Loạt cổ phiếu trụ bị bán tháo, VN-Index thủng 1600 điểm

Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.

VN-Index chốt phiên sáng đã điều chỉnh khoảng 1,29% tương đương -21,17 điểm. Chiều nay áp lực bán ra đã tăng vọt, sàn HoSE ghi nhận thanh khoản tăng 101% so với giá trị khớp lệnh buổi sáng. Cùng với đó VN-Index lần đầu xuyên thủng ngưỡng 1600 điểm lúc 2h19 và đóng cửa tiếp tục rơi xuống 1599,1 điểm, giảm 2,65% tương đương -43,54 điểm.

Ngay cả khi VN-Index chưa thủng 1600 điểm thì cổ phiếu đã rất kém. Độ rộng chốt phiên sáng chỉ có 81 mã tăng/215 mã giảm, trong đó 104 mã giảm quá 1%. Đến cuối phiên, độ rộng còn 59 mã tăng/270 mã giảm, với 183 mã giảm quá 1%, trong đó 125 mã giảm quá 2%.

Đây là mức tổn thương cực lớn trong một ngày đối với danh mục, đặc biệt khi rất nhiều cổ phiếu đã giảm ngày sau phiên “bull-trap” hôm 5/11 vừa qua. Nói cách khác tuy VN-Index hai phiên cuối tuần giảm khoảng 3,37% thì cổ phiếu thường giảm gấp đôi số này. Do đó không thể sử dụng biến động của chỉ số để đo lường mức thiệt hại của nhà đầu tư.

Đợt bán tháo chiều nay diễn ra khá bất ngờ, mặc dù hôm qua có lượng hàng bắt đáy về nhưng áp lực cũng không lớn như vậy. Tính riêng phiên chiều, tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết lên tới 15.850 tỷ đồng, tăng 63% so với chiều hôm qua. Đợt bán diễn ra liên tục ngay khi thị trường mở cửa trở lại và “ép lỳ” tới khoảng 2h20 với mức điểm thấp nhất của chỉ số là 1595,34 điểm (-2,88%). Một đợt bắt đáy nhẹ kéo VN-Index nảy lên 1611,27 điểm trong 10 phút cuối cùng đợt khớp lệnh liên tục. Tuy nhiên đến đợt đóng cửa, sức ép lại gia tăng và VN-Index chính thức chốt dưới mốc 1600 điểm.

Tốc độ giao dịch phiên chiều rất nhanh nên nhiều lệnh mua thụ động của các nhà đầu tư bắt đáy đã bị khớp cưỡng bức. Chỉ có khoảng 10 phút kéo lên nói trên là có sự chủ động từ bên mua. Tuy nhiên cuối cùng bên bán vẫn là người “cầm trịch”. Điều này khiến rất nhiều cổ phiếu phải chấp nhận đóng cửa ở giá thấp nhất hoặc sát mức này.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giảm cộng hưởng hôm nay, tạo sức ép rất lớn lên VN-Index.

Biên độ giảm cực mạnh của VN-Index hôm nay có được là do sự cộng hưởng của nhóm trụ. VHM giảm sàn 6,98%, VIC giảm 3,9%. Các trụ ngân hàng lớn nhất cũng rất xấu: VCB giảm 1,66%, BID giảm 2,6%, CTG giảm 4,11%, TCB giảm 1,79%, VPB giảm 3,51%, MBB giảm 1,69%. FPT và GAS là hai trụ duy nhất còn xanh, tăng tương ứng 0,8% và 1,29%. Rổ VN30 kết phiên với 28 cổ phiếu đỏ, trong đó 24 mã giảm quá 1%, bao gồm 16 mã giảm từ 2% trở lên. Chỉ số đại diện rổ giảm 2,4%.

Phần còn lại của thị trường cũng rất tệ dù ngoài VHM chỉ thêm CTD, DAT giảm sàn. Tuy nhiên sức ép thể hiện rõ ràng ở hàng chục cổ phiếu giảm 3-6% với thanh khoản hàng trăm tới cả ngàn tỷ đồng: STB giảm 6,84% khớp 1.006,7 tỷ; VIX giảm 6,67% với 826,8 tỷ; VSC giảm 5,45% với 228,6 tỷ; KBC giảm 5,18% với 152,1 tỷ; HAG giảm 4,79% với 336,7 tỷ; MWG giảm 4,73% với 673,2 tỷ… Chỉ tính riêng 125 cổ phiếu giảm quá 2% trong VN-Index đã chiếm gần 69% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.

Ở phía tăng, giao dịch lẻ tẻ vài mã không đáng kể và cũng không mang tính đại diện. GAS tăng 1,29% với 75,9 tỷ đồng; KSB tăng 1,66% với 30,1 tỷ; PAC tăng 2,67% với 21,4 tỷ; SMC tăng 5,26% với 12,7 tỷ; HSL tăng 6,82% với 12,2 tỷ là các mã đáng chú ý nhất.

Trong các phiên hoảng loạn như hôm nay thì điều quan trọng hơn là khả năng đỡ giá của dòng tiền bắt đáy như thế nào. Thống kê có 32% số cổ phiếu xuất hiện giao dịch ở HoSE đạt biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Tuy vậy chỉ khoảng 30 mã là đóng cửa trên tham chiếu. Như vậy lực cầu bắt đáy là có, nhưng hiệu quả chưa rõ rệt.