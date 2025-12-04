Thị trường có thể hướng đến vùng kháng cự gần trong khoảng 1.755 - 1.775 trong các phiên tới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/12/2025

Kết phiên 3/12, VN-Index tăng 14,71 điểm, tương đương 0,86% lên mốc 1.731,77 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,8 điểm, tương đương 0,31% lên 259,67 điểm.

Nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm và hướng đến thử thách vùng kháng cự mạnh 1.750-1.775 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm và hướng đến thử thách vùng kháng cự mạnh 1.750-1.775 điểm. Độ rộng tăng điểm ở các nhóm cổ phiếu có thể có sự lan tỏa tốt hơn, đặc biệt khi nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã giảm sâu về các vùng hỗ trợ trong các phiên đầu tuần.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và chủ động chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn đã đạt kỳ vọng tăng giá khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự 1.750-1.775 điểm.

Đối với các hoạt động mua trading, vẫn ưu tiên mua lướt sóng trên các vị thế đang có hoặc giải ngân mới với tỷ trọng hợp lý ở các nhóm cổ phiếu đang ở nền giá hỗ trợ”.

Diễn biến thị trường trở nên khó đoán định khi quay trở lại kháng cự cũ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng gần 15 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.731,77 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 10/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bán lẻ dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Ngân hàng,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng gần 3.8 nghìn tỷ trên sàn HSX và bán ròng nhẹ trên hai sàn còn lại. VN-Index đóng cửa với cây nến có bóng nến trên và dưới đều dài, cho thấy tâm lý giằng co khi tiếp cận vùng 1.730 – 1.740, tương đương Fibonacci 0.786; đồng thời, dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển qua các nhóm ngành để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Diễn biến thị trường trở nên khó đoán định khi quay trở lại kháng cự cũ, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Dưới ảnh hưởng mua ròng của khối ngoại, là động lực tích cực cải thiện xu hướng giá và thanh khoản ở nhiều mã. Thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên hôm nay với thanh khoản gia tăng. VN-Index tăng điểm đầu phiên, chịu áp lực điều chỉnh rung lắc về vùng giá 1.715 điểm và tiếp tục tăng điểm tốt dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ. Kết phiên VN-Index tăng 14,71 điểm (+0,86%) lên mức 1.731,77 điểm, vượt lên kháng cự tâm lý 1.700 điểm. VN30 tăng tốt hơn 21,87 điểm (+1,12%) lên mức 1.971,99 điểm, hướng đến vùng đỉnh cũ tháng 10/2025.

Độ rộng trên HOSE tích cực với 225 mã tăng giá. Nhiều mã có diễn biến khá tích cực sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài. Nổi bật ở các mã bán lẻ, tiêu dùng, hàng không, ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm, xây dựng...; 101 mã giảm giá, chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu Vingroup, dầu khí... và 45 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 8,5% so với phiên trước. Thể hiện dòng tiền tiếp tục cải thiện, chất lượng thị trường cải thiện, nhiều mã có diễn biến tích cực sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Khối ngoại mua ròng mạnh với giá trị 3.646 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE, đột biến ở VPL.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F1512 kết phiên ở mức 1.972,0 điểm, tăng 1,28% so với phiên trước. Chênh lệch dương 0,01 điểm so với VN30. Các kỳ hạn xa hơn 41I1G1000, 41I1G3000, 41I1G6000 chênh lệch từ 0,01 điểm đến -2,99 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm -16,8% so với phiên trước. Các trader giảm các vị thế đầu cơ trong phiên, lạc quan khi VN30 hướng đến kháng cự rất mạnh. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2512 hướng đến kháng cự quanh 1.970 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn VN30F2512 là 38.915, tăng các vị thế nắm giữ.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm, vùng kháng cự mạnh 1.750 điểm - 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 10/2025. VN30 tương tự là vùng kháng cự quanh 2.000 điểm. Thị trường đang có sự cải thiện tốt hơn về xu hướng và dòng tiền đối với nhiều mã, nhóm mã sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài. Tích cực đối với các mã có hỗ trợ mua ròng tốt của khối ngoại.

Trong tháng 11/2025, khối ngoại giảm qui mô bán ròng, với giá trị -6.881 tỷ đồng trên HOSE. Lũy kế 11 tháng năm 2025, khối ngoại bán ròng mạnh -127,628 tỷ đồng trên HOSE, tỉ lệ sở hữu khối ngoại về mức thấp 15,05%. Trong những bản tin trước, chúng tôi đã nhận định, có thể kỳ vọng khối ngoại sẽ sớm kết thúc giai đoạn bán ròng mạnh đột biến. Đồng thời cho rằng năm 2026 sẽ là một năm đặc biệt của thị trường dựa trên 03 yếu tố chính: (1) GDP 2026 mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên qua duy trì tăng trưởng tín dụng và đẩy mạnh đầu tư công. (2) Thị trường được nâng hạng và khối ngoại mua ròng trở lại sau khi bán ròng liên tiếp. (3) Nâng cung hàng hóa chất lượng cao thông qua thoái vốn, IPO ... Đây sẽ là những yếu tố, động lực chính để dòng tiền dịch chuyển tìm kiếm những cơ hội tăng trưởng vượt trội. Thanh khoản và xu hướng đang cải thiện, tuy nhiên chúng tôi không có khuyến nghị mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng gíá đỉnh cũ 1.750 điểm-1.800 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường có thể hướng đến vùng kháng cự gần trong khoảng 1.755 - 1.775 trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục tăng trong ngắn hạn nhờ lực cầu đang lan tỏa sang nhóm Ngân hàng và không còn chỉ tập trung vào nhóm Vingroup. Thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện cũng hỗ trợ đà tăng của chỉ số. Do đó, chúng tôi cho rằng thị trường có thể hướng đến vùng kháng cự gần trong khoảng 1.755 - 1.775 trong các phiên tới. Mặc dù vậy, thị trường hiện đã tăng mạnh, vì vậy nhà đầu tư không nên mua đuổi trong các phiên tới và theo dõi sát diễn biến của thị trường”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.755 – 1.770 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.755 – 1.770 điểm. Đồng thời, dòng tiền lan tỏa đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu hơn, nhưng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa vẫn thu hút phần lớn dòng tiền cho nên nhà đầu tư vẫn nên chú ý vào việc chọn cổ phiếu trong giai đoạn này. Nếu chỉ số VNMidcaps và VNSmallcaps duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp thì hai nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có thể thoát khỏi giai đoạn “sideways”. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa vẫn là các nhóm ưu tiên của chúng tôi trong giai đoạn này”.

Cần lưu ý diễn biến giằng co tiếp diễn ở khu vực quanh mốc 1.730 trong phiên tiếp theo

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Spinning top cho thấy sự lưỡng lự sau khi chỉ số tiến lên vùng kháng cự 1735-1740.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đã chinh phục lại mốc 1.740 trong phiên hôm nay với sự cải thiện của thanh khoản mua chủ động. Xu hướng chung của các chỉ báo chính như RSI, MACD vẫn là đi lên, tuy nhiên chỉ báo CMF đang bẻ xuống và đường ADX chưa đồng thuận với đường +DI trên mốc 25, do đó có thể đà tăng của chỉ số sẽ chậm lại trong các phiên tới khi áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng ở vùng kháng cự.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI hướng xuống từ vùng cao, đồng thời chỉ số chung kết phiên với nến đỏ cho thấy tín hiệu của lực cung trên thị trường. VN-Index cũng ghi nhận điều chỉnh nhẹ sau khi vượt ra ngoài đường biên trên dải Bollinger, do đó cần lưu ý diễn biến giằng co tiếp diễn ở khu vực quanh mốc 1.730 trong phiên tiếp theo.

Động lực từ cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Ngân hàng, Bán lẻ giúp VN-Index tiếp tục nới rộng biên độ và chinh phục lại các mốc kháng cự. Điểm cộng là sắc xanh đã lan tỏa tới nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung ở một số ít cổ phiếu trụ như trước.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc gia tăng tỉ trọng/mở vị thế mua mới đối với cổ phiếu xác nhận xu hướng tăng điểm với sự gia tăng thuyết phục của thanh khoản mua chủ động, đồng thời còn dư địa tăng đáng kể so với mốc kháng cự gần nhất.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư lưu ý hạn chế giải ngân ở những mã đã tăng mạnh và đang tiệm cận vùng đỉnh cũ để tránh rủi ro điều chỉnh bất ngờ. Một số nhóm đáng chú ý bao gồm Ngân hàng, Đầu tư công, và Bán lẻ”.

VN-Index sẽ tiếp cận các khu vực cao hơn (1.795-1.800 điểm) trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Dựa trên tín hiệu hiện tại, VN-Index sẽ tiếp cận các khu vực cao hơn (1.795-1.800 điểm) trong thời gian tới và chỉ số không còn phụ thuộc vào một số cổ phiếu dẫn dắt như các phiên giao dịch trước.

Vùng hỗ trợ ngắn hạn là 1.700-1.720 điểm. Trong quá trình tăng về vùng 1.800 điểm, các nhịp điều chỉnh (nếu có) đều mang mục đích củng cố”.

Với động lực hiện tại đang tạo tiền đề giúp chỉ số hướng lên vùng mục tiêu kế tiếp quanh 1.750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index nối dài mạch tăng điểm với độ lan tỏa tích cực, trong đó, nhóm Ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt chính. Động lực hiện tại đang tạo tiền đề giúp chỉ số hướng lên vùng mục tiêu kế tiếp quanh 1.750 điểm.

Mặc khác, các chỉ báo động lượng tiến sâu vào vùng quá mua ngắn hạn cũng tiềm ẩn rủi ro rung lắc kỹ thuật. Trong kịch bản này, vùng 1.710 – 1.715 kỳ vọng sẽ tạo điểm tựa nâng đỡ cho chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.