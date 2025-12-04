Tiền ảo bị bán tháo, “điềm xấu” cho thị trường chứng khoán?

Giới phân tích cho rằng áp lực giảm giá tiền ảo có thể là một tín hiệu không mấy tốt lành đối với thị trường chứng khoán toàn cầu...

Thị trường tiền ảo vừa trải qua một tháng 11 đầy sóng gió, và sự biến động đó được tiếp nối trong những phiên giao dịch đầu tiên của tháng 12. Giới phân tích cho rằng áp lực giảm giá tiền ảo có thể là một tín hiệu không mấy tốt lành đối với thị trường chứng khoán toàn cầu.

Hôm 1/12, giá bitcoin giảm 6%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất từ tháng 3, xuống dưới mốc 84.000 USD. Trước đó, trong tháng 11, đồng tiền ảo lớn nhất thế giới lần đầu tiên kể từ tháng 4 để mất mốc 90.000 USD. Phiên ngày 3/12, giá bitcoin hồi phục, vượt ngưỡng 93.000 USD, nhưng các nhà phân tích nhận định sự phục hồi này còn chưa chắc chắn.

Những cú giảm mạnh của giá tiền ảo gần đây được cho có nguyên nhân chính là tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư khi định giá của các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị đẩy lên quá cao. Ngoài ra, sự sụt giảm đó còn bắt nguồn từ mối lo về nguy cơ đảo ngược một chiến lược giao dịch phổ biến.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã phát tín hiệu có thể tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Nếu BOJ nâng lãi suất, nhà đầu tư có thể ồ ạt rút lui khỏi giao dịch chênh lệch lãi suất carry-trade mà ở đó họ vay đồng yên với lãi suất thấp hơn để đầu tư vào những tài sản có lợi tức cao hơn ở nước ngoài.

Trong suốt nhiều năm, carry-trade là một giao dịch “béo bở” đối với nhà đầu tư toàn cầu khi họ dùng đồng yên để mua những tài sản như cổ phiếu Mỹ và tiền số. Lãi suất ở Nhật Bản đã duy trì ở mức siêu thấp trong suốt nhiều năm, khiến cho việc vay đồng yên trở nên tương đối rẻ và tạo ra cơ hội kiếm lời hấp dẫn.

Nhưng BOJ mới đây đã để ngỏ khả năng có thể tăng lãi suất lên mức cao hơn, một phần do lạm phát ở Nhật đã vượt xa mục tiêu trong một thời gian dài. Một động thái tăng lãi suất nữa sẽ nối tiếp sự dịch chuyển của BOJ khỏi kỷ nguyên lãi suất siêu thấp.

Kỳ vọng lãi suất tăng đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2028. Lãi suất ở Nhật tăng có thể kéo đồng yên tăng giá theo, khiến cho việc vay đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn, bào mòn lợi nhuận của giao dịch carry-trade.

Trong trường hợp như vậy, nhà đầu tư sẽ phải bán tài sản như bitcoin và cổ phiếu để trả lại khoản vay bằng yên, ngăn ngừa rủi ro thua lỗ thêm. Ngoài việc các tài sản này bị bán, sự đảo ngược của carry-trade còn khiến cho dòng tiền chảy vào tiền ảo và cổ phiếu suy giảm.

“Giao dịch carry-trade đảo ngược sẽ hút thanh khoản khỏi hệ thống. Đó là một bất lợi đối với thị trường chứng khoán”, chiến lược gia Matt Maley của công ty Miller Tabak + Co nhận định trong một báo cáo.

Ở mức hiện tại, giá bitcoin đã giảm khoảng 26% so với mức kỷ lục 126.000 USD thiết lập vào đầu tháng 10. Trong nhiều phiên giao dịch gần đây, sự sụt giảm của giá bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ diễn ra đồng thời.

“Việc bitcoin giảm giá sẽ dẫn tới một số vấn đề thực sự đối với thị trường chứng khoán. Nếu nguyên nhân gây ra sự sụt giảm này không được giải quyết, kịch bản tăng điểm cuối năm của chứng khoán Mỹ có thể gặp một số trở ngại thực sự”, ông Maley nhận xét.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy sự gia tăng của tâm lý lo ngại rủi ro, nhà đầu tư đang mua mạnh vàng và bạc, khiến giá vàng tái lập mốc 4.200 USD/oz và giá bạc đạt mức cao chưa từng thấy.

Những nhà đầu tư tin vào bitcoin cho rằng sự biến động là một phần tất yếu của hành trình. Trong khi đó, các nhà phê bình nói khó có thể xem bitcoin là một kênh lưu trữ giá trị bởi khuynh hướng biến động cao của tiền ảo. Năm nay, giá bitcoin đã giảm khoảng 9%, trong khi chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ tăng khoảng 16% và giá vàng tăng hơn 60%.