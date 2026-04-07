Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước: Sẽ tập trung thực hiện 6 định hướng quan trọng
Phan Nam
07/04/2026, 21:10
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cam kết sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và 6 định hướng quan trọng...
hiều 07/4, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước đã phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa...
Tại hội nghị, Chủ
tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa sẽ cùng tập thể Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn ông Nguyễn Hữu Nghĩa và Ban
Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước... tiếp
tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng; tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước thật
sự trong sạch, vững mạnh.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Kiểm toán Nhà nướcNguyễn Hữu
Nghĩa cam kết sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo và
toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước tập trung
thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và 6 định hướng
quan trọng.
Một là kế thừa,
phát huy những thành tựu và kết quả đạt được trong 32 năm xây dựng và phát
triển, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và cơ quan Kiểmtoán Nhà nước trong sạch, vững
mạnh toàn diện, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật, hiệu lực, hiệu quả với
môi trường làm việc lành mạnh, liêm chính, kỷ cương, chuyên nghiệp, xứng đáng
với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Hai là triển khai
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của
Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng bộ Quốc hội, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VIII và Chiến lược Phát
triển Kiểmtoán Nhà nướcđến năm 2030. Đồng thời, tiếp tục rà
soát, hoàn thiện hệ thống thể chế, các quy định, chế độ, chính sách liên quan
đến hoạt động kiểm toán của Kiểmtoán Nhà nướcnhằm tạo lập và hoàn thiện khuôn khổ thể chế cho hoạt động kiểmtoán, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt
động trong thời gian tới.
Ba là tiếp tục đổi
mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động kiểm toán theo hướng chuyên
nghiệp, hiệu lực, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; nâng cao chất
lượng kiểm toán, chú trọng hơn đến kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động ở
các cơ quan, đơn vị có sử dụng vốn, tài sản và ngân sách của Nhà nước; bảo đảm
kết luận, kiến nghị kiểm toán có cơ sở vững chắc, có tính khả thi.
"Hoạt động
của Kiểmtoán Nhà nước vừa bảo đảm việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, các tài sản,
tài chính công, vừa song hành với việc kiểm soát quyền lực,
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để xử lý các nguy cơ, các rủi ro dễ
vi phạm, các hạn chế, yếu kém trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị có sử
dụng nguồn lực công, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị có sử dụng
ngân sách và tài chính của Nhà nước, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội", ông Nghĩa cho biết thêm.
Bốn là tăng cường
kiểm toán các lĩnh vực, các cơ quan, các đơn vị và các đối tượng nhạy cảm, tiềm
ẩn nhiều rủi ro; các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia, qua đó, góp phần
bảo đảm tuân thủ đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước; nâng cao hiệu quả đầu tư và sử dụng ngân sách nhà
nước; phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời những hành vi vi phạm
pháp luật, các nguy cơ về thất thoát, lãng phí trong sử dụng vốn và tài sản Nhà
nước.
Năm là đẩy mạnh
ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động Kiểmtoán Nhà nước, trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ
liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và kết nối liên thông; đầu tư các hệ
thống nền tảng, ứng dụng số, trí tuệ nhân tạo. Nâng cao năng lực phân tích, dự
báo, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, qua đó phát huy tốt
hơn nữa vai trò của Kiểmtoán Nhà nướctrong việc cung
cấp thông tin đáng tin cậy cho Quốc hội phục vụ hoạt động xây dựng pháp luật,
giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như giúp
Chính phủ trong hoạt động quản lý, điều hành kinh tế - xã hội.
Sáu là tiếp tục chú trọng xây dựng, nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ kiểm toán viên nhà nước, đề cao
trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Cán bộ, công chức Kiểmtoán Nhà nướcphải là những người luôn liêm chính,
chí công, vô tư, khách quan, tuân thủ pháp luật, có “Đức, Trí, Tâm, Tầm, Tài”; có tư tưởng, chính trị vững vàng,
đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tốt, tính chuyên nghiệp cao, nắm chắc
quy định của pháp luật và những chuẩn mực kiểm toán.
“Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức,
viên chức Kiểm toán Nhà nước quán triệt sâu sắc
và quyết tâm thực hiện phương châm: Biến
chủ trương, ý chí thành hành động, biến quyết sách, nhiệm vụ thành kết quả, sản
phẩm cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và
làm hiệu quả như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm” - tân Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định.
TỔNG
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
NGUYỄN HỮU NGHĨA
- Sinh năm 1972.
- Quê quán: Xã Thư
Lâm, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên
môn: Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
- Trước tháng
5/2018, từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở
Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Chiến
lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Phó
Chánh Thanh tra ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh
tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Tháng 5/2018: giữ
chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách,
Chiến lược Trung ương).
- Tháng 01/2019:
Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
- Tháng 6/2020: Tại
Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ 2, được bầu giữ chức Bí
thư Đảng ủy Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày 30/01/2021:
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
- Ngày 15/6/2021:
Bộ Chính trị Quyết định phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày 01/7/2025:
Giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày 03/10/2025:
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được
chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ngày 22/01/2026:
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XIV.
- Ngày 06/4/2026,
tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm
toán nhà nước.
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ
Ngày 8/4, ngày làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thảo luận và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031
Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, vừa được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031...
Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, với 485/485 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm định hướng lớn của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031
Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bao trùm.
Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, chiều ngày 7/4, với 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031...
