Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 tại Khu di tích Phủ Chủ tịch

Chuỗi hoạt động do Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng hùng cường từ kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc đến kỷ nguyên mới...

Ngày 15/8, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Lễ khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

CHUỖI 6 HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Sự kiện do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên, Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I cùng sự giúp đỡ của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Tập đoàn Sun Group và các đối tác của Tập đoàntổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025), 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên cho Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (17/8/1945 – 17/8/2025).

Chuỗi hoạt động gồm 6 sự kiện: Triển lãm “Việt Nam - Hồ Chí Minh - Những mốc son lịch sử dân tộc”; trưng bày chuyên đề “Hành trình vì hòa bình”; triển lãm “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”; ra mắt các cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh”, “Phủ toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay”; ra mắt trải nghiệm công nghệ AR gắn với thế giới thực - kết nối lịch sử và hiện đại thông qua công nghệ điện toán không gian.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh Cách mạng Tháng 8 là đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân, thể hiện tầm cao trí tuệ dân tộc và sức mạnh thời đại.

Sự ra đời của Nhà nước dân chủ nhân dân ở Việt Nam là cuộc đổi đời vĩ đại không chỉ trong lịch sử Việt Nam mà cả lịch sử đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên thế giới. Với ý nghĩa đó, chuỗi hoạt động của Khu Di tích Phủ Chủ tịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng hùng cường từ kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc đến kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: VGP.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao nỗ lực của tập thể Khu Di tích Phủ Chủ tịch trong việc tìm tòi, lựa chọn những chủ đề độc đáo trong trưng bày chuyên đề, triển lãm, nghiên cứu khoa học và xuất bản, đồng thời khẳng định điểm mạnh của tập thể Khu Di tích Phủ Chủ tịch chính là tư duy kết nối, tư duy liên kết, tổ chức các sự kiện thành dòng chảy logic, tạo ra điểm nhấn đặc sắc, khác biệt.

Công việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch tuy lặng thầm nhưng giá trị xã hội, ý nghĩa nhân văn vô cùng lớn lao, rất đáng trân trọng và tự hào, không chỉ trong phạm vi đất nước mà còn mở rộng đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng cho biết chuỗi hoạt động ra mắt sách và triển lãm chuyên đề gồm 6 hoạt động.

Trong đó, chuỗi hoạt động với triển lãm trung tâm do Khu Di tích Phủ Chủ tịch và Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên phối hợp thực hiện mang tên “Việt Nam - Hồ Chí Minh - Những mốc son lịch sử dân tộc” nhằm khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó củng cố niềm tin vào những quyết sách mang ý nghĩa bước ngoặt cả trăm năm để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

LẦN ĐẦU TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

Đồng thời, chuỗi hoạt động là tập hợp của nhiều thành quả nghiên cứu mang ý nghĩa lần đầu tiên. Trong đó, lần đầu tiên Khu Di tích Phủ Chủ tịch tổ chức trưng bày chuyên đề và triển lãm với nội dung “Hành trình vì hòa bình”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Trưng bày và triển lãm song hành nhằm tôn vinh những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội; đồng thời, ghi nhận vai trò chủ động của Việt Nam trong công cuộc gìn giữ hòa bình thế giới hiện nay, góp phần tích cực lan tỏa hình ảnh một dân tộc yêu hòa bình, luôn hướng đến những giá trị nhân văn cốt lõi của nhân loại.

Đây cũng là lần đầu tiên Khu Di tích Phủ Chủ tịch phối hợp với Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh biên soạn, xuất bản và ra mắt cuốn sách về “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh”. Cuốn sách là sự tri ân của gia đình Đại tướng, đặc biệt là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - người đã dày công sưu tầm tư liệu trong và ngoài nước để hoàn thành tâm nguyện tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cha mình - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người học trò xuất sắc của Bác Hồ, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, vị tướng tài trí, mưu lược.

Khu Di tích Phủ Chủ tịch cũng phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I biên soạn, xuất bản và ra mắt cuốn sách khảo cứu đặc biệt về “Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay” dưới góc nhìn đối chiếu, phân tích sự chuyển mình từ không gian quyền lực cũ – Phủ Toàn quyền Đông Dương thành nơi làm việc và sinh sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh.