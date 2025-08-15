Triển khai thí điểm nền tảng “Mặt trận số” để kịp thời lắng nghe ý kiến nhân dân

Nền tảng “Mặt trận số” được coi là đòi hỏi cấp thiết nhằm lắng nghe người dân bằng những phương thức mới, phù hợp với xu thế của thời đại...

Ngày 15/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng "Mặt trận số" và tập huấn "Ứng dụng AI trong công tác mặt trận tổ quốc các cấp".

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam và trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố, 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước.

“MẶT TRẬN SỐ” LÀ BƯỚC ĐI TẤT YẾU, LÀ CÔNG CỤ CẦN THIẾT CHO MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sứ mệnh của Mặt trận là tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trong kỷ nguyên số, Mặt trận phải chủ động đi vào không gian số, phải hiện diện ở nơi có người dân, lắng nghe người dân bằng những phương thức mới, phù hợp với xu thế của thời đại. "Mặt trận số" là bước đi tất yếu, một đòi hỏi cấp thiết.

Đây không chỉ là việc nâng cấp công cụ làm việc, mà là một cuộc cách mạng về phương thức hoạt động, giúp chuyển từ phương pháp làm việc thủ công, phân tán sang một phương pháp hiện đại, có hệ thống, dựa trên dữ liệu.

Ông Nguyễn Bá Cát, Phó Chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và chuyển đổi số cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết "Mặt trận số" có địa chỉ truy cập: http://app.mattranso.vn.

Đây là nền tảng số được thiết kế bám sát vào các nhiệm vụ cốt lõi của công tác Mặt trận, là công cụ cần thiết cho Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Bá Cát, Phó Chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và chuyển đổi số cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu về "Mặt trận số". Ảnh: mattran.org.vn.

Nền tảng này có 5 phần mềm "cốt lõi" gồm: phần mềm cơ sở dữ liệu online; phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; phần mềm Thư viện số cộng đồng hỗ trợ nhân dân; trợ lý ảo phục vụ công tác tham mưu Mặt trận Tổ quốc các cấp; phần mềm theo dõi tiến độ, kết quả đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Tất cả các hệ thống trên nền tảng "Mặt trận số" được kết nối với nhau qua nền tảng đăng nhập một lần OpenID. Một tài khoản có thể đăng nhập tất cả các phần mềm.

Dự kiến, các giai đoạn tiếp theo, Mặt trận Tổ quốc sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và xác thực tập trung qua ứng dụng VNeID.

CƠ SỞ DỮ LIỆU ONLINE, KỊP THỜI LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN

Phần mềm cơ sở dữ liệu online được thiết kế nhằm tổng hợp thông tin, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức về Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng được Đảng nước giao nhiệm vụ ở các cấp.

Về phương thức truy cập, tỉnh, thành phố; xã, phường, đặc khu; thôn, bản, tổ dân phố truy cập vào nền tảng "Mặt trận số" tại địa chỉ http://app.mattranso.vn và lựa chọn biểu tượng phần mềm "Phần mềm cơ sở dữ liệu online" hoặc truy cập thẳng vào địa chỉ http://csdl.mattranso.vn.

Phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân được thiết kế nhằm hiện thực hóa vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận một cách mạnh mẽ, trực tiếp nhất.

Mọi người dân, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh là có thể gửi ý kiến, kiến nghị trực tiếp đến hệ thống của Mặt trận. Mỗi ý kiến sẽ được ghi nhận, phân loại, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi quá trình xử lý, giải quyết.

Các phần phản ánh, kiến nghị trên phần mềm được cập nhật là xử lý nhanh chóng giúp Mặt trận Tổ quốc gần dân hơn, kịp thời lắng nghe phản ánh kiến nghị của người dân.

Người dân truy cập vào nền tảng "Mặt trận số" tại địa chỉ http://app.mattranso.vn và lựa chọn biểu tượng phần mềm "Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân" hoặc truy cập thẳng vào địa chỉ http://pakn.mattranso.vn.

Hệ thống quản trị của phần mềm gồm 3 cấp Trung ương; tỉnh, thành phố; xã, phường, đặc khu được phân quyền quản trị để tiếp nhận và giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người dân.

Kiến nghị của cấp nào sẽ được gửi đến Mặt trận Tổ quốc cấp đó tiếp nhận và phản hồi. Các ý kiến phản hồi về phản ánh, kiến nghị của người dân được công khai, minh bạch trên trang chủ của Hệ thống.

Phần mềm Thư viện số cộng đồng hỗ trợ nhân dân được thiết kế là một kênh thông tin tổng hợp, hướng dẫn người dân tra cứu các thông tin cần thiết. Phần mềm không chỉ là công cụ tra cứu hữu ích, còn là một kênh thông tin chính thống, tin cậy để người dân có thể tiếp cận, tìm hiểu, nâng cao nhận thức pháp luật, tham gia tích cực hơn vào các hoạt động tại cộng đồng.

Hiện nay, phần mềm đang được kết nối, tích hợp 2 nhóm nội dung "Dịch vụ công" và "Thư viện pháp luật". Giai đoạn tiếp theo, dự kiến sẽ tiếp tục nâng cấp, bổ sung các thông tin gắn với các lĩnh vực đời sống người dân quan tâm.

Người dân truy cập vào nền tảng "Mặt trận số" tại địa chỉ http://app.mattranso.vn và lựa chọn biểu tượng phần mềm "Thư viện số cộng đồng - Hỗ trợ người dân" hoặc truy cập thẳng vào địa chỉ http://hotronguoidan.mattranso.vn. Tại đây, người dân có thể nhanh chóng tìm kiếm, tra cứu thông tin về các lĩnh vực quan tâm.

Trợ lý ảo phục vụ công tác tham mưu Mặt trận Tổ quốc các cấp được thiết kế dưới dạng chatbot thông minh nhằm hỗ trợ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp tra cứu các thông tin liên quan đến nghiệp vụ các mảng công tác của Mặt trận.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: mattran.org.vn.

Người dùng đưa vào các câu, từ khóa về vấn đề, lĩnh vực quan tâm. Trên cơ sở dữ liệu được cài đặt, hệ thống sẽ tự động trích xuất ra các thông tin phù hợp.

Hệ thống có ưu điểm là phản hồi tức thì 24/7; độ chính xác cao, cập nhật thông thường xuyên, hỗ trợ đa nền tảng.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp truy cập vào nền tảng "Mặt trận số" tại địa chỉ http://app.mattranso.vn và lựa chọn biểu tượng phần mềm "Chatbot MTTQVN" hoặc truy cập thẳng vào địa chỉ http://sotay.mattranso.vn. Tại đây, người dùng có thể đặt câu hỏi, tra cứu thông tin về các nghiệp vụ công tác của Mặt trận phục vụ cho công tác tham mưu.

Phần mềm theo dõi tiến độ, kết quả đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp theo dõi tiến độ, kết quả đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp được thiết kế nhằm tổng hợp thông tin nhanh chóng, kịp thời các thông tin cơ bản của Đại hội (về thời gian tổ chức Đại hội, về kết quả hiệp thương nhân sự, thông tin tin tức đại hội).

Các thông tin được quản lý tập trung, đồng bộ và theo dõi trực quan trên một hệ thống duy nhất nhằm cung cấp tổng thể, chính xác, theo thời gian thực về công tác Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp truy cập vào nền tảng "Mặt trận số" tại địa chỉ http://app.mattranso.vn và lựa chọn biểu tượng phần mềm "Hệ thống theo dõi tiến độ, kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp" hoặc truy cập thẳng vào địa chỉ http://daihoi.mattranso.vn.

"Mặt trận số" sẽ là bộ công cụ sẽ gắn bó mật thiết với mỗi cán bộ Mặt trận ở cơ sở, góp phần đưa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia - đưa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị -xã hội đến gần dân, sát dân và sẵn sàng phục vụ vì dân.