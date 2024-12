Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Hợp nhất hai bộ để chuyển đổi số quốc gia tốt hơn

Ngày 9/12/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban quản lý Nhà nước quý 4/2024 với sự tham dự của đại diện các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin các Bộ, ngành.

MỚI CÓ 21 ĐỊA PHƯƠNG TRIỂN KHAI ĐO LƯỜNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết quý 4/2924, lĩnh vực bưu chính có doanh thu đạt 19.500 tỷ đồng, tăng 8% so với quý 3/2024, tăng 20% so với quý 4/2023. Lũy kế doanh thu bưu chính ước cả năm 2024 đạt 71.000 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm 2023.

Đối với lĩnh vực viễn thông, tính đến tháng 10/2024, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 82,4%, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2023. Số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân đạt 98,4 thuê bao/100 dân tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2023 (84,8 thuê bao/100 dân).

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ số trong 11 tháng đầu năm 2024 ước tính giá trị xuất khẩu phần cứng điện tử đạt 122,299 tỷ USD tăng trưởng 16,45% so với cùng kỳ năm 2023; Tổng doanh thu công nghiệp ICT đạt 146 tỷ USD tăng 17,98% so với cùng kỳ năm 2023.

Về lĩnh vực Chính phủ số, đến hết 30/11/2024, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình của cả nước đạt 45,79% (mục tiêu 2024: 50%, năm 2025: 80%), trong đó khối bộ đạt tỷ lệ 63,47%, khối tỉnh đạt tỷ lệ 18,54%.

Đáng chú ý, đối với việc ban hành chính sách để khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, 100% địa phương đã ban hành chính sách về phí, lệ phí, trong đó có 4 tỉnh, thành phố ban hành chính sách miễn phí, lệ phí (Hà Nội, TP.HCM, Vĩnh Long và Quảng Nam), 57 tỉnh ban hành chính sách giảm tối đa 50% phí, lệ phí.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 Sở Thông tin và Truyền thông địa phương.

Có 15/63 tỉnh đã ban hành chính sách giảm thời gian để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương càn sớm ban hành chính sách giảm thời gian xử lý hồ sơ để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đối với lĩnh vực an toàn thông tin, trong tháng 11/2024, tổng số lỗ hổng bảo mật là 6.069 lỗ hổng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2023 (4.146 lỗ hổng). Trong đó, số lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng (mức 9 - 10) là 688 lỗ hổng, tăng 37,6% so với cùng kỳ tháng năm 2023 (500 lỗ hổng).

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long, Bộ đã ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng số. Đến nay, đã có 55/63 địa phương ban hành kế hoạch triển khai phát triển hạ tầng số và còn 8 đơn vị chưa ban hành kế hoạch này, do vậy Thứ trưởng Long

đề nghị các địa phương nhanh chóng ban hành kế hoạch để làm nền tảng cho chuyển đổi số cho từn địa phương.

Đối với Chính phủ số, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh trọng tâm là nâng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong đó, chuyển đổi số giữ vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển dịch vụ công trực tuyến. Hiện vẫn còn 5 địa phương có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình thấp, trong đó có Hà Nội và TP.HCM.

Về đo lường kinh tế số, ông Long cho biết tính tới thời điểm hiện tại mới chỉ có 21 địa phương triển khai đo lường tỷ trọng kinh tế số, còn lại 41 tỉnh, thành phố chưa triển khai. Trong khi đó, muốn thúc đẩy kinh tế số địa phương thì cần phải đo được các chỉ số, để làm căn cứ quyết định, triển khai. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có hướng dẫn, các địa phương cần triển khai ngay nhiệm vụ này.

HỢP NHẤT HAI BỘ ĐỂ THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA TỐT HƠN

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thông tin Bộ Chính trị sắp ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số. Các tỉnh, thành phố cần dựa vào gợi ý của Bộ Thông tin và Truyền thông để đưa những tư tưởng, quan điểm của Trung ương vào Nghị quyết của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương được lưu ý hai việc cần tập trung hoàn thành trong năm 2025. Đó là, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu để bắt đầu hoạt động dựa trên dữ liệu; kết thúc giai đoạn Chính phủ điện tử, chuyển sang giai đoạn phát triển Chính phủ số, với mục tiêu quan trọng là tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của bộ, ngành đạt 85% và địa phương là 70%.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ phụ trách các lĩnh vực phải tổng hợp kinh nghiệm của các địa phương chuyển đổi số, triển khai hạ tầng số, phát triển doanh nghiệp số, quản lý mạng xã hội, phổ cập chữ ký số, đo lường tốc độ mạng di động, kinh tế số… thành công để phổ biến cho các địa phương khác.

Đề cập về chủ trương hợp nhất hai Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đây là sự hợp nhất nguyên trạng hai Bộ, và nhiều Bộ, ngành cũng đang thực hiện hợp nhất tương tự.

Trước đây, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học công nghệ cơ bản. Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước về doanh nghiệp công nghệ số, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật kết nối (IoT), dữ liệu lớn (Big data)… Cái gốc của hai bộ đều là công nghệ. Về cơ bản tên gọi sau khi hợp nhất cũng được giữ.

Theo Bộ trưởng Hùng, việc hợp nhất hai bộ tốt cho đất nước và cho ngành. Hai bộ Thông tin và Truyền thông và Khoa học và Công nghệ nhập vào nhau sẽ thành một bộ máy mạnh hơn, để hai ngành hợp nhất phát triển mạnh mẽ hơn, và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia tốt hơn, giúp đất nước mạnh hơn.

Bởi vậy, Bộ trưởng Hùng cũng chỉ đạo các cán bộ cần cần nhận thức, thông suốt, nhìn vào khía cạnh tích cực để tập trung làm việc, lo việc chung, không được để công việc chậm trễ, không để cơ quan, tổ chức vào cảnh "chợ chiều".