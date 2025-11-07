Blog chứng khoán: Giai đoạn then chốt

Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.

Kịch bản VNI thủng 1600 điểm cũng không phải là bất ngờ, vì để setup cho một xu hướng mới, cần “xóa bài” tạo điều kiện thu gom cổ phiếu thuận lợi nhất. Thị trường chính thức bước vào giai đoạn “test” cung trọng điểm với sức ép tâm lý được đẩy lên cao trào.

Hai ngày cuối tuần chắc chắn sẽ có rất nhiều phân tích mới, góp phần tạo thêm sự hỗn loạn về thông tin. Về mặt kỹ thuật, dưới mốc 1600 điểm sẽ là các ngưỡng hỗ trợ sâu hơn đáng kể, ví dụ quanh 1500 điểm. Ngoài ra sức ép từ margin cũng là yếu tố sẽ được nhắc tới vì ngưỡng 1600 điểm cũng được coi là biên dưới của vùng tích lũy kéo dài và chiến lược mua gom cũng dễ được căn cứ vào mốc này khi nhiều lần thị trường phục hồi từ đây.

Việc đánh gãy 1600 điểm tạo điều kiện để kiểm tra khối lượng lỏng lẻo. Khi VNI về gần mốc này nhà đầu tư thường giảm bán với kỳ vọng thị trường đã chạm mức hỗ trợ mạnh và sẽ phục hồi. Những phiên điều chỉnh vừa rồi có thanh khoản giảm, thậm chí như sáng nay giao dịch cũng rất thấp là biểu hiện rõ nhất. Tuy nhiên tâm lý này có còn giữ được hay không khi VNI mất mốc 1600 điểm? Do đó nhịp giảm tới đây tuy bất lợi cho nhà đầu tư cầm cổ khi lỗ gia tăng, nhưng lại tốt cho tổng thể vì thị trường có thể ước đoán được áp lực đang dồn nén. Dòng tiền lớn muốn hành động cũng phải dựa trên sự phối hợp của người cầm cổ, chứ không đơn giản là đẩy giá lên bất chấp.

Về cổ phiếu, tùy từng mã, nhưng đa số đã điều chỉnh xa hơn nhiều mốc 1600 điểm và tạm thời tạo một đáy tham chiếu trước VNI. Khi chỉ số bị các trụ ép xuống đáy mới, cổ phiếu có giảm tương ứng hay không mới là câu chuyện. Vì vậy đây là giai đoạn then chốt để quan sát cổ phiếu cụ thể sẽ bị bán như thế nào và dòng tiền lựa chọn hành động ra sao. VNI dù có xuống 1500 điểm cũng sẽ không quan trọng, nếu cổ phiếu cụ thể được nâng đỡ đủ tốt.

Đối với nhà đầu tư cầm tiền, đây là thời cơ để thu gom cổ phiếu thuận lợi. Không nên nhìn “độ cao” của chỉ số vì cổ phiếu có “độ cao” khác. Không ít mã đã lùi về tương đương vùng giá mà VNI quanh 1400 điểm, thậm chí là 1320 điểm. Nói một cách đơn giản, chỉ cần suy luận rằng nếu giá cổ phiếu đã quay lại giai đoạn thị trường chưa bùng phát nhưng lại có yếu tố bổ sung về kết quả kinh doanh mới tức là định giá sẽ hợp lý. Cổ phiếu có thể chịu tác động từ sự hoảng loạn tâm lý chung nhưng sẽ sớm cân bằng trở lại.

Thị trường phái sinh hôm nay khá bất thường khi basis F1 chấp nhận đảo dương suốt buổi sáng cũng như 30 phút đầu phiên chiều. Có lẽ các tay chơi phái sinh cũng hi vọng 1600 điểm là hỗ trợ mạnh của thị trường cơ sở. VN30 dao động trong biên độ 1845.xx tới 1860.xx và các vị thế Long (thể hiện basis dương) trở thành mắc kẹt sau cú ép trụ quyết định. Vì vậy điểm vào Short an toàn nên là lúc VN30 thủng 1845.xx vì khi đó sẽ tận dụng được sức nặng của các vị thế Long suốt thời gian trước đó.

Mặc dù VNI cuối phiên đã bị đánh gãy 1600 điểm, xuống 1599 điểm nhưng vẫn cần sức ép thêm nữa để nhịp gãy này được xác nhận và dứt khoát hơn. Thanh khoản khả năng cao sẽ tăng dần trong những ngày tới khi dòng tiền kiên nhẫn đợi đến thời điểm hành động tốt. Chiến lược là giải ngân mạnh, Long/Short linh hoạt với phái sinh để giảm lỗ cho vị thế cơ sở sẵn có.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1824.71. Cản gần nhất phiên tới là 1831; 1848; 1860; 1871; 1881. Hỗ trợ 1816; 1800; 1788; 1774; 1758.

