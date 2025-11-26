Bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 26/11/2025
Thu Hằng
26/11/2025, 11:11
Sau khi bổ sung, các hoạt động phòng, chống các bệnh này sẽ thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm A, B tương ứng...
Ngày 25/11, Bộ Y tế ban hành Quyết định về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Quyết định có hiệu lực cùng ngày.
Theo Quyết định, Bộ Y tế bổ sung bệnh do virus cúm A(H5N6); bệnh do virus cúm A(H9N2); bệnh do virus Nipah vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A.
Bổ sung bệnh do Haemophilus influenzae týp b; bệnh do phế cầu; bệnh viêm đường hô hấp do virus hợp bào (RSV); bệnh viêm phổi do vi khuẩn Legionella pneumophila; bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người; bệnh do vi khuẩn Whitmore; bệnh do virus Chikungunya; bệnh ngộ độc thịt do vi khuẩn Clostridium botulinum; bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B.
Các hoạt động phòng, chống bệnh do virus cúm A(H5N6); bệnh do virus cúm A(H9N2); bệnh do virus Nipah; bệnh do Haemophilus influenzae týp b; bệnh do phế cầu; bệnh viêm đường hô hấp do virus hợp bào (RSV); bệnh viêm phổi do vi khuẩn Legionella pneumophila; bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người; bệnh do vi khuẩn Whitmore; bệnh do virus Chikungunya; bệnh ngộ độc thịt do vi khuẩn Clostridium botulinum; bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm A, B tương ứng.
Theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.
Sau khi bổ sung, hiện các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bao gồm: Bệnh bại liệt; bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh đậu mùa; bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola, Lassa hoặc Marburg; bệnh sốt Tây sông Nin (Nile); bệnh sốt vàng; bệnh tả; bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do virus; bệnh do virus cúm A(H5N6); bệnh do virus cúm A(H9N2); bệnh do virus Nipah, và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh.
Bệnh truyền nhiễm nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.
Sau khi bổ sung mới, các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B bao gồm: Bệnh do virus Adeno; bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); bệnh bạch hầu; bệnh cúm; bệnh dại; bệnh ho gà; bệnh lao phổi; bệnh do liên cầu lợn ở người; bệnh lỵ Amibe; bệnh lỵ trực trùng; bệnh quai bị; bệnh sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue; bệnh sốt rét; bệnh sốt phát ban; bệnh sởi; bệnh tay-chân-miệng; bệnh than; bệnh thủy đậu; bệnh thương hàn; bệnh uốn ván.
Bệnh Rubeon; bệnh viêm gan virus; bệnh viêm màng não do não mô cầu; bệnh viêm não virus; bệnh xoắn khuẩn vàng da; bệnh tiêu chảy do virus Rota; bệnh do Haemophilus influenzae týp b; bệnh do phế cầu; bệnh viêm đường hô hấp do virus hợp bào (RSV); bệnh viêm phổi do vi khuẩn Legionella pneumophila; bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người; bệnh do vi khuẩn Whitmore; bệnh do virus Chikungunya; bệnh ngộ độc thịt do vi khuẩn Clostridium botulinum; bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes.
