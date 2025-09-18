Thứ Năm, 18/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Bộ Tài chính đề xuất bỏ giấy phép nhập khẩu thuốc lá miễn thuế

Phương Linh

18/09/2025, 19:14

Tại Dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp chỉ cần lập báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ thuốc lá miễn thuế, đồng thời đảm bảo in cảnh báo sức khỏe trên bao bì theo quy định…

Đề xuất bỏ giấy phép nhập khẩu thuốc lá miễn thuế
Đề xuất bỏ giấy phép nhập khẩu thuốc lá miễn thuế

Một trong những điểm đáng chú ý tại Dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 về kinh doanh hàng miễn thuế của Bộ Tài chính là đề xuất bãi bỏ giấy phép nhập khẩu thuốc lá để bán tại cửa hàng miễn thuế.

Theo Dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2020/NĐ-CP và mẫu số 03/CV Phụ lục II; đồng thời sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 4 Điều 5 Nghị định này.

Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế chỉ cần lập báo cáo tình hình nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ thuốc lá trong kỳ báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm trước, có xác nhận của cơ quan hải quan quản lý cửa hàng, kho chứa...

(Đề xuất của Bộ Tài chính)

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 100/2020/NĐ-CP quy định doanh nghiệp muốn nhập khẩu sản phẩm thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế được thực hiện theo Giấy phép của Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, tại Dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế chỉ cần lập báo cáo tình hình nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ thuốc lá trong kỳ báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm trước, có xác nhận của cơ quan hải quan quản lý cửa hàng, kho chứa hàng miễn thuế và gửi Bộ Công Thương trước ngày 31/01 của năm kế tiếp.

Đồng thời, Dự thảo Nghị định quy định thuốc lá điếu nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế phải in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.

Với khách nhập cảnh, nội dung cảnh báo bằng tiếng Việt phải được dán trên từng đơn vị đóng gói, phù hợp với quy định pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá và Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC), Dự thảo Nghị định nêu rõ.

Lý giải về đề xuất trên, Bộ Tài chính cho biết việc bãi bỏ giấy phép nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích đồng bộ với quy trình quản lý mặt hàng rượu, bia.

Theo đó, đối với mặt hàng rượu, bia, phần hàng hóa vượt định mức sẽ phải chịu thuế và chính sách mặt hàng nhập khẩu. Đây là những mặt hàng được bán vượt định mức miễn thuế, được phép chuyển tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất không hạn chế cửa khẩu và không cần xin giấy phép nhập khẩu để kinh doanh miễn thuế.

Trong khi đó, mặt hàng thuốc lá kinh doanh miễn thuế áp dụng chính sách kiểm tra, giám sát hải quan, dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” và giới hạn định mức miễn thuế giống như mặt hàng rượu, bia.

Tuy nhiên, thuốc lá không được bán vượt định mức, không được phép chuyển tiêu thụ nội địa, chỉ được tái xuất qua cửa khẩu đường biển, cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế và phải thực hiện thủ tục xin phép nhập khẩu để kinh doanh miễn thuế, Bộ Tài chính nêu rõ.

Ngoài ra, Bộ Công Thương thực hiện việc cấp phép chỉ dựa trên số lượng doanh nghiệp bán được tại cửa hàng miễn thuế mà không hạn chế số lượng bán được trong 01 năm nên thủ tục cấp phép với thuốc lá là không cần thiết, Bộ Tài chính đánh giá.

Theo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương trước đây đã hai lần đề xuất bãi bỏ thủ tục này nhưng chưa được phê duyệt. Lần này, trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính theo Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 26/3/2025, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất bãi bỏ giấy phép nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp nhưng vẫn giữ chặt quản lý mặt hàng thuốc lá miễn thuế.

Khoản 2 Điều 5 quy định hồ sơ cấp phép bao gồm: (i) đề nghị cho phép nhập khẩu thuốc lá để bán tại cửa hàng miễn thuế theo Mẫu số 03/CV Phụ lục II, (ii) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, (iii) báo cáo tình hình nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ thuốc từ đầu năm đến thời điểm đề nghị cấp phép, có xác nhận của Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế theo Mẫu số 04/BCNKTKTL Phụ lục II.  

Khoản 3 Điều 5 quy định doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Bộ Công Thương. Thủ tục cấp phép kéo dài 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, còn hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được Bộ Công Thương thông báo và yêu cầu bổ sung trong vòng 5 ngày làm việc. 

(Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 về kinh doanh hàng miễn thuế)

Từ khóa:

Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan giấy phép nhập khẩu kinh doanh miễn thuế Nghị định 100/2020 Thủ tục hành chính thuốc lá thuốc lá miễn thuế Vneconomy

Đọc thêm

Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất

Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất

Theo chuyên gia, nếu Fed buộc phải hạ lãi suất mạnh hơn, đó có thể là tín hiệu kinh tế Mỹ suy yếu, kéo nhu cầu nhập khẩu đi xuống. Điều này sẽ bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam, khiến nguồn cung ngoại tệ chủ lực suy giảm và tạo áp lực lên tỷ giá...

3 tháng cao điểm chống buôn lậu: Hơn 5.400 vụ bị bắt giữ với trị giá gần 4.900 tỷ

3 tháng cao điểm chống buôn lậu: Hơn 5.400 vụ bị bắt giữ với trị giá gần 4.900 tỷ

Trong ba tháng cao điểm từ 15/5 đến 15/8/2025, ngành hải quan đã phát hiện 5.459 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa gần 4.900 tỷ đồng; ngành thuế thanh tra hơn 19.000 doanh nghiệp và kiến nghị xử lý 16.138 tỷ đồng...

VCCI đề xuất giữ nguyên thuế suất 5% với thu nhập doanh nghiệp nước ngoài từ lãi tiền vay

VCCI đề xuất giữ nguyên thuế suất 5% với thu nhập doanh nghiệp nước ngoài từ lãi tiền vay

Trong văn bản góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, VCCI cho rằng việc tăng thuế suất với thu nhập doanh nghiệp nước ngoài từ lãi tiền vay có thể khiến Việt Nam mất lợi thế trong thu hút vốn, do đó, cần giữ nguyên mức 5% hiện hành…

Lãi suất USD liên ngân hàng giảm mạnh, tỷ giá ổn định

Lãi suất USD liên ngân hàng giảm mạnh, tỷ giá ổn định

Thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế ngày 18/9/2025 ghi nhận một số biến động đáng chú ý, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chính thức cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau 9 tháng...

FiinRatings lần đầu xếp hạng tín nhiệm dài hạn Nam A Bank ở mức “A-” với triển vọng “Ổn định”

FiinRatings lần đầu xếp hạng tín nhiệm dài hạn Nam A Bank ở mức “A-” với triển vọng “Ổn định”

FiinRatings, đối tác chiến lược của S&P Global Ratings, đã công bố lần đầu kết quả xếp hạng tín nhiệm dài hạn đối với tổ chức phát hành là Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã HOSE:NAB) ở mức “A-” với triển vọng xếp hạng “Ổn định” vào ngày 16/09/2025…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Mục tiêu lớn, thách thức nhiều

Dân sinh

2

Ecosystem Loyalty - Xu hướng marketing mà quản lý doanh nghiệp không thể bỏ qua

Doanh nghiệp

3

Nghị định số 248/2025/NĐ-CP: Lương lãnh đạo doanh nghiệp linh hoạt, gắn chặt với hiệu quả

Tiêu điểm

4

Rộng mở cơ hội khai thác từ thị trường du khách Ấn Độ

Du lịch

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người dân là trung tâm, chủ thể của phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy