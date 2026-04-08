Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 8/4/2026, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Ninh được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng...

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và trao các quyết định của Bộ Chính trị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành ủy Hà Nội.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi giữ các chức vụ tại Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025–2030; được điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ Chính trị cũng quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đối với hai đồng chí trên cương vị mới là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; bảo đảm chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tình hình mới.

Trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng lớn thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả. Trước mắt, triển khai các chủ trương đã được Hội nghị Trung ương 2 thông qua; đồng thời, phối hợp chuẩn bị nội dung các Hội nghị Trung ương tiếp theo, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tính chiến lược và tính khả thi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục xây dựng Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác tham mưu, tổ chức và phục vụ Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc khẳng định nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; cùng tập thể lãnh đạo hai cơ quan nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương và chất lượng công tác tham mưu, tổ chức xây dựng Đảng.