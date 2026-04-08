Bổ nhiệm Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ và nhân sự Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031. Kết quả, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, 100% đại biểu có mặt tán thành, tương đương 96,20% tổng số đại biểu Quốc hội...

Theo Nghị quyết được thông qua, danh sách Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031 gồm: ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cũng trong chương trình làm việc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Kết quả, có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, 100% đại biểu có mặt tán thành, tương đương 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo đó, danh sách Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được phê chuẩn gồm: bà Nguyễn Hải Trâm; ông Nguyễn Văn Cường; ông Lê Hưng Dũng; ông Lê Thanh Phong; ông Đỗ Mạnh Tăng; ông Nguyễn Hải Thanh; ông Nguyễn Hữu Tuyến; bà Đỗ Thị Hải Yến.

Quốc hội cũng nghe Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về danh sách đề nghị phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; tiến hành bỏ phiếu và nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả, có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, 100% đại biểu có mặt tán thành, tương đương 96% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.