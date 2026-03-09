Bộ Công an kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 15 để chặn thực phẩm chức năng giả

Như VnEconomy đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố với 17 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng
giả trị giá hơn 539 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần MediUSA.
Trong đó, bị can Nguyễn Năng Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công
ty cổ phần MediUSA) bị đề nghị truy tố 3 tội danh,
gồm "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm",
"Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối
lộ".
Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh
MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh Việt Đức)
cùng bị đề nghị truy tố tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực
phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả
nghiêm trọng".
Theo kết luận điều tra, các bị can sản xuất, buôn bán hàng
giả với số lượng 88 sản phẩm là thực
phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ ra một số bất cập
trong Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân lợi dụng để thực hiện
hành vi vi phạm nhằm trục lợi.
Theo cơ quan điều tra, quy trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức
khỏe được quy định tại Thông tư 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế hướng
dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức
khỏe. Quy trình nội bộ gồm quy trình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; quy
trình lấy mẫu, lưu mẫu; quản lý mẫu thử nghiệm...
Quy trình, điều kiện sản xuất thực phẩm bổ sung được quy định
tại Luật An toàn thực phẩm và các nghị định của Chính phủ.
Tuy nhiên, bị can Nguyễn Năng Mạnh và Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo
nhân viên sử dụng công thức các sản phẩm đã được cấp phép công bố hoặc công thức
sản phẩm của các công ty khác đang lưu hành trên thị trường để chỉnh sửa, bổ
sung (thêm, bớt thành phần, hàm lượng) thành sản phẩm mới.
Quá trình sản xuất, các bị can không xây dựng, thực hiện quy
trình sản xuất, công thức sản phẩm và hướng dẫn pha chế cho từng loại sản phẩm
theo Thông tư 18.
Việc kiểm nghiệm sản phẩm cũng chỉ thực hiện mang tính hình
thức, chỉ kiểm nghiệm một số sản phẩm đơn giản, đảm bảo đạt một số chỉ tiêu đơn
giản để đối phó với các Đoàn kiểm tra.
Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, xem xét, sửa đổi,
bổ sung Nghị định số 15.
Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 theo hướng thực
phẩm chức năng lần đầu đưa ra thị trường phải thành lập Hội đồng khoa học thẩm
định báo cáo thử nghiệm về công dụng sản phẩm và bằng chứng khoa học được công
bố.
Về kiểm nghiệm sản phẩm, cần bổ sung theo hướng không chỉ kiểm
nghiệm các chỉ tiêu an toàn liên quan nấm mốc, vi sinh và kim loại nặng, mà kiểm
nghiệm cả các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức
cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng kiến nghị bỏ quy định
miễn kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm đạt chứng nhận ISO và chứng nhận HACCP.
Về cấp phép công bố sản phẩm, kiến nghị quy định tiêu chí thẩm
định cụ thể, tăng định lượng, giảm định tính; xác định rõ căn cứ bổ sung, từ chối
cấp phép công bố; áp dụng hệ thống quản lý hồ sơ điện tử.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng làm rõ, để sản
xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giá rẻ trên thị trường, các bị can chi hơn
4,9 tỷ đồng cho nhiều cá nhân.
Trong đó, các bị can đưa hối lộ cho các lãnh đạo và nhân
viên Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế)... trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp
phép công bố sản phẩm; đưa tiền cho cán bộ hải quan để thông quan nhập khẩu
nguyên liệu từ nước ngoài.