Bộ Ngoại giao thông tin việc 4 cán bộ Cục Lãnh sự bị bắt vì nhận hối lộ

Thông tin trên website ngày 29/1, Bộ Ngoại giao cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ Cục Lãnh sự để phục vụ công tác điều tra.

Đây là 4 cán bộ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

"Xác định đây là hành vi trục lợi cá nhân, với tinh thần vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bao che, không dung túng, bất kể người đó là ai, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ toàn bộ vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm và theo đúng các quy định của pháp luật", Bộ Ngoại giao cho biết.



Trước đó, theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 27/1/2022, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án “Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự và Lệnh khám xét đối với 4 bị can.

Những người này gồm Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1974), Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Đỗ Hoàng Tùng (sinh năm 1980), Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Lê Tuấn Anh (sinh năm 1982), Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Lưu Tuấn Dũng (sinh năm 1987), Phó Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 4 bị can theo lý lịch và tội danh đã viện dẫn nêu trên.

Theo Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, trong năm 2021, Bộ Ngoại giao đã tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước; cách ly tập trung tại các cơ sở do quân đội quản lý.

Bộ Ngoại giao cũng phối hợp với bộ, ngành, đặc biệt thành viên Tổ công tác 5 bộ, tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước hơn 70.000 người, cách ly tại cơ sở dân sự theo hình thức tự nguyện trả phí.