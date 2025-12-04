HaDo Charm Villas - Nơi không gian xanh trở thành giá trị sống thật

Giá vàng trong nước và thế giới
04/12/2025, 08:00
Thay vì ưu tiên số lượng nhà ở, HaDo Charm Villas dành phần lớn quỹ đất để phát triển cây xanh, mặt nước, công viên và đường dạo bộ, tạo nên cấu trúc sinh thái tự nhiên xanh mát bao phủ toàn bộ dự án.
Khi mức độ ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, nhu cầu tìm kiếm nơi ở xanh, sạch và an toàn cho sức khỏe không còn là xu hướng nhất thời, mà trở thành đòi hỏi thiết yếu của người dân đô thị. Ai cũng mong có một không gian đủ trong lành để hít thở mỗi sáng, đủ bình yên để tái tạo năng lượng sau và đủ tách biệt để hạn chế tối đa tác động từ bụi mịn, tiếng ồn hay bức xạ nhiệt.
Chỉ 18,1% diện tích dành cho công trình, còn hơn 80% được bố trí cho cảnh quan và tiện ích xanh. Hệ hồ điều hòa, công viên và lớp thảm thực vật đa tầng được thiết kế theo tư duy vi khí hậu, giúp lọc bụi mịn, giảm ô nhiễm, hạ nhiệt tự nhiên và duy trì độ ẩm ổn định, từ đó cải thiện đáng kể chất lượng không khí.
Bên cạnh mật độ xây dựng thấp, HaDo Charm Villas còn được quy hoạch theo mô hình “xanh liên hoàn”, đặt thiên nhiên vào đúng vị trí trung tâm của trải nghiệm sống. Toàn khu được phủ bóng bởi những hàng cây lớn trải dọc các tuyến đường nội khu; công viên trung tâm rộng rãi mở ra không gian thoáng đãng, kết nối mạch lạc với mặt nước; còn hệ thống đường dạo bộ, sân vườn và các quảng trường xanh lại len lỏi trong từng phân khu, tạo nên một mạng lưới cảnh quan liền mạch và tinh tế.
Nhờ cấu trúc quy hoạch này, cư dân có thể tận hưởng một môi trường sống tĩnh tại, trong lành và tách biệt khỏi khói bụi đô thị, nhưng vẫn kết nối thuận tiện với nhịp sống sôi động của phía Tây Hà Nội.
Từ triết lý quy hoạch “xanh liên hoàn” đó, hệ sinh thái xanh tại HaDo Charm Villas không chỉ tạo nên cảnh quan đẹp mắt mà còn mang lại những lợi ích sức khỏe rõ rệt cho cư dân. Lớp cây xanh và mặt nước đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên, giúp giảm đáng kể nồng độ bụi mịn PM2.5, PM10, tác nhân gây nên hàng loạt vấn đề về đường hô hấp và tim mạch.
Thảm thực vật đa tầng giúp ổn định nhiệt độ môi trường, giảm bức xạ nhiệt, mang lại cảm giác dễ chịu ngay cả trong những ngày Hà Nội oi bức. Không gian được tối ưu lưu thông gió tự nhiên khiến ngôi nhà luôn thoáng sạch, hạn chế ẩm mốc và vi khuẩn. Bên cạnh đó, khoảng lùi và sân vườn riêng ở mỗi căn biệt thự tạo nên “vùng đệm” tự nhiên, giảm tiếng ồn, giảm khói bụi và nâng cao sự riêng tư.
Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc những người nhạy cảm với chất lượng không khí, hệ sinh thái xanh này chính là “lá chắn tự nhiên”, giá trị không thể đo bằng tiện ích thông thường, và càng không thể đánh đổi bằng bất kỳ yếu tố hiện đại nào khác.
Trong thời điểm đô thị hóa nhanh và ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, việc lựa chọn nơi ở không chỉ dừng lại ở tiện nghi hay vị trí địa lý mà bức thiết hơn là không gian xanh, sạch. Do đó, HaDo Charm Villas được coi là lựa chọn ưu việt. Không chỉ là ngôi nhà, nơi đây trở thành chuẩn mực sống mới của đô thị hiện đại: Sống xanh - sống sạch - sống an lành, bảo vệ sức khỏe hôm nay và đảm bảo chất lượng cuộc sống cho tương lai.
* Để có thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:
Hotline: 0986 985 999.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 45/2025/QĐ-TTg ngày 3/12/2025 quy định đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh…
Tọa lạc ngay tâm điểm giao thương – kinh tế sôi động của khu Đông TP.HCM, sở hữu lợi thế đã hoàn thiện, pháp lý đầy đủ và sẵn sàng khai thác, bộ đôi sản phẩm bất động sản (BĐS) thương mại tại MT Eastmark City đang trở thành “điểm nóng” săn đón của giới đầu tư từ Bắc chí Nam.
Dự án La Pura của Công ty Cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (HOSE: PDR) đã được vinh danh trong hạng mục “Top 5 Dự án Bất động sản Trọng điểm” tại Chương trình Bình chọn và Vinh danh Thương hiệu & Sản phẩm Bất động sản tiêu biểu Vùng Động lực phía Nam 2025. Chương trình diễn ra vào ngày 3/12 do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức.
Thị trường bất động sản Trung Quốc đang đối mặt với những dấu hiệu đáng lo ngại mới, dù cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực này bước sang năm thứ 5 liên tiếp...
Theo kết quả kiểm định mới nhất của Thành phố Hải Phòng, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 63 khu chung cư cũ được đánh giá ở mức nguy hiểm cấp C và D. Trong đó, 15 công trình thuộc mức nguy hiểm cấp D và 48 công trình còn lại thuộc mức nguy hiểm cấp C…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: