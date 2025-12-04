Thứ Năm, 04/12/2025

Chứng khoán Mỹ giữ đà hồi phục sau báo cáo việc làm, giá dầu tăng hơn 1%

Bình Minh

04/12/2025, 07:56

Phiên này, cổ phiếu tài chính - ngân hàng là nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ triển vọng Fed hạ lãi suất...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (3/12), sau khi báo cáo việc làm khu vực tư nhân củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới. Giá dầu tăng vì tiến trình đàm phán thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine có vẻ lại “dậm chân tại chỗ”.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 408,44 điểm, tương đương tăng 0,86%, đạt 47.882,9 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, đạt 6.849,72 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,17%, đạt 23.454,09 điểm.

Báo cáo hàng tháng từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy số lượng việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ bất ngờ giảm 32.000 công việc trong tháng 11. Trước đó, trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế dự báo số công việc tăng thêm 10.000.

Sau báo cáo này, thị trường giữ vững đặt cược khả năng 90% Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 9-10/12.

“Mối quan tâm của nhà đầu tư trong phiên này tập trung vào số liệu về thị trường lao động… Tôi cho rằng không còn câu hỏi gì nữa về việc liệu Fed có giảm lãi suất vào tuần tới hay không”, Giám đốc đầu tư Scott Welch của công ty Certuity nói với hãng tin CNBC.

Phiên này, cổ phiếu tài chính - ngân hàng là nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ triển vọng Fed hạ lãi suất. Những cái tên như Wells Fargo và American Express đều chốt phiên trong sắc xanh.

Tuy nhiên, ông Welch cũng cảnh báo về rủi ro sụt giảm của giá cổ phiếu nếu Fed không hạ lãi suất như kỳ vọng. “Thị trường đang trông cả vào Fed, nên nếu họ không giảm lãi suất, mọi thứ sẽ không có kết cục tốt”, ông nói.

Các số liệu công bố ngày thứ Tư cũng bao gồm dấu hiệu về một nền kinh tế ổn định, trong đó dữ liệu về khu vực dịch vụ tốt hơn dự báo.

Một yếu tố khác hỗ trợ chứng khoán Mỹ trong phiên này là sự phục hồi của thị trường tiền ảo, với giá bitcoin tiếp tục tăng và đã vượt qua mốc 93.000 USD, sau khi có thời điểm giảm dưới 84.000 USD trong phiên ngày thứ Hai.

Dù vậy, các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn gặp bất lợi phiên này khi cổ phiếu Microsoft giảm 2,5% vì có tin công ty cắt giảm hạn ngạch doanh thu phần mềm liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI). Các cổ phiếu AI lớn khác như Nvidia và Broadcom cũng giảm theo, với mức giảm trên 2% mỗi cổ phiếu.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,78 USD/thùng, tương đương tăng 1,3%, đóng cửa ở mức 63,23 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,85 USD/thùng, tương đương tăng 1,5%, chốt ở mức 59,49 USD/thùng.

Trước phiên này, giá cả hai loại dầu đều giảm hơn 1% trong phiên ngày thứ Ba.

Giá dầu tăng sau khi Nga cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin với các quan chức Mỹ ở Moscow không đạt được ước tiến nào đi tới một thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine. Nếu chiến tranh kết thúc, áp lực giảm giá đối với dầu sẽ tăng lên vì ngành dầu lửa Nga sẽ được phương Tây nới, dỡ các biện pháp trừng phạt.

“Có vẻ như thị trường hiện tại không định giá một khả năng cao sẽ sớm có một thỏa thuận hòa bình và Nga sẽ sớm được dỡ các biện pháp trừng phạt liên quan tới ngành dầu lửa”, một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs nhận định.

Giá dầu cũng đang được hỗ trợ bởi việc Ukraine tiếp tục các các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí của Nga. Tuy nhiên, giá “vàng đen” cũng đang đương đầu áp lực giảm từ các dự báo cho rằng thế giới đang rơi vào tình trạng thừa cung dầu và tình trạng này sẽ kéo dài sang năm 2026.

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

VnEconomy