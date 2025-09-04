Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Hà Lê
04/09/2025, 15:23
Sáng 4/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đã báo cáo về việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cho nhiệm kỳ tới.
Theo đó, các văn kiện và phương án nhân sự đã được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và khoa học, phù hợp với các quy định và hướng dẫn của Trung ương. Nội dung văn kiện đã quán triệt những tư tưởng, quan điểm lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.
Các Ủy viên Bộ Chính trị đã cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, trách nhiệm. Những ý kiến này nhằm bổ sung, làm rõ thêm các kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, đồng thời định hướng về phương hướng hoạt động trong giai đoạn mới. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và cơ chế hoạt động trong tổ chức bộ máy mới, đáp ứng yêu cầu chiến lược đối với Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.
Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trong nhiệm kỳ tới, cần tập trung vào việc đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Hướng đi này cần thực chất, hiệu quả, gần dân và phục vụ dân. Đồng thời, cần khẳng định và phát huy vai trò nòng cốt, trung tâm đoàn kết, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế bảo đảm vận hành hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Điều này cần được thực hiện theo mô hình mới đồng bộ, thông suốt và hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở, đảm bảo "mô hình mới phải tốt hơn mô hình cũ".
Việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần có bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và kỹ năng vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời củng cố tổ chức cơ sở đảng trong các tổ chức, đoàn thể vững mạnh. Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội là một yêu cầu cần thiết để bảo đảm vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân cũng là những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn tới.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành cũng được nhấn mạnh. Cần có sự kết nối, tương tác rộng rãi và hiệu quả với đoàn viên, hội viên và nhân dân, thúc đẩy dân chủ ở cơ sở. Đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là những nhiệm vụ không thể thiếu trong bối cảnh hiện nay.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng kêu gọi các tổ chức, đoàn thể cần chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của xã hội, khơi dậy phong trào đổi mới, sáng tạo trong nhân dân. Việc thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số và kinh tế tư nhân là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế.
Việc mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân cũng cần được đẩy mạnh. Các tổ chức, đoàn thể cần chủ động kết nối, hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm huy động nguồn lực, phát huy vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Điều này không chỉ giúp lan tỏa hình ảnh, giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới mà còn góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.
Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 hứa hẹn sẽ là một bước ngoặt quan trọng, mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
