Blog chứng khoán: Cơ hội cho người cầm tiền

Thị trường tiếp tục điều chỉnh trên diện rộng trong ngày cuối tuần dù các trụ vẫn hoạt động “ổn định” để nâng đỡ chỉ số. VNI giảm không nhiều tuần này nhưng cổ phiếu thì thiệt hại nặng nề. Dòng tiền bắt đáy vẫn hoạt động một cách hững hờ và chỉ chờ giá thấp.

Việc đặt cược vào thông tin nâng hạng không được các nhà đầu tư ngắn hạn quan tâm, thanh khoản thị trường vẫn duy trì mức thấp. Tuy nhiên từ góc nhìn dài hạn, nhịp điều chỉnh giảm này là cơ hội rất tốt. Biến động do nâng hạng hay không cũng chỉ là những phản ứng mang tính thời điểm, còn đầu tư là câu chuyện của doanh nghiệp.

Nếu tính từ thời điểm VNI thất bại tại mốc 1700 điểm hồi đầu tháng 9 đến nay thì nhiều cổ phiếu điều chỉnh khá lớn. Một số đã tăng tốc rơi trong khoảng 2 tuần trở lại đây và mức chiết khấu khá ổn. Do đó dù VNI có quay lại 1600 điểm hay không cũng không quá quan trọng vì cổ phiếu đang tới những ngưỡng hỗ trợ tốt hơn.

Đặc biệt nếu kịch bản xấu xuất hiện, tâm lý thị trường có thể bị ảnh hưởng nặng nề trong ngắn hạn và mốc 1600 có thể thủng. Điều đó đồng nghĩa với cổ phiếu đã giảm từ trước vẫn có thể giảm sâu hơn nữa. Đây chính là điều mà những nhà đầu tư giữ tiền suốt thời gian qua chờ đợi. Thực ra một setup tốt cho một nhịp tăng mới thường xuất hiện trong cơn hoảng loạn bán tháo hoặc một nhịp điều chỉnh mạnh. Đó là thời điểm những người nắm giữ cổ phiếu “lỳ” nhất cũng phải dao động không còn “niềm tin” nữa!

Thanh khoản khớp lệnh HSX và HNX hôm hay tăng nhẹ khoảng 12% so với hôm qua, lên gần 24,9k tỷ. Mức này không phải là cao, nhưng cao hơn một chút so với 2 phiên trước. Khi giá cổ phiếu điều chỉnh nhiều hơn thì dòng tiền cũng trở nên “tham” hơn. Tích lũy cổ phiếu là một quá trình và điều khó là mua được đủ số mà không khiến giá cổ phiếu bị tác động. Tâm lý cũng là yếu tố dễ thay đổi nhất vì luôn có sẵn một lý do nào đó để giải thích hợp lý.

Thị trường phái sinh hôm nay có một nhịp giảm và một nhịp hồi khá chuẩn, từ 1861.xx xuống 1849.xx và quay lên 1870.xx Tuy nhiên nhịp giảm buổi sáng hơi khó chịu vì basis chiết khấu rộng khiến dư địa cho Short quá nhỏ, dễ bị “nổ” stoploss. Nhịp lên thì ngon ăn hơn, trước khi VN30 bật ngược từ 1849.xx thì basis đã co lại rất nhanh, thanh khoản khá cao. Loạt trụ sau đó hồi lên từ đầu giờ chiều, các nhịp “pull back” đều ngắn và hẹp trước khi chỉ số lên tới 1870.xx. Nếu chú ý sẽ thấy basis bắt đầu mở rộng chiết khấu ở lần đầu tiên chạm tới 1870.xx và nhịp rướn thứ hai là khu vực để “dính” các lệnh Short treo sẵn trước khi các trụ bị ép xuống lần nữa.

Việc điều tiết các trụ tuy không thay đổi nhiều ở điểm số nhưng tạo sóng intraday cũng không nhỏ. Nhịp hồi buổi chiều có yếu tố bắt đáy hỗ trợ cùng với các trụ. Ví dụ cổ phiếu ngân hàng cũng nảy trở lại.

Hai phiên đầu tuần tới VNI khả năng cao sẽ dao động hẹp lại nhưng cửa giảm vẫn cao, nhất là với những cổ phiếu đang thua lỗ lớn vì áp lực cắt lỗ mới. Chiến lược vẫn là canh mua cổ phiếu, Long/Short với phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1859.51. Cản gần nhất phiên tới là 1861; 1873; 1880; 1890; 1903. Hỗ trợ 1850; 1839; 1831; 1823; 1813; 1800.

