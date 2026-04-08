Thứ Tư, 08/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Hà Lê

08/04/2026, 14:45

Ngày 8/4/2026, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Ninh được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và trao các quyết định của Bộ Chính trị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành ủy Hà Nội.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi giữ các chức vụ tại Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025–2030; được điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ Chính trị cũng quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đối với hai đồng chí trên cương vị mới là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; bảo đảm chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tình hình mới.

Trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng lớn thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả. Trước mắt, triển khai các chủ trương đã được Hội nghị Trung ương 2 thông qua; đồng thời, phối hợp chuẩn bị nội dung các Hội nghị Trung ương tiếp theo, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tính chiến lược và tính khả thi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục xây dựng Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác tham mưu, tổ chức và phục vụ Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc khẳng định nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; cùng tập thể lãnh đạo hai cơ quan nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương và chất lượng công tác tham mưu, tổ chức xây dựng Đảng.

Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các Phó thủ tướng và Bộ trưởng

21:05, 07/04/2026

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

19:10, 07/04/2026

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước

16:48, 07/04/2026

Từ khóa:

Ban Tổ chức Trung ương Bộ Chính trị

Chủ đề:

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Đọc thêm

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường - nền tảng để tiếp tục đổi mới kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới

Phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa vừa là lựa chọn vừa là yêu cầu có tính chiến lược của Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa đã và sẽ tiếp tục là nền tảng cốt lõi để thực hiện thành công quá trình đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam trong giai đoạn tới.

Bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ và ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, công bố phân công đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 8/4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Vũ Hải Quân giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Vũ Hải Quân từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong lĩnh vực giáo dục đại học và khoa học công nghệ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Tiêu điểm

2

AI và xu hướng làm phim gây tranh cãi tại châu Á

Giải trí

3

Lãi suất tăng, nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản tạo dòng tiền ổn định

Bất động sản

4

Tiếp tục tạm ngưng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Dân sinh

5

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy