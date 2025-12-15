Các ETF ngoại sắp mua vào hàng chục triệu cổ phiếu chứng khoán

Ngày 12/12/2025, MarketVector Vietnam Local Index (VanEck Vectors Vietnam ETF tham chiếu) đã công bố danh mục chỉ số mới với việc thêm TCX cổ phiếu vừa lên sàn gần đây. Ngày 19/12/2025 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số này.

Chứng khoán BSC dự báo VanEck Vectors Vietnam ETF tham chiếu sẽ mua mới gần 6,2 triệu cổ phiếu TCX/các cổ phiếu khác cũng được mua bổ sung nhiều như SSI gần 9 triệu cổ phiếu, SHB 3 triệu cổ; HPG 3 triệu cổ; VCB 2,9 triệu cổ. Ngược lại, VIC bị bán ra nhiều nhất 9,6 triệu cổ; HVN bị bán 3,4 triệu cổ; DIG cũng bị bán 1 triệu cổ.

STOXX Vietnam Total Market, quỹ FTSE Vietnam ETF tham chiếu sẽ mua bổ sung nhiều nhất 14,2 triệu cổ phiếu VIX, 14 triệu cổ phiếu SSI, 11,9 triệu cổ phiếu VND, 7 triệu cổ phiếu VHM, 4,9 triệu cổ VNM; 4,2 triệu cổ VRE, 3,3 triệu cổ PDR, VCI 3,3 triệu cổ. Ở chiều ngược lại, SHB bị bán ra 13,2 triệu cổ; HPG 23,5 triệu cổ; 7,7 triệu cổ VIC, bán ra 5,3 triệu cổ STB, bán ra 4,7 triệu cổ FPT, 4,4 triệu cổ NVL, 1,8 triệu cổ GEX.

Đối với ETF Fubon tham chiếu theo chỉ số FTSE Vietnam 30 - một thành phần thuộc bộ chỉ số FTSE Frontier Index Series. Về FTSE Vietnam 30 Index bao gồm 30 công ty lớn nhất Việt Nam theo giá trị vốn hóa thị trường, là các công ty thành viên của chỉ số FTSE Frontier Vietnam và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện sàng lọc để các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí FTSE Vietnam 30 Index: (i) tỷ lệ free-float, (ii) tỷ lệ sở hữu nước ngoài, (iii) tiêu chí về thanh khoản, (iv) quy mô vốn hoán, (v) tư cách cổ phiếu…

Kỳ đánh giá thêm/loại bỏ cổ phiếu và hiệu lực chỉ số: 02 lần/năm, cụ thể xem xét định kỳ 06 tháng/lần vào tháng 3 và tháng 9 dựa trên dữ liệu từ thứ Sáu tuần thứ ba của tháng 2 và tháng 8, có tính đến những thay đổi về các thành phần cấu thành chỉ số cơ bản của chuỗi chỉ số FTSE Frontier tại thời điểm xem xét có hiệu lực. Việc xem xét sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo sau thứ Sáu tuần thứ ba của tháng 3 và tháng 9.

Tại thời điểm đánh giá định kỳ, tỷ trọng tối đa của các cổ phiếu cấu thành chỉ số FTSE Vietnam 30 được giới hạn ở mức 10% dựa trên giá điều chỉnh theo các hoạt động doanh nghiệp tính đến thời điểm kết thúc giao dịch ngày thứ Sáu thứ hai của tháng xem xét. Giới hạn này được thực hiện sau khi kết thúc giao dịch ngày thứ Sáu thứ ba của tháng 3 và tháng 9 dựa trên số cổ phiếu đang lưu hành và số cổ phiếu tự do giao dịch của các cổ phiếu cấu thành vào ngày giao dịch tiếp theo sau ngày thứ Sáu thứ ba của tháng xem xét.

Hoạt động review danh mục của FTSE Vietnam 30 Index không được công bố chính thức (như đã đề cập tại các kỳ đánh giá trước đây) và tần suất review là 06 tháng/lần. Điều này theo BSC là khá khác biệt so với các bộ quy tắc chỉ số phổ biến khác của FTSE GEIS, tham chiếu đối với thị trường Việt Nam gần đây nhất là chỉ số FTSE Vietnam Index - với tần suất review và capping định kỳ 03 tháng/lần - được ETF Xtrackers sử dụng trước đây hiện đã chuyển sang chỉ số mới STOXX Vietnam Total Market Liquid.

Để duy trì tính đại diện và tối đa hóa cơ hội đầu tư cho các nhà quản lý chỉ số, các chỉ số FTSE Russell sẽ được xem xét hàng quý để cập nhật số lượng cổ phiếu đang lưu hành và số lượng cổ phiếu tự do giao dịch được sử dụng trong tính toán chỉ số.

Các thay đổi sẽ được thực hiện hàng quý, vào thứ Sáu thứ ba của tháng (sau khi thị trường đóng cửa), mặc dù việc tái cấu trúc chỉ số Russell tháng Sáu sẽ tiếp tục được thực hiện vào thứ Sáu cuối cùng của tháng Sáu (trừ khi thứ Sáu cuối cùng rơi vào ngày 29 hoặc 30, khi đó việc tái cấu trúc sẽ diễn ra vào thứ Sáu trước đó).

Đánh giá của BSC Research, trên cơ sở quy tắc của bộ chỉ số FTSE Russell, đồng thời dựa trên các kỳ dự báo và quan sát hành động cơ cấu trước đây của ETF Fubon, nhóm phân tích cho rằng quy tắc capping giới hạn tỷ trọng vốn hóa 10%/cổ phiếu đối với FTSE Vietnam 30 Index sẽ không bắt buộc được kích hoạt trong tháng 12 (sẽ có sự cập nhật về số lượng cổ phiếu, tỷ lệ free-float định kỳ theo quy định).

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng ETF Fubon sẽ có các động thái cơ cấu danh mục theo hướng chủ động hơn – điều đã từng xảy ra theo quan sát trong quá khứ đối với ETF này – do đó có thể ảnh hưởng tới các cổ phiếu có trọng số lớn trong danh mục.

Cũng cần lưu ý rằng, ETF Fubon đang rút ròng khá mạnh trong những phiên giao dịch của tháng 12/2025 – đi ngược lại với xu hướng chung của phần lớn các ETF khác trên thị trường.

Theo dữ liệu của Bloomberg tại ngày 12/12/2025, cổ phiếu VIC đang có tỷ trọng 21,19% cổ phiếu duy nhất có tỷ trọng vượt ngưỡng 10%, với số lượng cổ phiếu khoảng 16,55 triệu cổ đã bao gồm sự kiện doanh nghiệp thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1 với ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 05/12/2025.