Bổ nhiệm Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ và nhân sự Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Hà Lê

08/04/2026, 14:41

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031. Kết quả, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, 100% đại biểu có mặt tán thành, tương đương 96,20% tổng số đại biểu Quốc hội...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN

Theo Nghị quyết được thông qua, danh sách Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031 gồm: ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cũng trong chương trình làm việc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Kết quả, có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, 100% đại biểu có mặt tán thành, tương đương 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo đó, danh sách Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được phê chuẩn gồm: bà Nguyễn Hải Trâm; ông Nguyễn Văn Cường; ông Lê Hưng Dũng; ông Lê Thanh Phong; ông Đỗ Mạnh Tăng; ông Nguyễn Hải Thanh; ông Nguyễn Hữu Tuyến; bà Đỗ Thị Hải Yến.

Quốc hội cũng nghe Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về danh sách đề nghị phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; tiến hành bỏ phiếu và nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả, có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, 100% đại biểu có mặt tán thành, tương đương 96% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các Phó thủ tướng và Bộ trưởng

21:05, 07/04/2026

Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các Phó thủ tướng và Bộ trưởng

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

19:10, 07/04/2026

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước

16:48, 07/04/2026

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 8/4/2026, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Ninh được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng...

Phê chuẩn 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031

Phê chuẩn 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031

Sáng ngày 8/4/2026, Quốc hội tiếp tục thực hiện công tác nhân sự, trong đó có biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031...

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước: Sẽ tập trung thực hiện 6 định hướng quan trọng

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước: Sẽ tập trung thực hiện 6 định hướng quan trọng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cam kết sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và 6 định hướng quan trọng...

Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các Phó thủ tướng và Bộ trưởng

Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các Phó thủ tướng và Bộ trưởng

Ngày 8/4, ngày làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thảo luận và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, vừa được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

