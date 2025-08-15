Triển khai thí điểm nền tảng “Mặt trận số” để kịp thời lắng nghe ý kiến nhân dân
Như Nguyệt
15/08/2025, 18:12
Nền tảng “Mặt trận số” được coi là đòi hỏi cấp thiết nhằm lắng nghe người dân bằng những phương thức mới, phù hợp với xu thế của thời đại...
Ngày 15/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng
"Mặt trận số" và tập huấn "Ứng dụng AI trong công tác mặt trận tổ
quốc các cấp".
Hội nghị tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở cơ quan Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam và trực tuyến đến 34 tỉnh,
thành phố, 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước.
“MẶT TRẬN SỐ” LÀ BƯỚC ĐI TẤT YẾU, LÀ CÔNG CỤ CẦN THIẾT CHO MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí
thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Phó
Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam, Nghị
quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tiếp tục khẳng
định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát
huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sứ mệnh của Mặt trận là tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng
lớp nhân dân, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Trong kỷ nguyên số, Mặt trận phải chủ động đi vào không gian
số, phải hiện diện ở nơi có người dân, lắng nghe người dân bằng những phương thức
mới, phù hợp với xu thế của thời đại. "Mặt trận số" là bước đi tất yếu,
một đòi hỏi cấp thiết.
Đây không chỉ là việc nâng cấp công cụ làm việc, mà là một
cuộc cách mạng về phương thức hoạt động, giúp chuyển từ phương pháp làm việc thủ
công, phân tán sang một phương pháp hiện đại, có hệ thống, dựa trên dữ liệu.
Ông Nguyễn Bá Cát, Phó Chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm
Thông tin và chuyển đổi số cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cho biết "Mặt trận số" có địa chỉ truy cập: http://app.mattranso.vn.
Đây là nền tảng số được thiết kế bám sát vào các nhiệm vụ cốt
lõi của công tác Mặt trận, là công cụ cần thiết cho Mặt trận Tổ quốc các cấp
trong tình hình mới.
Nền tảng này có 5 phần mềm "cốt lõi" gồm: phần mềm
cơ sở dữ liệu online; phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người
dân; phần mềm Thư viện số cộng đồng hỗ trợ nhân dân; trợ lý ảo phục vụ công tác
tham mưu Mặt trận Tổ quốc các cấp; phần mềm theo dõi tiến độ, kết quả đại hội Mặt
trận Tổ quốc các cấp.
Tất cả các hệ thống trên nền tảng "Mặt trận số" được
kết nối với nhau qua nền tảng đăng nhập một lần OpenID. Một tài khoản có thể
đăng nhập tất cả các phần mềm.
Dự kiến, các giai đoạn tiếp theo, Mặt trận Tổ quốc sẽ phối hợp
với các đơn vị liên quan tích hợp, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và
xác thực tập trung qua ứng dụng VNeID.
CƠ SỞ DỮ LIỆU ONLINE, KỊP THỜI LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN
Phần mềm cơ sở dữ liệu online được thiết kế nhằm tổng hợp
thông tin, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức về Mặt trận Tổ quốc, các tổ
chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng được Đảng nước giao nhiệm vụ ở các
cấp.
Về phương thức truy cập, tỉnh, thành phố; xã, phường, đặc
khu; thôn, bản, tổ dân phố truy cập vào nền tảng "Mặt trận số" tại địa
chỉ http://app.mattranso.vn và lựa chọn biểu tượng phần mềm "Phần mềm cơ sở
dữ liệu online" hoặc truy cập thẳng vào địa chỉ http://csdl.mattranso.vn.
Phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân
được thiết kế nhằm hiện thực hóa vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận
một cách mạnh mẽ, trực tiếp nhất.
Mọi người dân, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần có một chiếc điện
thoại thông minh là có thể gửi ý kiến, kiến nghị trực tiếp đến hệ thống của Mặt
trận. Mỗi ý kiến sẽ được ghi nhận, phân loại, chuyển đến các cơ quan có thẩm
quyền và theo dõi quá trình xử lý, giải quyết.
Các phần phản ánh, kiến nghị trên phần mềm được cập nhật là
xử lý nhanh chóng giúp Mặt trận Tổ quốc gần dân hơn, kịp thời lắng nghe phản
ánh kiến nghị của người dân.
Người dân truy cập vào nền tảng "Mặt trận số" tại
địa chỉ http://app.mattranso.vn và lựa chọn biểu tượng phần mềm "Hệ thống
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân" hoặc truy cập thẳng
vào địa chỉ http://pakn.mattranso.vn.
Hệ thống quản trị của phần mềm gồm 3 cấp Trung ương; tỉnh,
thành phố; xã, phường, đặc khu được phân quyền quản trị để tiếp nhận và giải
đáp các phản ánh, kiến nghị của người dân.
Kiến nghị của cấp nào sẽ được gửi đến Mặt trận Tổ quốc cấp
đó tiếp nhận và phản hồi. Các ý kiến phản hồi về phản ánh, kiến nghị của người
dân được công khai, minh bạch trên trang chủ của Hệ thống.
Phần mềm Thư viện số cộng đồng hỗ trợ nhân dân được thiết kế
là một kênh thông tin tổng hợp, hướng dẫn người dân tra cứu các thông tin cần
thiết. Phần mềm không chỉ là công cụ tra cứu hữu ích, còn là một kênh thông tin
chính thống, tin cậy để người dân có thể tiếp cận, tìm hiểu, nâng cao nhận thức
pháp luật, tham gia tích cực hơn vào các hoạt động tại cộng đồng.
Hiện nay, phần mềm đang được kết nối, tích hợp 2 nhóm nội
dung "Dịch vụ công" và "Thư viện pháp luật". Giai đoạn tiếp
theo, dự kiến sẽ tiếp tục nâng cấp, bổ sung các thông tin gắn với các lĩnh vực
đời sống người dân quan tâm.
Người dân truy cập vào nền tảng "Mặt trận số" tại
địa chỉ http://app.mattranso.vn và lựa chọn biểu tượng phần mềm "Thư viện
số cộng đồng - Hỗ trợ người dân" hoặc truy cập thẳng vào địa chỉ http://hotronguoidan.mattranso.vn.
Tại đây, người dân có thể nhanh chóng tìm kiếm, tra cứu thông tin về các lĩnh vực
quan tâm.
Trợ lý ảo phục vụ công tác tham mưu Mặt trận Tổ quốc các cấp
được thiết kế dưới dạng chatbot thông minh nhằm hỗ trợ cán bộ Mặt trận Tổ quốc
các cấp tra cứu các thông tin liên quan đến nghiệp vụ các mảng công tác của Mặt
trận.
Người dùng đưa vào các câu, từ khóa về vấn đề, lĩnh vực quan
tâm. Trên cơ sở dữ liệu được cài đặt, hệ thống sẽ tự động trích xuất ra các
thông tin phù hợp.
Hệ thống có ưu điểm là phản hồi tức thì 24/7; độ chính xác
cao, cập nhật thông thường xuyên, hỗ trợ đa nền tảng.
Cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp truy cập vào nền tảng
"Mặt trận số" tại địa chỉ http://app.mattranso.vn và lựa chọn biểu tượng
phần mềm "Chatbot MTTQVN" hoặc truy cập thẳng vào địa chỉ http://sotay.mattranso.vn.
Tại đây, người dùng có thể đặt câu hỏi, tra cứu thông tin về các nghiệp vụ công
tác của Mặt trận phục vụ cho công tác tham mưu.
Phần mềm theo dõi tiến độ, kết quả đại hội Mặt trận Tổ quốc
các cấp theo dõi tiến độ, kết quả đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp được thiết kế
nhằm tổng hợp thông tin nhanh chóng, kịp thời các thông tin cơ bản của Đại hội
(về thời gian tổ chức Đại hội, về kết quả hiệp thương nhân sự, thông tin tin tức
đại hội).
Các thông tin được quản lý tập trung, đồng bộ và theo dõi trực
quan trên một hệ thống duy nhất nhằm cung cấp tổng thể, chính xác, theo thời
gian thực về công tác Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã.
Cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp truy cập vào nền tảng
"Mặt trận số" tại địa chỉ http://app.mattranso.vn và lựa chọn biểu tượng
phần mềm "Hệ thống theo dõi tiến độ, kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc các
cấp" hoặc truy cập thẳng vào địa chỉ http://daihoi.mattranso.vn.
"Mặt trận số" sẽ là bộ công cụ sẽ gắn bó mật thiết
với mỗi cán bộ Mặt trận ở cơ sở, góp phần đưa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng
góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia - đưa Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các tổ chức chính trị -xã hội đến gần dân, sát dân và sẵn sàng phục vụ vì
dân.
Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Chiều 18/8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.
Truyền lửa cho thế hệ trẻ, tiếp tục đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu của thời đại mới
Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ đã để lại cho thế hệ hôm nay một bài học sâu sắc: Muốn vượt qua mọi thử thách, phải giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, lấy lợi ích của dân tộc, của nhân dân làm tối thượng…
Nhanh chóng xây dựng Công an nhân dân thật sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”
Sáng 17/8/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 5. Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo và đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
Vneconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam/Vietnam Economic Times trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm. Tiêu đề là của Vneconomy…
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là "con đường tất yếu" để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới, trở thành quốc gia phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng…
Thủ tướng: “Khó mấy cũng phải làm để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025”
Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng nhà ở xã hội là chủ trương lớn, giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, khó khăn đến đâu cũng phải kiên quyết thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100.000 căn trong năm 2025…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: