị trường đang
kỳ vọng lặp lại kiểu giao dịch “sáng giảm chiều tăng” nên vẫn có thể Short, miễn
là có ngưỡng chặn lỗ phù hợp với VN30 hoặc đỉnh intraday của F1. Tuy nhiên đến
chiều thì Long rơi vào bẫy. Khi VN30 phản ứng tốt với 1785.xx, basis F1 co lại cho
thấy có lực Long vào. Tuy nhiên VN30 hồi nhẹ rồi bị đánh quỵ hẳn một cách dứt
khoát thủng 1785.xx. Nếu không có dừng lỗ thì nhịp này sẽ gây thiệt hại lớn.
Về mặt kỹ thuật nến giá của VNI và VN30 hôm nay xấu và nội tại
cũng xấu khi cổ giảm áp đảo. Chỉ có điều tiền lúc này là một biến số rất khó chịu
nên cũng chưa rõ liệu tình hình sẽ thay đổi như thế nào. Chiến lược vẫn là đứng
ngoài với cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa tại 1783.25, cản gần nhất phiên tới là 1785;
1802; 1807; 1815; 1825; 1832. Hỗ trợ 1771; 1765; 1754; 1742; 1731; 1723.
