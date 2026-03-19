Trang chủ Thế giới

Moody’s: Kinh tế Mỹ khó tránh suy thoái

Điệp Vũ

19/03/2026, 19:14

Các nhà phân tích của Moody’s cho rằng với việc giá dầu thô tại Mỹ leo thang lên vùng 100 USD/thùng hiện nay, khả năng suy thoái kinh tế Mỹ trong vòng 1 năm tới đã vượt qua ngưỡng 50%...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Mô hình dự báo của công ty phân tích kinh tế Moody's Analytics cho thấy từ trước khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra, khả năng kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong vòng 12 tháng tới đã là 49%, mức cao trong nhiều năm qua.

Các nhà phân tích của Moody’s cho rằng với việc giá dầu thô tại Mỹ leo thang lên vùng 100 USD/thùng hiện nay, khả năng suy thoái kinh tế Mỹ trong vòng 1 năm tới đã vượt qua ngưỡng 50%.

Trong một cuộc trao đổi với trang Euronews, ông Mark Zandi - nhà kinh tế trưởng của Moody's Analytics - giải thích rằng sự gia tăng gần đây về khả năng suy thoái kinh tế Mỹ chủ yếu là do thị trường lao động của Mỹ suy yếu, bên cạnh hầu hết các dữ liệu kinh tế khác của nước này đã yếu đi kể từ cuối năm ngoái.

Moody's cho biết mô hình dự báo của họ có độ chính xác cao và cũng rất nhạy cảm với chi phí năng lượng - một điều không phải ngẫu nhiên. Mỗi cuộc suy thoái ở Mỹ kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, ngoại trừ cuộc suy thoái do đại dịch Covid-19, đều bắt đầu từ một đợt tăng mạnh của giá dầu.

Mỹ hiện sản xuất được gần như đủ dầu thô để đáp ứng nhu cầu trong nước, nhưng ông Zandi nói rằng giá dầu tăng cao vẫn gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế Mỹ. “Mức giá dầu cao hơn khiến người tiêu dùng Mỹ thắt chặt hầu bao nhanh hơn so với việc khuyến khích các công ty dầu khí Mỹ tăng cường đầu tư và sản xuất” - đồng nghĩa rằng lợi ích đối với nền kinh tế Mỹ từ việc tăng đầu tư vào sản xuất dầu khí sẽ không bù lại được thiệt hại từ việc người tiêu dùng hạn chế chi tiêu do xăng dầu đắt đỏ hơn trước, ông Zandi nói.

Giới chuyên gia cho rằng thị trường có thể đang đánh giá thấp về mức độ gián đoạn mà cuộc chiến Mỹ - Iran gây ra đối với thị trường năng lượng toàn cầu, cũng như mức độ thiệt hại của nền kinh tế toàn cầu, nhất là trong trường hợp xung đột kéo dài.

Ông Zandi nhận định các nhà sản xuất dầu khí Mỹ có thể sẽ không tăng sản lượng nhanh chóng, vì họ coi đợt tăng giá này là ngắn hạn. "Chúng ta còn cách xa điểm mà đầu tư và tuyển dụng gia tăng trong trong ngành dầu khí có thể bù đắp cho thiệt hại của người tiêu dùng”, ông nói.

Tuy nhiên, tình trạng suy yếu của thị trường lao động Mỹ là yếu tố lớn nhất làm gia tăng khả năng suy thoái - theo ông Zandi. "Số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ đã giảm trong tháng 2 và đã đi ngang trong suốt năm qua. Việc làm là thước đo tốt nhất của hoạt động kinh tế”, ông giải thích, đồng thời chỉ ra các tín hiệu suy yếu khác của nền kinh tế như sự sụt giảm trong số lượng giấy phép xây dựng nhà ở và chỉ số tâm lý người tiêu dùng.

Trong số 19 báo cáo việc làm phi nông nghiệp gần đây nhất của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), có 16 báo cáo đã bị điều chỉnh giảm sau khi được công bố - con số cao nhất kể từ năm 2008. Khi được hỏi về sự điều chỉnh thống kê này và mức độ đáng tin cậy của dữ liệu thị trường lao động Mỹ, ông Zandi lưu ý rằng "nếu có điều gì đó, thì đó là thị trường việc làm còn yếu hơn và rủi ro suy thoái còn cao hơn so với những số liệu hiện tại cho thấy”.

Tuy nhiên, nhà kinh tế trưởng của Moody's cũng đưa ra thêm một lưu ý quan trọng rằng "nếu thị trường việc làm có thể tự duy trì ở mức hiện tại, chỉ riêng lạm phát cao có thể sẽ không đủ để đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái”.

Ông chỉ rõ rằng chi phí năng lượng tăng cao do cuộc chiến Iran kết hợp với thị trường việc làm suy giảm có thể rốt cục sẽ gây ra "sự suy giảm tiêu dùng, từ đó khiến các doanh nghiệp giảm đầu tư và sa thải bớt lao động, dẫn tới kích hoạt một vòng xoáy suy giảm tăng trưởng kinh tế”.

Cũng theo ông Zandi, nhiều nhà kinh tế học ở thời điểm hiện tại không muốn đưa ra dự báo suy thoái kinh tế Mỹ, vì dự báo như vậy đã liên tục sai trong những năm gần đây, nhưng nếu giá dầu còn ở mức cao như hiện tại trong vài tuần nữa, kinh tế Mỹ sẽ khó tránh được một cuộc suy thoái nếu không có sự hỗ trợ chính sách hay giảm căng thẳng ở Trung Đông.

Sự kết hợp giữa không có tăng trưởng việc làm và áp lực chi phí cao do giá năng lượng tăng gây ra sẽ khiến nền kinh tế Mỹ dễ rơi vào một vòng xoáy suy giảm tăng trưởng tự mạnh lên.

Đối với nền kinh tế toàn cầu, mỗi 10% tăng thêm trong giá dầu, nếu duy trì trong phần lớn thời gian của năm nay, sẽ đẩy tốc độ lạm phát toàn cầu tăng thêm 0,4 điểm phần trăm và khiến sản lượng kinh tế toàn cầu giảm tới 0,2% - theo ước tính của bà Kristalina Georgieva, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Trong một báo cáo gần đây, công ty nghiên cứu kinh tế Oxford Economics cũng xác định mức giá 140 USD mỗi thùng dầu là ngưỡng mà nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái nhẹ, có thể khiến giảm GDP thế giới giảm 0,7% trong năm nay, đồng thời đẩy các nền kinh tế Anh, khu vực eurozone và Nhật Bản vào tình trạng suy giảm.

Giới chuyên gia bi quan về tác động của cú sốc giá dầu đến kinh tế Mỹ

13:50, 19/03/2026

Giới chuyên gia bi quan về tác động của cú sốc giá dầu đến kinh tế Mỹ

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

20:29, 11/03/2026

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

Kinh tế Mỹ đối diện cú sốc giá dầu

15:00, 09/03/2026

Kinh tế Mỹ đối diện cú sốc giá dầu

Giá dầu Brent tại thị trường London lên gần 120 USD/thùng, giá khí đốt tại châu Âu nhảy 30%...

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 19/3 diễn ra trong bối cảnh nhiều sức ép đan xen, từ khác biệt nội khối, căng thẳng Trung Đông đến giá năng lượng neo cao...

Mời quý độc giả đón đọc ấn phẩm Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026 phát hành tháng 03/2026.

Giá dầu tăng vọt đang trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ, có thể làm trầm trọng thêm lạm phát và cản trở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất...

Quyết định được đưa ra trong lúc giá dầu tăng mạnh vì xung đột ở Trung Đông và cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân ở Nhật Bản chưa kết thúc...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

