Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước: Sẽ tập trung thực hiện 6 định hướng quan trọng

hiều 07/4, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước đã phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa...

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa sẽ cùng tập thể Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn ông Nguyễn Hữu Nghĩa và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước... tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cam kết sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và 6 định hướng quan trọng.

Một là kế thừa, phát huy những thành tựu và kết quả đạt được trong 32 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong sạch, vững mạnh toàn diện, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật, hiệu lực, hiệu quả với môi trường làm việc lành mạnh, liêm chính, kỷ cương, chuyên nghiệp, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tại Hội nghị, nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn và tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Hai là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng bộ Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VIII và Chiến lược Phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế, các quy định, chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước nhằm tạo lập và hoàn thiện khuôn khổ thể chế cho hoạt động kiểm toán, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Ba là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động kiểm toán theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; nâng cao chất lượng kiểm toán, chú trọng hơn đến kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động ở các cơ quan, đơn vị có sử dụng vốn, tài sản và ngân sách của Nhà nước; bảo đảm kết luận, kiến nghị kiểm toán có cơ sở vững chắc, có tính khả thi.

"Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước vừa bảo đảm việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, các tài sản, tài chính công, vừa song hành với việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để xử lý các nguy cơ, các rủi ro dễ vi phạm, các hạn chế, yếu kém trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị có sử dụng nguồn lực công, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách và tài chính của Nhà nước, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội", ông Nghĩa cho biết thêm.

Bốn là tăng cường kiểm toán các lĩnh vực, các cơ quan, các đơn vị và các đối tượng nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro; các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia, qua đó, góp phần bảo đảm tuân thủ đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả đầu tư và sử dụng ngân sách nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, các nguy cơ về thất thoát, lãng phí trong sử dụng vốn và tài sản Nhà nước.

Năm là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động Kiểm toán Nhà nước, trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và kết nối liên thông; đầu tư các hệ thống nền tảng, ứng dụng số, trí tuệ nhân tạo. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, qua đó phát huy tốt hơn nữa vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong việc cung cấp thông tin đáng tin cậy cho Quốc hội phục vụ hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như giúp Chính phủ trong hoạt động quản lý, điều hành kinh tế - xã hội.

Sáu là tiếp tục chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ kiểm toán viên nhà nước, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước phải là những người luôn liêm chính, chí công, vô tư, khách quan, tuân thủ pháp luật, có “Đức, Trí, Tâm, Tầm, Tài”; có tư tưởng, chính trị vững vàng, đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tốt, tính chuyên nghiệp cao, nắm chắc quy định của pháp luật và những chuẩn mực kiểm toán.

“Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước quán triệt sâu sắc và quyết tâm thực hiện phương châm: Biến chủ trương, ý chí thành hành động, biến quyết sách, nhiệm vụ thành kết quả, sản phẩm cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm” - tân Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định.