Thứ Tư, 26/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

Thu Hằng

26/11/2025, 11:11

Sau khi bổ sung, các hoạt động phòng, chống các bệnh này sẽ thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm A, B tương ứng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 25/11, Bộ Y tế ban hành Quyết định về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Quyết định có hiệu lực cùng ngày. 

Theo Quyết định, Bộ Y tế bổ sung bệnh do virus cúm A(H5N6); bệnh do virus cúm A(H9N2); bệnh do virus Nipah vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Bổ sung bệnh do Haemophilus influenzae týp b; bệnh do phế cầu; bệnh viêm đường hô hấp do virus hợp bào (RSV); bệnh viêm phổi do vi khuẩn Legionella pneumophila; bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người; bệnh do vi khuẩn Whitmore; bệnh do virus Chikungunya; bệnh ngộ độc thịt do vi khuẩn Clostridium botulinum; bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Các hoạt động phòng, chống bệnh do virus cúm A(H5N6); bệnh do virus cúm A(H9N2); bệnh do virus Nipah; bệnh do Haemophilus influenzae týp b; bệnh do phế cầu; bệnh viêm đường hô hấp do virus hợp bào (RSV); bệnh viêm phổi do vi khuẩn Legionella pneumophila; bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người; bệnh do vi khuẩn Whitmore; bệnh do virus Chikungunya; bệnh ngộ độc thịt do vi khuẩn Clostridium botulinum; bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm A, B tương ứng.

Theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Sau khi bổ sung, hiện các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bao gồm: Bệnh bại liệt; bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh đậu mùa; bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola, Lassa hoặc Marburg; bệnh sốt Tây sông Nin (Nile); bệnh sốt vàng; bệnh tả; bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do virus; bệnh do virus cúm A(H5N6); bệnh do virus cúm A(H9N2); bệnh do virus Nipah, và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Bệnh truyền nhiễm nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

Sau khi bổ sung mới, các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B bao gồm: Bệnh do virus Adeno; bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); bệnh bạch hầu; bệnh cúm; bệnh dại; bệnh ho gà; bệnh lao phổi; bệnh do liên cầu lợn ở người; bệnh lỵ Amibe; bệnh lỵ trực trùng; bệnh quai bị; bệnh sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue; bệnh sốt rét; bệnh sốt phát ban; bệnh sởi; bệnh tay-chân-miệng; bệnh than; bệnh thủy đậu; bệnh thương hàn; bệnh uốn ván.

Bệnh Rubeon; bệnh viêm gan virus; bệnh viêm màng não do não mô cầu; bệnh viêm não virus; bệnh xoắn khuẩn vàng da; bệnh tiêu chảy do virus Rota; bệnh do Haemophilus influenzae týp b; bệnh do phế cầu; bệnh viêm đường hô hấp do virus hợp bào (RSV); bệnh viêm phổi do vi khuẩn Legionella pneumophila; bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người; bệnh do vi khuẩn Whitmore; bệnh do virus Chikungunya; bệnh ngộ độc thịt do vi khuẩn Clostridium botulinum; bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes.

Các chủng virus cúm lưu hành chủ yếu tại Việt Nam chưa ghi nhận thay đổi về độc lực

11:28, 18/11/2025

Các chủng virus cúm lưu hành chủ yếu tại Việt Nam chưa ghi nhận thay đổi về độc lực

Covid-19 và một số bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng gia tăng

08:15, 26/05/2025

Covid-19 và một số bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng gia tăng

Các địa phương sớm ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2025

13:52, 27/01/2025

Các địa phương sớm ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2025

Đọc thêm

Thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 162 mỹ phẩm liên quan Công ty Mailisa

Thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 162 mỹ phẩm liên quan Công ty Mailisa

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan công ty Mailisa…

Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai và chủ động ứng phó với bão số 15

Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai và chủ động ứng phó với bão số 15

Sáng 26/11/2025, vị trí tâm bão số 15 đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão sẽ liên tục mạnh lên, dự báo cường độ cực đại của bão mạnh cấp 11, giật cấp 14 khi đi vào vùng biển giữa đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa...

Chuẩn bị sẵn nhân lực để vận hành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

Chuẩn bị sẵn nhân lực để vận hành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

Chính phủ giao Bộ Y tế chỉ đạo hai bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết khác để vận hành hoạt động cơ sở 2 của hai bệnh viện này tại tỉnh Ninh Bình...

Đề xuất áp dụng giám sát điện tử đối với người nghiện ma túy

Đề xuất áp dụng giám sát điện tử đối với người nghiện ma túy

Các đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) đã thể hiện nỗ lực lớn của cơ quan chủ trì soạn thảo khi kế thừa thực tiễn, tiếp cận chuẩn mực quốc tế và chuyển trọng tâm từ “trấn áp” sang “phòng ngừa bền vững, cai nghiện hiệu quả, hòa nhập xã hội”.

Viện Pasteur TP.HCM hỗ trợ Gia Lai, Lâm Đồng phòng chống dịch sau lũ

Viện Pasteur TP.HCM hỗ trợ Gia Lai, Lâm Đồng phòng chống dịch sau lũ

Trong ngày 25/11, Viện Pasteur TP.HCM đã trao tặng Sở Y tế Gia Lai 4.000 liều vaccine VAT (uốn ván – bạch hầu) và 2.000 liều SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván), nhằm bảo vệ người dân và lực lượng cứu hộ trước nguy cơ chấn thương, nhiễm bẩn vết thương...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng tới gần 300%, vốn tài trợ mạo hiểm cho lĩnh vực tiền điện tử quý 3/2026 đạt 4,6 tỷ USD

Kinh tế số

2

Tạo cơ hội công bằng và thực hành GRP: Doanh nghiệp tự mở cánh cửa bước vào các chuỗi cung ứng lớn

Thị trường

3

Doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng nếu có chứng từ thanh toán

Tài chính

4

Tự lực, tự cường và đẩy mạnh hợp tác để đưa TP. Hồ Chí Minh thành “siêu đô thị quốc tế”

Tiêu điểm

5

Hải Phòng gia hạn sử dụng đất dự án Trung tâm thương mại chợ Sắt

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy