Hợp tác quốc tế quyết định khả năng vận hành và vị thế Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng thu hút dòng vốn, công nghệ và các định chế tài chính toàn cầu, PGS. TS Nguyễn Hữu Huân nhận định liên kết và hợp tác quốc tế là trụ cột quyết định khả năng vận hành và định vị dài hạn của Trung tâm...

Trong bối cảnh tài chính toàn cầu đang tái cấu trúc sâu rộng, với sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn, công nghệ tài chính và các chuẩn mực phát triển bền vững, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến thu hút các dòng vốn chất lượng cao, các định chế tài chính lớn và nguồn lực công nghệ – nhân lực từ khu vực và toàn cầu.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 chiều 31/12, PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh, nhận định: “Liên kết và hợp tác quốc tế không chỉ mang tính hỗ trợ, mà là trụ cột quyết định khả năng hình thành, vận hành và định vị dài hạn của Trung tâm trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu”.

LIÊN KẾT QUỐC TẾ - NỀN TẢNG CỦA MỘT TRUNG TÂM TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI

Theo ông Nguyễn Hữu Huân, một trung tâm tài chính quốc tế không được đo lường đơn thuần bằng quy mô thị trường hay số lượng định chế tài chính hiện diện, mà quan trọng hơn là mức độ kết nối với các dòng vốn, chuẩn mực, hạ tầng và tri thức tài chính toàn cầu.

Trong giai đoạn khởi tạo, liên kết quốc tế cho phép Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (IFC-HCM) rút ngắn quá trình tích lũy kinh nghiệm, hạn chế rủi ro và chi phí từ cách tiếp cận “thử - sai” trong một lĩnh vực có độ phức tạp cao và mức độ cạnh tranh gay gắt.

Cũng theo vị chuyên gia này, thông qua hợp tác với các trung tâm và đối tác tài chính hàng đầu, IFC-HCM có điều kiện tiếp cận trực tiếp các chuẩn mực quốc tế về quản trị thị trường, vận hành hạ tầng giao dịch - thanh toán - bù trừ, cơ chế giám sát cũng như các mô hình sandbox tài chính đã được kiểm chứng. “Đây là nền tảng để Trung tâm vừa bảo đảm tuân thủ chuẩn mực ngay từ đầu, vừa có dư địa linh hoạt nhằm thích ứng với các mô hình tài chính mới như tài chính số, tài sản mã hóa, tài chính xanh và tài chính bền vững”, ông Huân nhấn mạnh.

Đồng thời, PGS. TS Huân cho rằng sự đồng hành của các tổ chức tài chính, công nghệ và đào tạo quốc tế uy tín tạo ra tín hiệu mạnh mẽ về mức độ cam kết cải cách thể chế, tính minh bạch và độ tin cậy của môi trường đầu tư. Đây là yếu tố then chốt để thu hút dòng vốn tổ chức quy mô lớn - nhóm nhà đầu tư luôn đặt yêu cầu cao về ổn định thể chế, chuẩn mực vận hành và tầm nhìn dài hạn.

TỪNG BƯỚC NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN HÀNH VÀ CHIỀU SÂU THỊ TRƯỜNG

Thực tế cho thấy, Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh đã sớm triển khai chiến lược liên kết quốc tế theo hướng chủ động và có trọng tâm.

Theo PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, việc thiết lập hợp tác với các đối tác toàn cầu như Nasdaq, Binance, TikTok và New York Institute of Finance không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại hay truyền thông, mà còn đóng vai trò như những “điểm neo” chiến lược trong giai đoạn hình thành hệ sinh thái ban đầu.

Mỗi đối tác đại diện cho một trụ cột quan trọng của Trung tâm, từ hạ tầng thị trường vốn và chuẩn mực vận hành quốc tế, không gian tài chính số và hạ tầng on-chain, cho đến vai trò của kinh tế số, dữ liệu và năng lực kết nối cộng đồng toàn cầu, cùng với đào tạo và chuẩn hóa nguồn nhân lực tài chính theo thông lệ quốc tế.

Đáng chú ý, cách tiếp cận hợp tác được gắn chặt với các mục tiêu và sản phẩm cụ thể như tư vấn thiết kế hạ tầng thị trường, xây dựng chương trình đào tạo – chứng chỉ, hỗ trợ cơ chế thử nghiệm chính sách và kết nối hệ sinh thái công nghệ.

PGS. TS Nguyễn Hữu Huân phát biểu tại Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 chiều 31/12 "Liên kết và hợp tác quốc tế chính là một trong những trụ cột quan trọng định hình bản sắc, năng lực và vị thế của Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh. Những bước đi ban đầu với các đối tác tài chính quốc tế lớn không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, mà còn góp phần tạo nền tảng về chuẩn mực vận hành, xây dựng niềm tin thị trường và mở rộng hệ sinh thái tài chính. Nếu Thành phố tiếp tục kiên định hướng đi này, chuyển từ hợp tác hình thức sang hợp tác tạo giá trị thực, từ ký kết sang đồng phát triển, IFC-HCM được kỳ vọng có thể vận hành hiệu quả, hội nhập sâu và phát triển bền vững, qua đó góp phần nâng tầm vị thế tài chính của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu".

Khi Trung tâm bước vào giai đoạn vận hành, hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng theo chiều sâu. Theo ông Huân, liên kết về hạ tầng tài chính giúp bảo đảm khả năng kết nối thông suốt giữa thị trường trong nước và thị trường quốc tế, từ giao dịch, thanh toán, lưu ký đến quản trị dữ liệu và giám sát thông minh. Song song đó, hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quan trọng để Trung tâm vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Về dài hạn, vị chuyên gia này nhấn mạnh các liên kết quốc tế còn tạo điều kiện để Trung tâm tham gia vào quá trình đồng kiến tạo các chuẩn mực tài chính mới, đặc biệt trong những lĩnh vực đang định hình như tài sản số, tài chính xanh và ứng dụng công nghệ mới. Việc tham gia từ sớm giúp Trung tâm không chỉ tiếp nhận luật chơi, mà từng bước trở thành không gian thử nghiệm và đóng góp tiếng nói trong việc hình thành chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Trong ngắn hạn, theo PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục củng cố và mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế chiến lược theo hướng có chọn lọc, tập trung vào các trụ cột cốt lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Trong trung hạn, yêu cầu chuyển từ tư duy “thu hút đối tác” sang “đồng phát triển hệ sinh thái” trở nên rõ nét hơn, gắn kết chặt chẽ tài chính với thương mại, logistics và sản xuất - những lĩnh vực Việt Nam đang có lợi thế.

“Xuyên suốt cả ngắn và trung và dài hạn, nguyên tắc cốt lõi là liên kết quốc tế phải song hành với nâng cao năng lực nội sinh. Hợp tác không nhằm thay thế vai trò của các chủ thể trong nước, mà tạo điều kiện để doanh nghiệp và thể chế trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững”, ông Huân nhấn mạnh.