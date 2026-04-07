Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các Phó thủ tướng và Bộ trưởng

Ngày 8/4, ngày làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thảo luận và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Buổi sáng, Quốc hội họp riêng, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự và tổ chức bộ máy nhà nước.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Sau khi nghe báo cáo thẩm tra, Quốc hội thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết phê chuẩn.

Quốc hội cũng xem xét cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội thảo luận, bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; sau đó biểu quyết thông qua các Nghị quyết liên quan.

Trong buổi họp, Quốc hội còn xem xét đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, tiến hành bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết phê chuẩn theo trình tự, thủ tục quy định.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc với việc nghe trình bày các tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng, trước khi thảo luận tại tổ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình Tờ trình về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trình Tờ trình về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Các nội dung này được Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội báo cáo thẩm tra.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trình bày Báo cáo thẩm tra đối với dự án luật này.

Kết thúc chương trình làm việc trong ngày, Quốc hội thảo luận tại tổ đối với các dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).