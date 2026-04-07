Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước

Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, với 485/485 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 08/01/1970; quê quán phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Bà có trình độ chuyên môn cử nhân Sư phạm Hóa học, là Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, Cử nhân lý luận chính trị. Bà là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên chính thức Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Bà Võ Thị Ánh Xuân từng kinh qua nhiều chức vụ ở địa phương, hai lần đảm nhận chức vụ Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023 và từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2024. Từ tháng 1/2026 đến nay, bà là Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cũng trong chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Nguyễn Huy Tiến với 474/474 đại biểu có mặt tán thành. Theo đó, Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Huy Tiến sinh ngày 9/9/1968, quê quán xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên (trước đây là xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình); là Tiến sĩ Luật; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đã ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch nước và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao