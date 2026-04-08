FTSE Russell công bố lộ trình chi tiết nâng hạng và danh sách 32 cổ phiếu dự kiến vào rổ FTSE GEIS

Việc đưa các cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số FTSE GEIS và các chỉ số liên quan sẽ được thực hiện thông qua lộ trình 4 đợt (tranches) kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027.

Kết quả đợt đánh giá tạm thời vào tháng 3/2026 đã chính thức xác nhận Việt Nam đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để tái phân loại từ thị trường Cận biên sang thị trường Mới nổi Thứ cấp, có hiệu lực từ kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026.

Quyết định này được đưa ra dựa trên những tiến bộ mạnh mẽ trong việc thiết lập mô hình Môi giới toàn cầu (Global Broker) — một yếu tố then chốt hỗ trợ việc mô phỏng chỉ số hiệu quả — cùng với các cải thiện đối với khuôn khổ không yêu cầu ký quỹ trước (non-prefunding) theo Thông tư 08/2026/TT-BTC.

Việc đưa các cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số FTSE GEIS và các chỉ số liên quan sẽ được thực hiện thông qua lộ trình 4 đợt (tranches) kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027.

Đợt 1 (Tháng 9/2026): Bắt đầu từ ngày 21/09/2026, bổ sung 10% trọng số đầu tư. Đây cũng là thời điểm duy nhất Việt Nam bị loại bỏ hoàn toàn khỏi các chỉ số Thị trường Cận biên.

Đợt 2 (Tháng 3/2027): Bổ sung thêm 20% trọng số, nâng tổng tỷ trọng tích lũy lên 30%.

Đợt 3 (Tháng 6/2027): Bổ sung thêm 35% trọng số, nâng tổng tỷ trọng tích lũy lên 65%.

Đợt 4 (Tháng 9/2027): Bổ sung 35% trọng số cuối cùng để đạt mức 100% trọng số đầu tư vào các chỉ số.

Trong tài liệu công bố, FTSE Russell cũng đưa ra danh sách 32 cổ phiếu Việt Nam mang tính tham khảo, đã đáp ứng các tiêu chí sàng lọc của bộ chỉ số FTSE Global All Cap, dựa trên dữ liệu đến cuối ngày 31/12/2025.

Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh: danh sách cuối cùng các cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện để được đưa vào các chỉ số FTSE Russell liên quan trong kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026 sẽ được công bố vào thứ Sáu, ngày 21/8/2026.

Đồng thời sẽ được sàng lọc dựa trên việc các cổ phiếu Việt Nam được coi là không phải là thành phần của FTSE GEIS và các chỉ số liên quan.

Danh sách đính kèm dự kiến này bao gồm các doanh nghiệp niêm yết thuộc nhiều nhóm ngành và quy mô vốn hóa.

Trong đó, nhóm vốn hóa lớn có các đại diện tiêu biểu như Tập đoàn Hòa Phát (HPG), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), Vinhomes (VHM) và Tập đoàn Vingroup (VIC).

Nhóm vốn hóa trung bình gồm Tập đoàn Masan (MSN), Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB), FPT (FPT) và Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM).

Trong khi đó, nhóm vốn hóa nhỏ chiếm số lượng lớn nhất, với nhiều doanh nghiệp quen thuộc như Chứng khoán SSI (SSI), Đạm Phú Mỹ (DPM), Kinh Bắc (KBC), Tasco (HUT), Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), DIC Corp (DIG), Eximbank (EIB), Đất Xanh (DXG), Khang Điền (KDH), Chứng khoán VIX (VIX), Chứng khoán VNDirect (VND), Phát Đạt (PDR), Hóa chất Đức Giang (DGC),

Novaland (NVL), Vietjet Air (VJC), Chứng khoán Bản Việt (VCI), Vincom Retail (VRE), Thiết bị điện Việt Nam (GEX), FPT Retail (FRT), GELEX Electric (GEE), Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Kinh Đô (KDC) và Sacombank (STB).

Mặc dù danh sách chính thức sẽ được cập nhật lại theo dữ liệu vào ngày 21/08/2026. Tuy nhiên, Chứng khoán KBSV đánh giá nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình sẽ không có quá nhiều sự thay đổi so với thời điểm cập nhật tới, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ sẽ có sự biến động hơn do yếu tố thanh khoản và FOL.

Chia sẻ tại chương trình “Cafe cùng chứng”, ông Phạm Lưu Hưng – Kinh tế trưởng, Giám đốc Phân tích SSI Research lưu ý dòng tiền trong đợt đầu tiên tháng 9/2026 dự kiến khá hạn chế, chỉ khoảng hơn 150 triệu USD, do đó tác động ngắn hạn về mặt dòng tiền thực tế lên thị trường được đánh giá là không quá lớn.

Câu chuyện nâng hạng mang tính chất dài hạn, trong khi dòng vốn từ các quỹ thụ động sẽ bắt đầu giải ngân vào tháng 9 thay vì ngay lập tức.

Cũng theo ông Hưng, việc khối ngoại vẫn bán ròng ồ ạt ngay cả khi có tin chính thức nâng hạng chủ yếu do phản ứng "Risk-off" - phòng vệ rủi ro chung trên toàn cầu trong bối cảnh giá dầu tăng cao và đồng USD duy trì sức mạnh, tác động đến hầu hết các thị trường mới nổi chứ không riêng gì Việt Nam.

Những tác động tích cực không phải là không xảy ra, mà là chưa xảy ra. Hiện tại, các định chế tài chính lớn đang tích cực thực hiện các chuyến công tác nước ngoài để kết nối với các quỹ đầu tư quốc tế vốn chưa có tài khoản tại Việt Nam.

Do đó, thông điệp quan trọng gửi tới nhà đầu tư là không nên "tham bát bỏ mâm", quá tập trung vào các vị thế đầu cơ ngắn hạn (T+) theo tin tức nâng hạng. Bởi nâng hạng là cả một hành trình thay đổi về góc nhìn của nhà đầu tư tổ chức quốc tế đối với thị trường Việt Nam. Việc bỏ qua những lợi ích dài hạn để chạy theo các biến động tức thời có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ những cơ hội lớn hơn khi thị trường tài chính thực sự bứt phá và hội nhập sâu rộng với các quy chuẩn toàn cầu.