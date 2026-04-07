Thứ Ba, 07/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước: Sẽ tập trung thực hiện 6 định hướng quan trọng

Phan Nam

07/04/2026, 21:10

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cam kết sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và 6 định hướng quan trọng...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Quốc hội cho tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa

hiều 07/4, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước đã phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa...

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa sẽ cùng tập thể Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn ông Nguyễn Hữu Nghĩa và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước... tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cam kết sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và 6 định hướng quan trọng.

Một là kế thừa, phát huy những thành tựu và kết quả đạt được trong 32 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong sạch, vững mạnh toàn diện, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật, hiệu lực, hiệu quả với môi trường làm việc lành mạnh, liêm chính, kỷ cương, chuyên nghiệp, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tại Hội nghị, nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn và tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Hai là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng bộ Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VIII và Chiến lược Phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế, các quy định, chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước nhằm tạo lập và hoàn thiện khuôn khổ thể chế cho hoạt động kiểm toán, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Ba là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động kiểm toán theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; nâng cao chất lượng kiểm toán, chú trọng hơn đến kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động ở các cơ quan, đơn vị có sử dụng vốn, tài sản và ngân sách của Nhà nước; bảo đảm kết luận, kiến nghị kiểm toán có cơ sở vững chắc, có tính khả thi.

"Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước vừa bảo đảm việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, các tài sản, tài chính công, vừa song hành với việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để xử lý các nguy cơ, các rủi ro dễ vi phạm, các hạn chế, yếu kém trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị có sử dụng nguồn lực công, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách và tài chính của Nhà nước, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội", ông Nghĩa cho biết thêm.

Bốn là tăng cường kiểm toán các lĩnh vực, các cơ quan, các đơn vị và các đối tượng nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro; các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia, qua đó, góp phần bảo đảm tuân thủ đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả đầu tư và sử dụng ngân sách nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, các nguy cơ về thất thoát, lãng phí trong sử dụng vốn và tài sản Nhà nước.

Năm là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động Kiểm toán Nhà nước, trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và kết nối liên thông; đầu tư các hệ thống nền tảng, ứng dụng số, trí tuệ nhân tạo. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, qua đó phát huy tốt hơn nữa vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong việc cung cấp thông tin đáng tin cậy cho Quốc hội phục vụ hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như giúp Chính phủ trong hoạt động quản lý, điều hành kinh tế - xã hội.

 Sáu là tiếp tục chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ kiểm toán viên nhà nước, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước phải là những người luôn liêm chính, chí công, vô tư, khách quan, tuân thủ pháp luật, có “Đức, Trí, Tâm, Tầm, Tài”; có  tư tưởng, chính trị vững vàng, đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tốt, tính chuyên nghiệp cao, nắm chắc quy định của pháp luật và những chuẩn mực kiểm toán.

“Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước quán triệt sâu sắc và quyết tâm thực hiện phương châm: Biến chủ trương, ý chí thành hành động, biến quyết sách, nhiệm vụ thành kết quả, sản phẩm cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm” - tân Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

NGUYỄN HỮU NGHĨA

- Sinh năm 1972.

- Quê quán: Xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước tháng 5/2018, từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Phó Chánh Thanh tra ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Tháng 5/2018: giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương).

- Tháng 01/2019: Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

- Tháng 6/2020: Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ 2, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Ngày 15/6/2021: Bộ Chính trị Quyết định phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày 01/7/2025: Giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày 03/10/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày 22/01/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

- Ngày 06/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước.

Đọc thêm

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ

Ngày 8/4, ngày làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thảo luận và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, vừa được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước

Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, với 485/485 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm định hướng lớn của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm định hướng lớn của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031

Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bao trùm.

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, chiều ngày 7/4, với 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tự doanh và tổ chức trong nước mua ròng mạnh

Chứng khoán

2

Nobu Danang: Nơi trải nghiệm sống được định nghĩa bằng những điểm chạm từ trái tim

Bất động sản

3

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Tiêu điểm

4

Ba nhóm rủi ro với việc mã hóa tài sản thực

Kinh tế số

5

Tỷ lệ tái chế bắt buộc cụ thể với các sản phẩm, bao bì

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy