Khối ngoại xả ròng hơn 3.000 tỷ, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng thêm 3087.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2824.0 tỷ đồng.

Rốt cuộc VN-Index cũng chấp nhận điều chỉnh sau chuỗi ngày liên tiếp tăng nóng. Chỉ số đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần bốc hơi 10,69 điểm tương ứng giảm 0,65% về vùng 1.630 với độ rộng rất xấu với 261 mã tăng trên 84 mã giảm điểm.

Tuy chỉ số giảm nhẹ nhưng cổ phiếu tổn thương rất lớn với 130 mã giảm quá 2% giá trị. Thị trường chìm trong biển lửa với sự rút lui của hàng loạt nhóm vốn hóa lớn. Ngân hàng bay màu ở VCB, BID, CTG, TCB trong khi một vài cổ phiếu khác vẫn giữ khá vững phong độ như MBB tăng 2,36%; ACB tăng 1,34%; SHB tăng 2,21% và EIB tăng 4,95%.

Bất động sản bị bán tháo la liệt, VIC đóng cửa được giữ nguyên ở giá tham chiếu song hầu hết các cổ phiếu còn lại đỏ lửa, mức độ giảm cũng mạnh như DXG, PDR, NLG, CEO, TCH, DIG trung bình giảm 3-4%. Dòng tiền đầu cơ đang rút lui, nhóm vốn hóa nhỏ, penny đang bị bán ra chốt lời.

Chứng khoán có sự phân hóa mạnh, VIX, ORS, DSC, IVS vẫn bung nóc kịch trần trong khi SSI, VCI, SHS, FTS, CTS, VDS bị bán ra giảm mạnh. Nhìn chung tâm lý nhà đầu tư bắt đầu xao nhãng, sau một thời gian tăng trưởng mạnh liên tiếp bước lên vủng đỉnh mới, định giá thị trường đã trở về mức hợp lý, do đó, điều chỉnh được cho là phù hợp và cần thiết.

Hàng loạt nhóm ngành khác cũng giảm mạnh như hóa chất, thép, thực phẩm đồ uống, viễn thông, công nghệ thông tin. Chỉ có năng lượng là ngược dòng tăng mạnh 4,12%.

Thanh khoản ba sàn hôm nay tăng lên 65.500 tỷ đồng cho thấy dòng tiền đứng ngoài vẫn rất lớn. Chỉ cần điều chỉnh là xông pha bất chấp khối ngoại đang có cái nhìn không tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng thêm 3087.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2824.0 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, VND, ClI, HCM, KDH, GEX, MSN, CMG, BSI, BSR.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, FPT, MBB, VPB, VCB, SHB, MWG, STB, VIC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 540.6 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 875.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, MBB, VPB, VCG, FPT, VCB, STB, CII, MSB, VIC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bản ròng có: GEX, VSC, VND, HDB, VJC, KDH, TCB, BID, DXG.

Tự doanh mua ròng 1056.2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 399.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Công nghệ Thông tin. Top mua rồng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GEX, FPT, MWG, HPG, GEE, KDH, GMD, VCG, DXG, STB. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng.

Top cổ phiếu được bán ròng gồm CTG, VPB, NLG, LPB, MBB, SAB, VNM, PNJ, BSR, VIC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1415.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1549.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tố chức trong nước bán ròng 3/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu Top bán ròng có VCG, VIX, ClI, PLX, PVD, NVL, HDG, BSR, MSB, VPB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có FPT, VHM, VSC, VJC, TCB, HPG, HDB, CTG, VCI, VCB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.840,8 tỷ đồng, tăng +6,4% so với phiên liền trước và đóng góp 4,3% tổng giá trị giao dịch

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VPB, với gần 14,9 triệu đơn vị tương đương 487,7 tỷ đồng được nhà đầu tư cá nhân bán thỏa thuận cho Tự doanh trong nước. Ngoài ra còn có giao dịch sang tay giữa các Tổ chức trong nước ở cổ phiếu HDB, VIX, MSB, TCB.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Dầu khí, Kho bãi trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Thực phẩm, Bán lẻ, Phần mềm, Quỹ đầu tư. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.