Đỉnh 1700 lại trong tầm tay, cổ phiếu vừa và nhỏ tăng nóng

Đà phục hồi khá mạnh của nhóm cổ phiếu blue-chips trong phiên chiều nay đã tăng tốc cho VN-Index lên gần 1685 điểm. Chỉ cần một phiên tăng cùng cường độ nữa là đỉnh 1700 sẽ trở thành quá khứ.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,61%, mức tăng chưa nhiều nhưng so với thời điểm chốt phiên sáng (giảm 0,02%) cũng là thay đổi tích cực. Thống kê có tới 22 mã trong rổ này tăng giá so với phiên sáng, chỉ 5 mã tụt giá. Bất lợi là các trụ hàng đầu chưa tăng đủ ấn tượng.

Trong nhóm 10 mã vốn hóa lớn nhất của VN-Index, CTG có sức bật tốt nhất phiên chiều. Cổ phiếu này tăng tới 2,58% so với phiên sáng, tức là đảo chiều thành công (chốt phiên sáng giảm 0,2%). Về mặt đóng góp điểm số riêng chiều nay thì CTG lớn nhất với mức tăng 2,38% so với tham chiếu, dù tính cả phiên vẫn đứng sau BID do mã này đã tăng mạnh sẵn từ sáng. BID chiều nay cũng tăng thêm 0,96% nữa, chốt trên tham chiếu 3,05%. Một trụ khác cũng khá tốt buổi chiều là VIC. Cuối phiên sáng VIC lao dốc giảm 1,38%, đến chiều đã quay lại được tham chiếu. Ngoài ra, TCB, VCB, GAS, MBB… cũng nhích giá lên thêm nhưng không nhiều.

Sự đồng thuận tốt hơn ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt điểm số đã giúp VN-Index hình thành một nhịp leo dốc khá ấn tượng. Chỉ số đóng cửa tăng 1,06% và chốt ở mức cao nhất ngày. Không có nhóm cổ phiếu nào thực sự áp đảo trong việc đẩy chỉ số, ngay cả ngân hàng cũng chỉ có 3 đại diện là BID, CTG và TCB, còn lại xuất hiện rải rác HVN, TAL, VIX, MSN, BSR, HPG.

So với phiên sáng, rổ VN30 đã mạnh lên khá nhiều, dù VN30-Index chịu tác động một chút từ VHM vẫn giảm 0,95%. Cổ phiếu này thực ra cũng đã cải hiện, hồi lại được 0,87% chiều nay. Tiếc rằng VPB, một trụ khác lại suy yếu nhẹ. HPG tuy đóng cửa vẫn tăng 1,17% nhưng nếu tính riêng buổi chiều thì lại tụt giá 0,65% so với buổi sáng.

Phần còn lại của thị trường hưởng lợi rất nhiều từ diễn biến mạnh hơn của điểm số. Độ rộng VN-Index tuy không cải thiện rõ rệt so với buổi sáng khi có 238 mã tăng/76 mã giảm (chốt phiên sáng là 221 mã tăng/95 mã giảm) nhưng mặt bằng giá thì cao hơn đáng kể. Cụ thể, chốt phiên sáng có 120 cổ phiếu tăng quá 1% trên sàn HoSE trong đó 51 mã tăng từ 2% trở lên. Đóng cửa, sàn này có 153 mã tăng quá 1%, với 93 mã tăng trên 2%.

Lực mua chủ động chiều nay đẩy giá cổ phiếu hồi và tăng khá tốt so với phiên sáng.

Thanh khoản HoSE phiên chiều cũng tăng 8,8% so với phiên sáng, đạt 17.850 tỷ đồng, cao nhất 5 phiên chiều. Mức tăng thanh khoản này cũng không phải là nhiều, hầu hết do giá cổ phiếu tăng. Tuy vậy, điều này vẫn phản ánh sự chủ động nâng giá từ bên mua, với bằng chứng rõ nhất là mặt bằng giá cao hơn.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn tiếp tục là nhóm lợi nhất, thậm chí tín hiệu tăng nóng quay lại. Buổi sáng VN-Index mới có 9 mã kịch trần, cuối phiên đã là 16 mã. Ngoài VIX đã cực khỏe từ sáng, có thể kể thêm VHC, KSB, HVN, CTD đều đóng cửa giá trần với thanh khoản cả trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Chỉ số Midcap đóng cửa tăng 2%, Smallcap tăng 1,61% đều mạnh hơn đáng kể so với phiên sáng. Thanh khoản hai rổ này cũng tăng tương ứng 4% và 17% so với phiên trước. Rất nhiều cổ phiếu giao dịch cực kỳ sôi động như VCG tăng 6,12% thanh khoản 840,2 tỷ đồng; VND tăng 2,93% với 579,4 tỷ; DIG tăng 2,44% với 544 tỷ; GMD tăng 6,65% với 476,1 tỷ; VSC tăng 4,29% với 350 tỷ; IJC tăng 4,72% với 345,1 tỷ…

Nhóm giảm giá chiều nay thất thế hoàn toàn do tâm lý mạnh mẽ hơn đã cải thiện giá đáng kể. Duy nhất CII giảm 1,05% với thanh khoản 634,5 tỷ đồng là đáng chú ý. Thực ra cổ phiếu này cũng đã có cải thiện nhất định trong phiên chiều, khi buổi sáng giảm 1,46%. Thêm nữa CII đã tăng 14% chỉ trong 4 phiên và xuất hiện một ngày chốt lời cũng là bình thường.

Diễn biến ngược dòng đáng chú ý duy nhất chiều nay là khối ngoại đã tăng cường bán ra. Cụ thể, khối này xả thêm 2.806 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE, tăng 57% so với buổi sáng. Vị thế ròng cũng tăng vọt lên -981,8 tỷ đồng so với -339 tỷ đồng phiên sáng. FPT bị bán ra gấp đôi buổi sáng, đạt -623,3 tỷ đồng. Ngoài ra có HPG -178,3 tỷ, STB -124,3 tỷ, SSI -119,3 tỷ, CTG -111 tỷ, VCB -103,2 tỷ, VNM -102,8 tỷ. Phía mua ròng có VIX +206,1 tỷ, BID +98,9 tỷ, ACB +63,8 tỷ.