Blog chứng khoán: Giữ khách

Thị trường được kích thích khá tốt chiều nay. Vẫn là sự dẫn dắt của các trụ như những phiên trước nhưng đã có sức lan tỏa rộng hơn. Thanh khoản vẫn là điểm yếu, nhưng những phiên đảo chiều phục hồi như vậy góp phần tạo hi vọng và “giữ khách”.

Khoảng 2/3 thời gian giao dịch trong phiên VNI đỏ, độ rộng xác nhận trạng thái điều chỉnh trên diện rộng. Thậm chí thông kê tới 56,4% số cổ phiếu ở thời điểm thấp nhất giảm quá 1%, trong đó gần 31% giảm quá 2%. Đây là trạng thái điều chỉnh khá tiêu cực.

Diễn biến phục hồi xuất hiện ngay đầu phiên chiều, khởi động bằng các trụ VIC, VHM, TCB, MBB. Đến cuối có thêm HPG, FPT. Do đa số cổ phiếu đang giảm sâu nên độ rộng thay đổi có phần chậm và đến cuối ngày cũng chỉ thể hiện trạng thái giằng co cân bằng.

Tuy vậy biên độ phục hồi trong phiên là rất đáng kể. Khoảng 31% số cổ phiếu đảo chiều intraday từ 2% trở lên. Điều này cho thấy hoạt động bắt đáy có triển vọng đem lại hiệu quả tích cực. Tính riêng thanh khoản phiên chiều – thời gian diễn ra nhịp đảo chiều – sàn HSX giao dịch khoảng 10,7k tỷ, tăng 12,5% so với phiên sáng. Chung cuộc 2 sàn hôm nay đạt gần 21,4k tỷ chưa kể thỏa thuận.

Mức thanh khoản này cũng chưa có gì đặc biệt. Điểm tích cực chỉ giới hạn ở khả năng đảo chiều giá. Nhìn từ góc độ này thì áp lực bán tương đối yếu, nhất là khi giá hầu hết cổ phiếu chạm đáy intraday buổi sáng với tổng giao dịch HSX chưa tới 9,5k tỷ. Giá bị kéo giãn do các lệnh mua thụ động chờ giá. Chỉ sang phiên chiều mới có sự thay đổi, bên mua nâng dần giá lên và vào lệnh khá chủ động, tạo thanh khoản tốt hơn.

Các diễn biến intraday kiểm giảm trước tăng sau luôn tạo sự hào hứng nhất định vì sẽ có một bộ phận nhà đầu tư bắt đáy thành công, phần còn lại giảm lỗ. Về mặt kỹ thuật giá cổ phiếu lại tạo “nến rút chân”. Tuy nhiên mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, vì sau nhiều ngày “tra tấn” tâm lý, thị trường “buông lỏng” một ngày cũng không có gì đặc biệt. Hiệu ứng tốt nhất vẫn chỉ là hỗ trợ tâm lý.

Câu chuyện lúc này quan trọng hơn là phiên dao động như vậy giúp các cổ phiếu cụ thể như thế nào. Ở khía cạnh kém nhất, một số vẫn đang tìm đáy, số khác tạo các phiên lình xình để củng cố đáy. Muốn thoát ra khỏi trạng thái này vẫn cần nhiều phiên nữa. Do đó thay vì hào hứng nhìn VNI tiến lên gần 1800 điểm hay diễn biến “giảm lỗ” một ngày, hãy quan sát vận động giá trong nhiều ngày để đánh giá triển vọng hình thành nền đáy ổn định. Các cổ phiếu đã tạo nền đáy sẽ có cơ hội bứt phá tới đây, khi thị trường hội tụ đủ điều kiện để vào sóng mới.

Thị trường phái sinh có một phiên dao động đủ rộng cho giao dịch. Tuy nhiên buổi sáng chênh lệch basis vẫn là biến số làm giảm lợi nhuận. Ví dụ đầu ngày khi VN30 từ trên 1930.xx vòng xuống, basis chiết khấu trước gần 5 điểm. Việc chỉ số lùi xuống chuẩn 1921.xx nếu không “may mắn” nhờ F1 duy trì chiết khấu thì biên lợi nhuận cho Short là không cao. Điều này có thể thấy ở ngay nhịp sau đó, khi VN30 vòng lại lên 1930.xx, F1 tăng rất ít. Hoặc ở nhịp lùi thứ hai từ 1930.xx xuống, F1 gần như không giảm đủ rộng để trade.

Ở nhịp tăng cuối giao dịch dễ hơn vì trụ hoạt động mạnh một cách rõ ràng, dễ quan sát. Nếu chú ý thì basis hẹp lại rất nhanh trước khi Vn30 đột phá 1930.xx sau 1h45 với TCB bùng nổ.

Sự thay đổi từ bên mua chiều nay cũng có thể xem là một tín hiệu tốt ở chỗ tâm lý vẫn có thể kích thích được và thay đổi trạng thái thành công. Thị trường bước vào tháng 12 và chỉ hơn tuần nữa là có thể xuất hiện kỳ vọng mới. Những phiên tới thị trường vẫn có thể quay lại trạng thái giằng co, nhưng thanh khoản giảm và biên độ hẹp sẽ là tích cực. Nếu tốt hơn nữa thì thanh khoản nên tăng cao và đẩy được hướng giá lên. Chiến lược là nghỉ ngơi với cơ sở, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1950.12. Cản gần nhất ngày mai là 1961; 1970; 1980; 1990; 2004; 2013. Hỗ trợ 1948; 1940; 1931; 1920; 1903; 1890.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.