Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Hà Lê

07/04/2026, 15:38

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, vừa được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Thủ tướng Chính phủ Ông Lê Minh Hưng tuyên thệ. Ảnh: TTXVN.

Ngày 7/4, tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XVI họp riêng về công tác nhân sự.

Tại phiên họp, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Với 495/495 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu chức vụ Thủ tướng Chính phủ với ông Lê Minh Hưng.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng lên tuyên thệ.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó".

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sinh ngày 11/12/1970; quê quán xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh.

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (từ tháng 5/2024), XIV; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV;  Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, XIV;  Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ tháng 5/2024); Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản; ĐBQH: Khóa XV, XVI;  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công; Đại học chuyên ngành Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 10.1993 - 1.1998: Chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); Tham dự khóa học về Kinh tế thị trường và Phân tích tài chính của IMF tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (3.1996 - 6.1996); Học Thạc sĩ về Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (10.1996 - 9.1997).

Tháng 2.1998 - 2.2002: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, NHNN.

Tháng 3.2002 - 12.2009: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, NHNN.

Tháng 1.2010 - 10.2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, NHNN.

Tháng 10.2011 - 10.2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN.

Tháng 11.2014 - 1.2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 1.2016 - 4.2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 4.2016 - 10.2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN.

Tháng 10.2020 - 1.2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 1.2021 - 5.2024: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (từ 11.2021); ĐBQH khóa XV (từ 7.2021).

Tháng 5.2024 - 6.2024: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ĐBQH khóa XV.

Tháng 6.2024: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; ĐBQH khóa XV; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Tháng 10.2024: Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tháng 6.2025: Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ngày 22.1.2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 23.1.2026: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 30.1.2026: Được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV (theo Quyết định số 05-QĐNS/TW).

Tháng 3.2026: ĐBQH khóa XVI.

Ngày 7.4.2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

