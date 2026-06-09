Chín quốc gia EU phản đối mục tiêu xanh của Brussels với đội xe doanh nghiệp

Theo tài liệu được Euronews tiếp
cận, một liên minh gồm Ba Lan, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Italy,
Latvia, Slovakia và Romania đã phối hợp phản đối kế hoạch của EC yêu cầu các
doanh nghiệp lớn phải đẩy nhanh quá trình khử carbon đối với các đội xe ô tô và
xe tải.
Vấn đề dự kiến được đưa ra thảo luận
tại cuộc họp các Bộ trưởng Giao thông EU ở Luxembourg, trong bối cảnh Brussels
đang tìm cách thúc đẩy nhanh hơn tiến trình chuyển đổi sang giao thông phát thải thấp nhằm thực hiện các mục tiêu khí hậu của khối.
TRANH
CÃI QUANH KẾ HOẠCH ĐIỆN HÓA ĐỘI XE DOANH NGHIỆP
Đề xuất của EC hướng đến các doanh
nghiệp có trên 250 lao động hoặc doanh thu hàng năm vượt 50 triệu euro. Đây là
nhóm doanh nghiệp sở hữu hoặc vận hành phần lớn các đội xe thương mại tại châu
Âu.
Ủy ban châu Âu cho rằng các đội xe
doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh
của ngành giao thông. Khác với người tiêu dùng cá nhân, các doanh nghiệp thường
thay thế phương tiện với tần suất cao hơn, tạo ra thị trường xe đã qua sử dụng
lớn hơn và qua đó giúp phổ cập công nghệ xe điện đến đông đảo người dân.
Theo kế hoạch đang được xem xét, từ
nay đến năm 2030, các doanh nghiệp lớn sẽ phải đáp ứng các chỉ tiêu bắt buộc
đối với phương tiện mới mua sắm. Trong đó, khoảng 69% số xe mới phải là xe
hybrid sạc điện (plug-in hybrid), đồng thời khoảng 45% phải là xe chạy pin điện
hoặc hydro. Các mục tiêu cụ thể có thể được điều chỉnh tùy theo điều kiện của
từng quốc gia thành viên.
Tuy nhiên, nhóm chín quốc gia phản
đối cho rằng việc áp đặt các hạn ngạch bắt buộc có thể tạo ra những hệ lụy kinh
tế không mong muốn.
Trong tài liệu chung gửi tới EU, các
nước này thừa nhận việc giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông là cần thiết,
đồng thời công nhận vai trò của các đội xe doanh nghiệp trong việc giảm sự phụ
thuộc của châu Âu vào dầu mỏ nhập khẩu. Hiện nay, dầu mỏ vẫn chiếm gần 60% tổng
lượng nhập khẩu năng lượng của EU.
Dù vậy, theo các chính phủ này, việc
chuyển đổi bằng các mệnh lệnh hành chính có nguy cơ làm gia tăng chi phí cho
doanh nghiệp, làm suy giảm khả năng cạnh tranh và tạo thêm áp lực cho nền kinh
tế trong bối cảnh tăng trưởng còn nhiều khó khăn.
Thay vì quy định bắt buộc, nhóm nước
phản đối đề xuất EU tập trung xây dựng các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ kỹ
thuật, chia sẻ kinh nghiệm và tạo động lực thị trường để doanh nghiệp tự nguyện
đầu tư vào các phương tiện phát thải thấp.
CHÍNH
SÁCH KHUYẾN KHÍCH VẪN CHƯA ĐỦ MẠNH
Cuộc tranh luận cũng phản ánh thực
tế rằng thị trường xe điện tại nhiều quốc gia EU vẫn chưa phát triển như kỳ
vọng.
Theo một nghiên cứu gần đây của tổ
chức vận động môi trường Transport & Environment (T&E), tại 18 trong số
27 quốc gia thành viên EU, các ưu đãi thuế dành cho xe điện vẫn chưa đủ hấp dẫn
để bù đắp mức giá cao hơn so với các loại xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
T&E cho rằng nhiều nền kinh tế lớn nhất của EU hiện vẫn chưa tạo đủ động lực để doanh nghiệp chuyển đổi sang xe điện. Các quốc gia như Đức, Tây Ban Nha, Italy và Ba Lan được đánh giá là đang chậm hơn kỳ vọng trong việc thúc đẩy quá trình điện hóa đội xe doanh nghiệp.
Theo ông Stef Cornelis, Giám đốc phụ
trách đội xe và vận tải hàng hóa của T&E, chính vì những hạn chế này mà EU
cần một khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ hơn.
"Quy định mới của EU có
thể trở thành chất xúc tác giúp phá vỡ sự trì trệ hiện nay, đồng thời hỗ trợ
châu Âu giảm nhanh sự phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu trong bối cảnh các rủi ro
địa chính trị và an ninh năng lượng vẫn hiện hữu", ông Stef Cornelis nói.
Dữ liệu của T&E cho thấy các
loại xe phục vụ hoạt động doanh nghiệp hiện chiếm khoảng 59% tổng số đăng ký ô
tô mới tại EU. Đồng thời, nhóm phương tiện này cũng liên quan tới khoảng 78%
lượng dầu nhập khẩu được tiêu thụ trong lĩnh vực giao thông.
Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ
sự thay đổi nào trong hành vi mua sắm phương tiện của khu vực doanh nghiệp đều
có thể tạo ra tác động đáng kể đối với thị trường ô tô và nhu cầu năng lượng của
toàn châu Âu.
SỰ
KHÁC BIỆT GIỮA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN
Một trong những lý do quan trọng
khiến nhiều nước phản đối đề xuất của EC là mức độ sẵn sàng rất khác nhau giữa
các nền kinh tế thành viên.
Trong khi các quốc gia Tây Âu như Hà
Lan, Đức hay các nước Bắc Âu đã xây dựng được mạng lưới trạm sạc khá phát
triển, nhiều nước Trung và Đông Âu vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình
đầu tư hạ tầng.
Ngoài hạ tầng sạc, sự khác biệt còn
xuất hiện ở quy mô thị trường cho thuê tài chính, chính sách thuế, năng lực
lưới điện và hệ thống quản lý hành chính.
Theo nhóm chín quốc gia, việc áp dụng cùng một bộ chỉ tiêu cho tất cả các nước có thể vô tình tạo ra bất lợi cho những nền kinh tế chưa có điều kiện phát triển đầy đủ hệ sinh thái xe điện. Do đó, thay vì áp dụng các mục tiêu cứng, các nước này đề xuất EC xây dựng các bộ hướng dẫn chung và tạo cơ chế trao đổi kinh nghiệm để từng quốc gia có thể lựa chọn lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của mình.
Một điểm gây tranh cãi khác là ảnh
hưởng gián tiếp của quy định đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).
Mặc dù dự thảo luật chỉ áp dụng trực
tiếp với các tập đoàn và doanh nghiệp lớn, nhiều nước cho rằng các nghĩa vụ này
có thể được chuyển tiếp sang các công ty cho thuê tài chính và doanh nghiệp cho
thuê xe.
Trong thực tế, phần lớn doanh nghiệp
nhỏ tại châu Âu không mua xe trực tiếp mà sử dụng hình thức thuê tài chính hoặc
thuê vận hành.
Theo tài liệu phản đối, khoảng 80%
số xe được các SME sử dụng hiện nay không phải là tài sản mua đứt. Vì vậy, nếu
các công ty cho thuê bị buộc phải đáp ứng các chỉ tiêu điện hóa đội xe, chi phí
chuyển đổi cuối cùng có thể được chuyển sang các doanh nghiệp nhỏ.
Các quốc gia phản đối cũng đề nghị
EC dành thêm sự linh hoạt cho các loại phương tiện chuyên dụng, phương tiện
phục vụ hạ tầng trọng yếu, ứng phó khẩn cấp và các hoạt động bảo đảm an ninh
công cộng.
Theo nhóm quốc gia phản đối, các mục
tiêu khí hậu cần được triển khai theo cách không làm suy giảm khả năng chống
chịu, năng lực ứng phó khẩn cấp và an ninh kinh tế của EU, đặc biệt trong bối
cảnh địa chính trị hiện nay còn nhiều bất ổn.
Tranh cãi quanh đề xuất mới của Ủy
ban châu Âu cho thấy quá trình hiện thực hóa các mục tiêu xanh của EU đang đối
mặt với những thách thức ngày càng lớn, khi Brussels phải đồng thời dung hòa
yêu cầu giảm phát thải với năng lực cạnh tranh và điều kiện phát triển không
đồng đều giữa các quốc gia thành viên.