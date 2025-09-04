Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Lai Châu, Hà Tĩnh

Chiều ngày 4/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 3 và số 4 của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với đại diện các Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy của ba địa phương: Lai Châu, Hà Tĩnh và Cần Thơ. Mục đích của buổi làm việc là để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổ Công tác số 3 do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, chủ trì. Cùng tham gia có các đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; và Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổ Công tác số 4 do đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì, với sự tham gia của các đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; và Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại buổi làm việc, các Tổ Công tác đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện chủ yếu trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các văn kiện này bao gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đại biểu dự họp đã cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của Tỉnh ủy Lai Châu, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Thành ủy Cần Thơ. Nhìn chung, các dự thảo văn kiện đã đánh giá khá đầy đủ kết quả đạt được trong 5 năm qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Các văn kiện cũng xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2025 - 2030, thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị và tầm nhìn phát triển, quán triệt và cụ thể hóa chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Để hoàn thiện các văn kiện, các Tổ Công tác đã đề nghị ba tỉnh ủy, thành ủy cần làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, và bổ sung nêu rõ tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương. Các ý kiến phát biểu đã bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương trong giai đoạn mới.

Kết luận làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Lai Châu, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng Lai Châu "phát triển nhanh, xanh, bền vững".

Đối với Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tầm nhìn và mong muốn Cần Thơ sớm trở thành "trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một cực phát triển của quốc gia" trong giai đoạn 2025 - 2030.

Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú đã đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, giá trị văn hóa đặc sắc và khát vọng vươn lên của người Hà Tĩnh; tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, vận hội, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Các Tổ Công tác đã đề nghị Tỉnh ủy Lai Châu, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Thành ủy Cần Thơ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội.

Đồng thời, chú trọng việc nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn kiện Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.