Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại xả ròng hơn 3.000 tỷ, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?

Thu Minh

15/08/2025, 21:12

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng thêm 3087.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2824.0 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Rốt cuộc VN-Index cũng chấp nhận điều chỉnh sau chuỗi ngày liên tiếp tăng nóng. Chỉ số đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần bốc hơi 10,69 điểm tương ứng giảm 0,65% về vùng 1.630 với độ rộng rất xấu với 261 mã tăng trên 84 mã giảm điểm.

Tuy chỉ số giảm nhẹ nhưng cổ phiếu tổn thương rất lớn với 130 mã giảm quá 2% giá trị. Thị trường chìm trong biển lửa với sự rút lui của hàng loạt nhóm vốn hóa lớn. Ngân hàng bay màu ở VCB, BID, CTG, TCB trong khi một vài cổ phiếu khác vẫn giữ khá vững phong độ như MBB tăng 2,36%; ACB tăng 1,34%; SHB tăng 2,21% và EIB tăng 4,95%.

Bất động sản bị bán tháo la liệt, VIC đóng cửa được giữ nguyên ở giá tham chiếu song hầu hết các cổ phiếu còn lại đỏ lửa, mức độ giảm cũng mạnh như DXG, PDR, NLG, CEO, TCH, DIG trung bình giảm 3-4%. Dòng tiền đầu cơ đang rút lui, nhóm vốn hóa nhỏ, penny đang bị bán ra chốt lời.

Chứng khoán có sự phân hóa mạnh, VIX, ORS, DSC, IVS vẫn bung nóc kịch trần trong khi SSI, VCI, SHS, FTS, CTS, VDS bị bán ra giảm mạnh. Nhìn chung tâm lý nhà đầu tư bắt đầu xao nhãng, sau một thời gian tăng trưởng mạnh liên tiếp bước lên vủng đỉnh mới, định giá thị trường đã trở về mức hợp lý, do đó, điều chỉnh được cho là phù hợp và cần thiết.

Hàng loạt nhóm ngành khác cũng giảm mạnh như hóa chất, thép, thực phẩm đồ uống, viễn thông, công nghệ thông tin. Chỉ có năng lượng là ngược dòng tăng mạnh 4,12%.

Thanh khoản ba sàn hôm nay tăng lên 65.500 tỷ đồng cho thấy dòng tiền đứng ngoài vẫn rất lớn. Chỉ cần điều chỉnh là xông pha bất chấp khối ngoại đang có cái nhìn không tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng thêm 3087.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2824.0 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, VND, ClI, HCM, KDH, GEX, MSN, CMG, BSI, BSR.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, FPT, MBB, VPB, VCB, SHB, MWG, STB, VIC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 540.6 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 875.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, MBB, VPB, VCG, FPT, VCB, STB, CII, MSB, VIC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bản ròng có: GEX, VSC, VND, HDB, VJC, KDH, TCB, BID, DXG.

Tự doanh mua ròng 1056.2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 399.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Công nghệ Thông tin. Top mua rồng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GEX, FPT, MWG, HPG, GEE, KDH, GMD, VCG, DXG, STB. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng.

Top cổ phiếu được bán ròng gồm CTG, VPB, NLG, LPB, MBB, SAB, VNM, PNJ, BSR, VIC. 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1415.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1549.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tố chức trong nước bán ròng 3/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu Top bán ròng có VCG, VIX, ClI, PLX, PVD, NVL, HDG, BSR, MSB, VPB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có FPT, VHM, VSC, VJC, TCB, HPG, HDB, CTG, VCI, VCB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.840,8 tỷ đồng, tăng +6,4% so với phiên liền trước và đóng góp 4,3% tổng giá trị giao dịch

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VPB, với gần 14,9 triệu đơn vị tương đương 487,7 tỷ đồng được nhà đầu tư cá nhân bán thỏa thuận cho Tự doanh trong nước. Ngoài ra còn có giao dịch sang tay giữa các Tổ chức trong nước ở cổ phiếu HDB, VIX, MSB, TCB.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Dầu khí, Kho bãi trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Thực phẩm, Bán lẻ, Phần mềm, Quỹ đầu tư. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Từ khóa:

khối ngoại nhà đầu tư nước ngoài bán ròng VN-Index 1600 điểm

Đọc thêm

Các quỹ ETF rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Các quỹ ETF rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Tuần thứ ba của tháng 8, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng mạnh hơn 1 nghìn tỷ đồng...

Khối ngoại vẫn bán "cực rát", xả ròng hơn 2.000 tỷ

Khối ngoại vẫn bán "cực rát", xả ròng hơn 2.000 tỷ

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 49.500 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng 2068.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1905.3 tỷ đồng.

Blog chứng khoán: Hàng penny, midcap lại tăng nóng

Blog chứng khoán: Hàng penny, midcap lại tăng nóng

Dòng tiền xoay vòng và tránh blue-chips đang khiến chỉ số đi đường riêng tách biệt đáng kể với diễn biến cổ phiếu. VNI phiên này tăng yếu nhưng nhiều cổ phiếu rất nóng, nhất là nhóm penny và midcap.

Cựu Chủ tịch VGS muốn bán tiếp 4 triệu cổ phiếu

Cựu Chủ tịch VGS muốn bán tiếp 4 triệu cổ phiếu

Nếu thành công, ông Hải sẽ giảm giảm sở hữu từ hơn 6 triệu cổ phiếu, chiếm 9,82% xuống còn hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 3,32% vốn tại VGS và qua đó không còn là cổ đông lớn.

HOSE thêm 3 mã vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin

HOSE thêm 3 mã vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin

HOSE đã bổ sung 3 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm DAH, SAV và DHM đều ghi nhận lỗ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Xả hàng trọn phiên, thanh khoản hơn 65,5 ngàn tỷ, khối ngoại rút tiền kỷ lục

Chứng khoán

2

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

3

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

4

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: