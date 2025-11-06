Blog chứng khoán: T+ dễ đứt tay

Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.

Nếu tính theo giá đóng cửa hôm 4/11 thì đến hôm nay chỉ có khoảng 14% số cổ phiếu trong rổ VNAllshare là có lời hơn 1% trong khi hơn 62% là thua lỗ. Nếu tính theo mức giá bình quân khối lượng của ngày 4/11 thì cũng tới gần một phần ba (32,9%) số cổ phiếu thua lỗ. Thống kê này cho thấy bắt đáy lướt sóng không có nhiều cơ hội.

Có lẽ nhà đầu tư cũng nhìn thấy rủi ro này nên dòng tiền vào càng lúc càng giảm. Hôm nay thanh khoản HSX và HNX chỉ hơn 18,5k tỷ chưa tính thỏa thuận. Đây là mức giao dịch rất chán nản. Liên tục hai phiên sau ngày đảo chiều khá ấn tượng hôm 4/11 số cổ phiếu giảm giá đều áp đảo. Kết hợp với thanh khoản thấp, đây là kết quả của dòng tiền đã tạm thời dừng lại: Nhà đầu cơ ngại rủi ro trong khi dài hạn quay lại trạng thái chờ đợi.

Thanh khoản thấp dĩ nhiên cũng có hiệu ứng từ việc giảm bán. Với lượng giao dịch khá lớn hôm 4/11 mà đến thời điểm hàng về giao dịch nhỏ nghĩa là cổ phiếu đã được giữ lại. Tuy nhiên độ “chắc tay” của những người mua hôm 4/11 đến đâu thì phải kiểm tra. Vì vậy khả năng cao thị trường sẽ xuất hiện trở lại các nhịp “test” cung nữa.

Nếu nhìn theo VNI từ đỉnh 1800 điểm thì xu hướng điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang diễn ra với các đỉnh sau thấp hơn. Vài phiên tới nếu VNI tiếp tục điều chỉnh thì sẽ xác nhận thêm về xu hướng này. Vẫn giữ quan điểm mốc 1600 điểm “nên” được đánh gãy để kiểm tra kỹ hơn về nguồn cung lỏng lẻo.

Đối với cổ phiếu, các phiên trồi sụt như gần đây là diễn biến bình thường. Quá trình tạo nền đều như vậy, xuất hiện những phiên mở biên độ giảm mạnh và xuất hiện cầu bắt đáy lớn, sau đó là những phiên trả điểm với biên độ khác nhau cùng thanh khoản thấp. Các nhà đầu tư muốn tích lũy cổ phiếu quy mô lớn cần những thời điểm mua thuận lợi. Thời gian tạo đáy kéo dài cũng góp phần “điều chỉnh” các tín hiệu kỹ thuật phù hợp hơn, từ đó tạo sự đồng thuận.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động khá tốt và có sự đồng thuận ở các trụ nên xu hướng intraday mượt, dễ nhìn. Kết hợp với đó là basis không chênh lệch nhiều nên đặt stoploss cũng dễ. VN30 chủ đạo dao động trong biên độ 1881.xx – 1871.xx. Trước khi VN30 rơi qua mức 1881.xx hay vòng lên từ 1871.xx basis đều có tín hiệu thay đổi trước cho thấy có hoạt động tích lũy vị thế đối nghịch. Duy nhất đợt đánh lên 1890.xx và đánh xuống sau đó là quá nhanh. Dù về biên độ thì trông ngon nhưng thực ra điểm vào lệnh Long hay Short phải chạy theo diễn biến và biên lợi nhuận không dễ.

Với dòng tiền kiên nhẫn không chịu mua lên cao, thị trường giờ đang nằm trong tay người bán. Nếu nhóm này cũng kiên nhẫn giữ hàng lại thì thanh khoản sẽ duy trì rất thấp. Tuy nhiên thị trường có nhiều cách để đánh “bung” khối lượng này vì cuối cùng thì danh mục sẽ chịu tổn thương khác nhau. Chiến lược vẫn là đợi mua thêm, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1869.6. Cản gần nhất ngày mai là 1871; 1881; 1890; 1905; 1915; 1921; 1935. Hỗ trợ 1860; 1845; 1831; 1817; 1807.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.