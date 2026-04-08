Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn 4 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC chủ yếu ở mức 3 triệu đồng/lượng. Có 2 đơn vị đặt chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn nới rộng lên mức 4 triệu đồng/lượng...

Sau khi tăng 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 7/4. Tính đến 10 giờ 30 phút, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 173,2 triệu và giá bán là 176,2 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá giao dịch vàng miếng ở mức 173,2 triệu – 176,2 triệu đồng/lượng (mua, bán). So với giá chốt phiên 7/4, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này tăng 3,7 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong 2 phiên đầu tuần (6-7/4), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng phổ biến 3,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều với 2 nhịp điều chỉnh liên tiếp trong phiên sáng 8/4. Đây là mức điều chỉnh mạnh nhất kể từ giữa tháng 3/2026 đến nay.

Tại Phú Quý, đơn vị này cũng đặt giá bán vàng miếng ở mức 176,2 triệu đồng/lượng nhưng giá mua chỉ ở mức 173 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 3,7 triệu đồng/lượng và 3,8 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 7/4.

Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá giao dịch vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên ở mức 174 triệu – 177 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, giá giao dịch vàng miếng SJC thấp hơn trên thị trường từ 700 nghìn – 1,2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 173,5 triệu – 175,5 triệu đồng (mua – bán).

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm niêm yết ở mức 172 triệu – 175 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trong phiên sáng 8/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi lên, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh trong phiên sáng nay. Biên độ tăng dao động từ 1,9 triệu - 4,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 173,5 triệu – 176,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 7/4.

Chỉ trong hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá mua, bán vàng nhẫn 4 số 9” ở mức 172,7 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 175,7 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Mức giá giao dịch 172,7 triệu – 175,7 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ. So với giá chốt phiên 7/4, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng, 3,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mức tăng giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 8/4 so với 7/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá mua, bán vàng nhẫn miếng tròn 9999 tại Phú Quý tăng 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 173,5 triệu – 176,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trong phiên sáng 8/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng vẫn phổ biến ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, giá mua tăng mạnh hơn giá bán đã kéo chênh lệch giá mua, bán tại Bảo Tín Minh Châu xuống mức thấp trong vòng 1 năm qua, ở mức 2 triệu đồng/lượng. Ngược lại, tại Bảo Tín Mạnh Hải, mức chênh lệch này nới rộng lên 4 triệu, cao nhất từ trước tới nay.

Chỉ trong vòng 2 tiếng đầu mở cửa, thương hiệu giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại 173 triệu – 176 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên ngày 7/4, giá vàng nhẫn tại đơn vị này tăng tổng cộng 4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 8/4, DOJI vẫn là thương hiệu có giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất trên thị trường. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 17,2 triệu – 176,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 7/4, giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 3,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức tăng khiêm tốn nhất, đi kèm với đó là giá vàng nhẫn niêm yết ở mức thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung

Tính đến 10 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 158 triệu – 162 triệu đồng/lượng, tương ứng mức chênh lệch 4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 7/4, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải trong 1 năm qua. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng lần lượt 4,9 triệu đồng/lượng và 3,9 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 173,2 triệu – 175,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tăng 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 2,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này niêm yết tại 170,2 triệu – 174,2 triệu đồng/lượng.