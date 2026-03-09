Bộ Công an kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 15 để chặn thực phẩm chức năng giả

Từ vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả tại Công ty MediUSA, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị đối với thực phẩm chức năng lần đầu đưa ra thị trường phải thành lập Hội đồng khoa học thẩm định báo cáo thử nghiệm về công dụng sản phẩm và bằng chứng khoa học được công bố...

Như VnEconomy đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố với 17 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hơn 539 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần MediUSA.

Trong đó, bị can Nguyễn Năng Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần MediUSA) bị đề nghị truy tố 3 tội danh, gồm "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh Việt Đức) cùng bị đề nghị truy tố tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết luận điều tra, các bị can sản xuất, buôn bán hàng giả với số lượng 88 sản phẩm là thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ ra một số bất cập trong Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm nhằm trục lợi.

Theo cơ quan điều tra, quy trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quy định tại Thông tư 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Quy trình nội bộ gồm quy trình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; quy trình lấy mẫu, lưu mẫu; quản lý mẫu thử nghiệm...

Quy trình, điều kiện sản xuất thực phẩm bổ sung được quy định tại Luật An toàn thực phẩm và các nghị định của Chính phủ.

Tuy nhiên, bị can Nguyễn Năng Mạnh và Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo nhân viên sử dụng công thức các sản phẩm đã được cấp phép công bố hoặc công thức sản phẩm của các công ty khác đang lưu hành trên thị trường để chỉnh sửa, bổ sung (thêm, bớt thành phần, hàm lượng) thành sản phẩm mới.

Quá trình sản xuất, các bị can không xây dựng, thực hiện quy trình sản xuất, công thức sản phẩm và hướng dẫn pha chế cho từng loại sản phẩm theo Thông tư 18.

Việc kiểm nghiệm sản phẩm cũng chỉ thực hiện mang tính hình thức, chỉ kiểm nghiệm một số sản phẩm đơn giản, đảm bảo đạt một số chỉ tiêu đơn giản để đối phó với các Đoàn kiểm tra.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 theo hướng thực phẩm chức năng lần đầu đưa ra thị trường phải thành lập Hội đồng khoa học thẩm định báo cáo thử nghiệm về công dụng sản phẩm và bằng chứng khoa học được công bố.

Về kiểm nghiệm sản phẩm, cần bổ sung theo hướng không chỉ kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn liên quan nấm mốc, vi sinh và kim loại nặng, mà kiểm nghiệm cả các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng kiến nghị bỏ quy định miễn kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm đạt chứng nhận ISO và chứng nhận HACCP.

Về cấp phép công bố sản phẩm, kiến nghị quy định tiêu chí thẩm định cụ thể, tăng định lượng, giảm định tính; xác định rõ căn cứ bổ sung, từ chối cấp phép công bố; áp dụng hệ thống quản lý hồ sơ điện tử.