Bộ Chính trị làm việc về Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ngãi
Dũng Hiếu
28/08/2025, 21:52
Ngày 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 2 của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc quan trọng với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Buổi làm việc nhằm cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện này không chỉ mang tính chất quan trọng đối với hai địa phương mà còn có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của 2 địa phương.
Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã báo cáo về dự thảo các văn kiện và đề án nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Các ý kiến đóng góp từ các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã tập trung vào những vấn đề quan trọng của Báo cáo chính trị, bao gồm các đánh giá, nhận định chủ yếu, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn cho giai đoạn 2025 - 2030.
Một trong những điểm nhấn của buổi làm việc là việc thảo luận về tính nghiêm túc và tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy. Trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời góp ý các giải pháp nhằm giải quyết những hạn chế, khuyết điểm và điểm nghẽn trong phát triển của Hải Phòng và Quảng Ngãi.
Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của hai địa phương trong thời gian qua. Nhấn mạnh phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2025 – 2030, Người đứng đầu Chính phủ cho rằng cần thể hiện quyết tâm chính trị và tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá. Đặc biệt, các văn kiện cần quán triệt và cụ thể hóa những chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Đối với Hải Phòng, Thủ tướng yêu cầu Thành ủy cần tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội. Thủ tướng nhấn mạnh Hải Phòng cần phấn đấu đặt ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ tới, xứng đáng với vị thế là động lực phát triển quan trọng của đất nước. Đồng thời, cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, bảo đảm quốc phòng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.
Đối với Quảng Ngãi, Tỉnh ủy cần quán triệt sâu sắc các quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng, xác định lại vị thế của tỉnh trong tổng thể không gian phát triển vùng và liên kết vùng. Việc cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới với trọng tâm là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế là rất cần thiết. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.
Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cơ bản đủ điều kiện để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và các ban, bộ, ngành để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện văn kiện, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Các văn kiện cần rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội.
Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp đề xuất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các địa phương nhiệm kỳ 2025 - 2030, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.
