Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Tiền vẫn mạnh ở hàng penny, midcap

iTrader

03/09/2025, 16:56

Các cổ phiếu lớn nhất đang phân hóa mạnh, kiềm chế VNI hay VN30 trong bối cảnh thanh khoản tổng thể giảm. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản dòng tiền nóng hoạt động tích cực ở nhóm vừa và nhỏ.

VnEconomy

Thực ra thanh khoản cũng đang giảm ở hai nhóm cổ phiếu này, midcap hôm nay giảm giao dịch 18%, penny giảm 26%. Tuy nhiên hiệu ứng đẩy giá ở hai nhóm này lại khá hơn hẳn, thậm chí rất nhiều mã tăng nóng 3%-6%. Đây có thể là hiệu ứng của hiện tượng giảm bán, và đó là điều kiện thuận lợi.

Nhìn từ diễn biến intraday thì VNI có hơn chục lần trồi lên sụp xuống gần mốc 1700 điểm. Về mặt cảm tính thì đây chỉ là mốc số tròn, còn khía cạnh kỹ thuật không có nhiều điểm tựa. Chỉ số không “dứt điểm” được là do các cổ phiếu có khả năng tác động điểm số đã triệt tiêu lẫn nhau. Điều này cũng không phản ánh những tín hiệu kỹ thuật thông thường vì một nhóm chừng chục mã không mang tính đại diện cho toàn thị trường.

Vì vậy nếu nhìn vào VNI thì thị trường tiếp tục phát đi những tín hiệu suy yếu, sau phiên tăng mạnh hôm 26/8 thì chỉ số tiến triển rất ít. Tuy nhiên nếu thống kê diễn biến giá cổ phiếu thì rất nhiều mã vẫn đang tăng mạnh, thanh khoản có thể thay đổi từng ngày nhưng xu hướng giá thì chắc chắn.

Hiện biên độ đi lên nghiêng nhiều về các cổ phiếu tầm trung tới nhỏ. Thậm chí như hôm nay ngay trong từng nhóm cũng phân hóa. Chứng khoán các mã như VCI, HCM, SSI, SHS đều đỏ nhưng WSS, AGR, SBS, BVS… lại mạnh. Bất động sản cũng vậy, VIC, VHM giảm sâu nhưng DXS, DIG, PDR tăng hết cỡ. Ngân hàng cũng không khác mấy, nhóm mạnh nhất không phải là lớn nhất. Nếu nhìn từ mặt bằng thị giá hoặc chỉ số nhóm thì midcap, smallcap tăng tốt nhất, các mã thanh khoản vài chục tỷ cũng lên giá mạnh nhất.

Điều này nghĩa là đang có dòng tiền nóng hoạt động tích cực và ưu tiên về cơ hội mở biên độ tăng nhanh hơn. Đến thời điểm này thì các yếu tố về cơ bản không có nhiều ý nghĩa, kỳ vọng cũng không có nổi trội kể cả nâng hạng. Thuần túy dòng tiền chỗ nào vận động mạnh hơn thì giá khỏe hơn phần còn lại.

Một điểm đáng chú ý hôm nay là độ rộng thị trường luôn thể hiện diễn biến tăng giá tốt hơn giảm giá, ngay cả khi VNI bị các cổ phiếu lớn ép xuống mạnh. Nếu so sánh tương quan diễn biến VNI, VN30 với Midcap, Smallcap intraday có thể thấy sự khác biệt lớn, thậm chí các chỉ số đại diện nhóm vừa và nhỏ còn xanh trọn phiên. Dao động của VNI không nhỏ, có lúc giảm gần 12 điểm nhưng ảnh hưởng không nhiều tới các nhóm cổ phiếu còn lại. Nói đơn giản thì thị trường có sức mạnh ở các nhóm cổ phiếu cụ thể và tổn thương ở VNI chưa đủ lớn để thay đổi tâm lý.

Trong tình huống như vậy thì tốt nhất là không cần quan tâm nhiều đến VNI mà lựa chọn danh mục hàng đầu cơ khỏe và đánh theo dòng tiền. Tiền còn vào đỡ ở nhịp lùi, vớt giá lên và đánh chặn tin cậy từng bước giá thì triển vọng còn khỏe. Chỉ cần lưu ý nếu các trụ đồng thuận đánh VNI xuống để tạo đỉnh quanh 1700 thì dễ tạo ấn tượng thị trường đạt đỉnh trung hạn và điều này có khả năng thay đổi quan điểm trên diện rộng. Nếu chỉ là các diễn biến nhỏ và đi ngang trong biên độ thì chưa đáng ngại.

Thị trường phái sinh hôm nay chịu ảnh hưởng của các trụ trong VN30 và F1 chủ đạo chấp nhận chiết khấu. Dao động khá rộng và các ngưỡng giá có phản ứng rõ nét. Hiện dòng tiền vào VN30 đang suy yếu và các cổ phiếu dẫn dắt không có lực, hầu hết đã tạo đỉnh hoặc test đỉnh nên kịch bản khả dĩ nhất là dao động tích lũy trong một vùng biên độ khá rộng. Chiến lược vẫn là Long/Short linh hoạt.

VnEconomy

VN30 đóng cửa tại 1859.59, cản gần nhất ngày mai là 1861; 1871; 1878; 1890; 1899; 1908. Hỗ trợ 1851; 1841; 1832; 1818.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: