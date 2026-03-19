Đơn vị được thử nghiệm chuyển đổi tài sản mã hoá đầu tiên của Việt Nam nhận ISO 27001

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS), được coi là chuẩn mực an toàn thông tin của nhiều nền tảng hạ tầng số quy mô toàn cầu như Amazon Web Services, Google Cloud và Microsoft Azure...

Công ty AlphaTrue, với dự án Basal Pay, là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép thử nghiệm sandbox chuyển đổi tài sản mã hóa sang tiền pháp định trong lĩnh vực fintech tại Việt Nam, vừa nhận được chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 cho hạng mục Giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin trong lĩnh vực blockchain.

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS), cung cấp các khái niệm và yêu cầu để một tổ chức thiết lập, vận hành, duy trì và cải tiến liên tục cơ chế quản trị rủi ro đối với thông tin và tài sản thông tin nhằm bảo đảm ba thuộc tính cốt lõi: tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng.

Ông Trần Huyền Dinh, nhà sáng lập kiêm CEO AlphaTrue

Ông Trần Huyền Dinh, nhà sáng lập kiêm CEO AlphaTrue, cho biết việc đạt ISO/IEC 27001:2022 không đơn thuần là chứng nhận kỹ thuật mà là dấu mốc khẳng định năng lực bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin và sự đầu tư bài bản của đội ngũ Basal Pay ngay từ khi thiết kế hệ thống với các quy định khắt khe theo tiêu chuẩn toàn cầu.

“Khi thị trường tài sản mã hóa bước sang giai đoạn yêu cầu tuân thủ cao hơn, năng lực phát triển công nghệ chỉ có giá trị khi đi kèm năng lực vận hành trong khuôn khổ quản trị được kiểm chứng. Đây mới là điều kiện để sản phẩm có thể mở rộng trong hệ sinh thái tài chính số một cách minh bạch và bền vững”, ông Dinh nhấn mạnh.

Basal Pay do 100% kỹ sư người Việt xây dựng trên nền tảng RegTech nhằm đáp ứng yêu cầu định danh khách hàng, phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (KYC/AML/CFT).

Đây là dự án đầu tiên được cấp phép sandbox trong lĩnh vực fintech tại Việt Nam, cho phép chuyển đổi tài sản mã hóa thành tiền pháp định tại thành phố Đà Nẵng từ tháng 8/2025.

Sau thời gian thử nghiệm, hệ thống ghi nhận hơn 6.000 tài khoản mới, thời gian xử lý giao dịch từ 2-5 giây, đồng thời áp dụng cơ chế chấm điểm rủi ro cho từng giao dịch.

Hệ thống tích hợp các dịch vụ phân tích chuỗi khối như Chainalysis, Certik, Arkham Intelligence và chịu giám sát từ ChainTracer. Với đặc thù xử lý dữ liệu định danh, lưu trữ nhật ký hệ thống, truy vết giao dịch và phản ứng sự cố, mô hình này đòi hỏi tiêu chuẩn cao về kiểm soát truy cập và bảo vệ dữ liệu.