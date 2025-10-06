Bên bán “găm hàng”, cổ phiếu kịch trần cả loạt

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay sụt giảm tới 34% so với buổi sáng nhưng cổ phiếu tăng dữ dội hơn. Đó là hiệu ứng của hiện tượng “găm hàng” của bên bán, trong khi nhu cầu mua vẫn còn. Thanh khoản dồn vào nhóm blue-chips thậm chí đẩy VN30-Index vượt đỉnh lịch sử.

VN-Index đóng cửa tăng 3,02% tương đương +49,68 điểm, chỉ đứng sau cường độ của phiên ngày 26/8 vừa qua (+53,6 điểm). Độ rộng cực tốt với 259 mã tăng/68 mã giảm. Tương quan này không khác biệt nhiều so với buổi sáng (245 mã tăng/53 mã giảm) nhưng mặt bằng giá thì vẫn cao hơn. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE có 100 mã tăng vượt 2%, đóng cửa lên tới 144 mã. Đặc biệt phiên sáng mới có 3 mã kịch trần là SSI, VND và JVC, chiều nay lên tới 22 mã.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ bùng nổ phiên chiều, trong 23 mã trần thì VN30 chỉ đóng góp 3 mã. Giao dịch hàng trăm tỷ đồng thanh khoản xuất hiện ở HDG, DIG, VCI, CTS, PDR, HCM, VIX, VRE. Các cổ phiếu này đều còn dư mua giá trần, cho thấy tiềm năng thanh khoản vẫn có thể cao hơn nữa nếu như bên bán xả nhiều hơn.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán dĩ nhiên vẫn là tâm điểm, thậm chí còn cực nóng sau nhịp khởi động ấn tượng buổi sáng. VCI, VIX, HCM tăng hết biên độ với thanh khoản cực cao, cùng với VND và SSI đã mạnh từ sáng. Toàn nhóm chứng khoán ghi nhận 14 mã kịch trần, số còn lại đều tăng 3-6%. Dĩ nhiên thanh khoản các cổ phiếu nhóm này rất khác nhau, nhưng những mã có “truyền thống” như SSI, VIX, VND đều nằm trong Top 10 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường.

Về vốn hóa, cổ phiếu chứng khoán không thuộc loại lớn. Trong 10 mã kéo điểm nhiều nhất cho VN-Index hôm nay chỉ lọt vào hai mã là SSI và VIX. Tuy vậy cổ phiếu chứng khoán thường là nguồn cảm hứng trong giao dịch, đặc biệt là khi kịch trần, có khả năng kích thích lan tỏa.

Sức mạnh điểm số hôm nay vẫn chủ đạo đến từ các blue-chips lớn. VN30-Index đóng cửa tăng 3,2% với duy nhất LPB giảm 1,33%. Thống kê có tới 29/30 tăng giá so với mức chốt buổi sáng, cổ phiếu duy nhất không cao thêm được là SSI do đã kịch trần sẵn. 22 cổ phiếu trong rổ blue-chips này tăng quá 2% so với tham chiếu bao gồm cả các trụ lớn nhất như VCB tăng 3,73%, VHM tăng 2,7%, BID tăng 2,39%, CTG tăng 3,15%, TCB tăng 2,74%, VPB tăng 6,95%, HPG tăng 5,61%, MBB tăng 3,01%, FPT tăng 2,25%.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết chiều nay giảm 34,6% so với buổi sáng, trong đó HoSE giảm 34,1%. Mặc dù vậy thanh khoản giảm không hàm ý tiêu cực vì giá cổ phiếu lại tăng cao hơn và rất nhiều mã không còn dư bán. Nói cách khác, bên mua sẵn sàng trả tiền nhiều hơn để có cổ phiếu nhưng không tìm được thanh khoản. Vì vậy “lỗi” thanh khoản kém là do bên cầm cổ.

Trong bối cảnh như vậy, không có gì bất ngờ khi rổ VN30 tăng giao dịch cả phiên tới 51% so với cuối tuần trước, đạt 19.162 tỷ đồng và chiếm gần 65% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Các blue-chips có lượng cổ phiếu lưu hành tự do rất lớn, thị giá cũng cao, nên đáp ứng được nhu cầu thanh khoản dễ dàng.

“Điểm tối” duy nhất của phiên hôm nay là khối ngoại vẫn tiếp tục rút vốn với cường độ rất cao. Riêng chiều nay khối này bán ròng thêm 669 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE, nâng mức bán ròng cả ngày lên gần 1.857 tỷ đồng. Tính chung kể từ đầu năm đến nay khối này đã bán ròng khoảng 104.000 tỷ đồng.

Các cổ phiếu bị bán mạnh đáng chú ý phiên này là MWG -311,2 tỷ, MBB -279,4 tỷ, FPT -266,4 tỷ, STB -212,8 tỷ, VRE -196,4 tỷ, HDB -165,8 tỷ, VHM -163,4 tỷ, TCB -128,9 tỷ, CII -106,2 tỷ. Phía mua ròng có VIX +146,3 tỷ, HPG +146,8 tỷ, ACB +46,4 tỷ, GEX +42 tỷ… Mặc dù bán ròng lớn nhưng tổng cung của khối ngoại hôm nay chỉ chiếm khoảng 15,5% tổng giá trị sàn HoSE. Các cổ phiếu bị bán lớn vẫn có dòng tiền trong nước đẩy giá tăng rất tốt.