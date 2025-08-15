Blog chứng khoán: Điểm số giảm nhẹ, cổ phiếu “đi” nặng

Thị trường bị xả mạnh hôm nay và càng về cuối lực bán hạ giá càng lớn. Tuy VNI điều chỉnh nhẹ nhưng cổ phiếu giảm sâu trên diện rộng. Có vẻ tâm lý hi vọng nhịp hồi buổi chiều đã trở thành cái bẫy.

Hiện tượng đỡ trụ có thể nhìn thấy rõ từ sáng khi VNI được neo ở vùng xanh nhưng độ rộng lại phản ánh tình trạng giảm giá nhiều ở cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đỏ luôn nhiều gấp đôi số xanh bất kể VNI được neo cao.

Thị trường về cơ bản vẫn luôn xuất hiện các đợt xả trong phiên, chỉ là lực kéo hồi đủ đỡ giá ở mức nào. Những phiên trước khả năng đẩy giá hồi khá tốt, kết hợp cả các trụ thay nhau tạo điểm số an toàn. Chiều nay vẫn có mã đỡ điểm nhưng khả năng đẩy giá lên đã thất bại. Thanh khoản buổi chiều rất cao tới trên 28,3k tỷ ở HSX, chỉ sau phiên rung mạnh hôm 5/8 vừa qua.

Với rất nhiều cổ phiếu tiếp tục bị ép giá xuống sâu hơn về cuối phiên, bên bán hôm nay đã khống chế được dao động, thậm chí bán khá quyết liệt khi tới 130 cổ phiếu trong VNI giảm quá 2%. Mức giảm này là tổn thương rất lớn. Trong những lần rung lắc trước, giá giảm không đến mức này và hầu hết xanh trở lại.

Chưa rõ đây có phải là tín hiệu mới của đợt xả thực sự có hiệu lực hay không vì cần chờ thêm vài phiên nữa. Dòng tiền đang quá lớn nên vẫn có khả năng bên mua chỉ tạm thời yếu đi phiên này và vẫn có thể “phản công” những ngày tới. Dù vậy thì đợt tăng này đã vượt xa tất cả những dự đoán lạc quan nhất cách đây 1 tháng, còn cổ phiếu thì tăng quá nóng. Không có thông tin gì hấp dẫn để kích thích thêm, thị trường thuần túy là quá nhiều tiền và có những cổ phiếu tăng gây sốc không khác gì những “siêu phẩm” trong quá khứ. Lợi nhuận là liều thuốc kích thích tốt nhất!

Chỉ cần nhìn vào các cổ phiếu vừa và nhỏ với ngưỡng thanh khoản thường xuyên trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Nếu là trước đây, chỉ cần giao dịch 50-70 tỷ/phiên giá đã tăng mạnh, giờ trên trăm tỷ là bình thường. Phải có lượng lớn các tay chơi mới tham gia và đánh thức lượng lớn cổ phiếu “ngủ quên” mới có thể tạo ra thanh khoản như vậy. Những cổ phiếu này nếu bị dòng tiền rút đi thì biến động sẽ rất mạnh.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động lớn và basis F1 chấp nhận mức chiết khấu tăng vọt, trung bình khoảng 10 điểm. Tuy nhiên thị trường đang kỳ vọng lặp lại kiểu giao dịch “sáng giảm chiều tăng” nên vẫn có thể Short, miễn là có ngưỡng chặn lỗ phù hợp với VN30 hoặc đỉnh intraday của F1. Tuy nhiên đến chiều thì Long rơi vào bẫy. Khi VN30 phản ứng tốt với 1785.xx, basis F1 co lại cho thấy có lực Long vào. Tuy nhiên VN30 hồi nhẹ rồi bị đánh quỵ hẳn một cách dứt khoát thủng 1785.xx. Nếu không có dừng lỗ thì nhịp này sẽ gây thiệt hại lớn.

Về mặt kỹ thuật nến giá của VNI và VN30 hôm nay xấu và nội tại cũng xấu khi cổ giảm áp đảo. Chỉ có điều tiền lúc này là một biến số rất khó chịu nên cũng chưa rõ liệu tình hình sẽ thay đổi như thế nào. Chiến lược vẫn là đứng ngoài với cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1783.25, cản gần nhất phiên tới là 1785; 1802; 1807; 1815; 1825; 1832. Hỗ trợ 1771; 1765; 1754; 1742; 1731; 1723.

