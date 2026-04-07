Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước

Hà Lê

07/04/2026, 16:48

Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, với 485/485 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: TTXVN
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Quốc hội quyết nghị bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 08/01/1970; quê quán phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Bà có trình độ chuyên môn cử nhân Sư phạm Hóa học, là Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, Cử nhân lý luận chính trị. Bà là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên chính thức Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Bà Võ Thị Ánh Xuân từng kinh qua nhiều chức vụ ở địa phương, hai lần đảm nhận chức vụ Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023 và từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2024. Từ tháng 1/2026 đến nay, bà là Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cũng trong chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Nguyễn Huy Tiến với 474/474 đại biểu có mặt tán thành. Theo đó, Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Huy Tiến sinh ngày 9/9/1968, quê quán xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên (trước đây là xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình); là Tiến sĩ Luật; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đã ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch nước và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm định hướng lớn của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031

16:31, 07/04/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm định hướng lớn của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

16:23, 07/04/2026

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

15:38, 07/04/2026

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân Quốc hội Việt Nam 2026 Viện trưởng Viện Kiểm sát Nguyễn Huy Tiến

Chủ đề:

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm định hướng lớn của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm định hướng lớn của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031

Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bao trùm.

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, chiều ngày 7/4, với 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, vừa được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo đảm nhân dân là đối tượng thụ hưởng cao nhất của thành quả phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo đảm nhân dân là đối tượng thụ hưởng cao nhất của thành quả phát triển

Phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng của phát triển là để nhân dân được thụ hưởng thành quả, đồng thời nhấn mạnh quan điểm “Dân là gốc”…

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Nhận được tín nhiệm tuyệt đối từ các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Tô Lâm giữ cương vị này.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

