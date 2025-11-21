Bộ Xây dựng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban quản lý dự án, Sở Xây dựng đã có cam kết về giá trị giải ngân phải triển khai ngay đồng bộ các giải pháp thực hiện; Các đơn vị chưa cam kết giải ngân phải có ngay văn bản báo cáo Bộ, nêu rõ cam kết giá trị giải ngân, tỷ lệ giải ngân và các vướng mắc gặp phải…

Ngày 21/11/2025, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ, đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Tại cuộc họp, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, cho biết đến thời điểm hiện nay, tổng số vốn đầu tư công Bộ đã giao năm 2025 là 80.302 tỷ đồng (không gồm 6.970 tỷ đồng hết nhiệm vụ chi đang báo cáo cấp có thẩm quyền). Công tác giải ngân phụ thuộc lớn vào khối lượng thi công ở công trường. Các chủ đầu tư, lãnh đạo nhà thầu phải bám sát hiện trường, lên tiến độ từng ngày, lập đồng hồ đếm ngược để tăng tốc hoàn thành khối lượng công việc còn lại.

QUÁ TRÌNH GIẢI NGÂN ĐANG GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN

Nhiều doanh nghiệp cũng chia sẻ ưu tiên hàng đầu của đơn vị là nỗ lực hoàn thành các dự án có kế hoạch về đích năm 2025. Tuy nhiên, đã và đang có nhiều yếu tố bất lợi làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công dự án.

Đại diện chủ đầu tư các dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh, dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (do Ban quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư), dự án Mỹ An - Cao Lãnh, Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau (do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư), dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành (do Tổng công ty VEC làm chủ đầu tư), dự án nâng cấp quốc lộ 4B (do Sở Xây dựng Lạng Sơn làm chủ đầu tư)… đều cam kết quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ. Tuy nhiên, do giải phóng mặt bằng chậm, điều chỉnh thiết kế, đơn giá vật liệu phê duyệt chậm, đặc biệt là điều kiện thời tiết năm nay diễn biến bất thường: mưa, bão nhiều, cộng với lũ lụt nặng… nên quá trình triển khai dự án cũng như giải ngân vốn đầu tư đang gặp nhiều khó khăn.

Nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân không bị ảnh hưởng trong giai đoạn cao điểm cuối năm, các doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý và xử lý vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại địa phương.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng khẳng định tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 không chỉ là nhiệm vụ tài chính mà còn là yêu cầu then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo động lực tăng trưởng cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Do đó, Thứ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, hoàn thành thủ tục thanh quyết toán, góp phần đẩy nhanh giá trị giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Các ban quản lý dự án có lượng hồ sơ tồn đọng lớn phải hoàn thành thủ tục thanh quyết toán dứt điểm trong tháng 11/2025.

Trường hợp cần thiết, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng lập tổ công tác làm việc trực tiếp, hỗ trợ các Ban giải quyết từng từng hồ sơ, tuyệt đối không để hồ sơ tháng này tồn sang tháng sau. Trường hợp bất khả kháng phải báo cáo rõ nguyên nhân.

TRÁNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾN ĐỘ CHUNG TOÀN NGÀNH

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương, tháo gỡ dứt điểm vướng mắc mặt bằng của các dự án: Bắc Kạn - Chợ Mới, quốc lộ 4B, QL8C Hà Tĩnh; Tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; La Sơn - Hòa Liên; nâng cấp quốc lộ 12A qua Quảng Trị… để các nhà thầu sớm có mặt bằng thi công, lũy tiến sản lượng thực hiện trên công trường, làm cơ sở đẩy nhanh kết quả giải ngân.

Với các dự án chậm giải ngân do một số nguyên nhân liên quan đến điều chỉnh thiết kế, đơn giá vật liệu, dự toán bổ sung… (gồm: La Sơn - Hoà Liên, Chí Thạnh - Vân Phong, Phan Thiết - Dầu Giây), Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng chỉ đạo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng phối hợp với các Ban quản lý dự án hoàn thành điều chỉnh thiết kế. Các Ban quản lý dự án/chủ đầu tư phải nêu rõ hạng mục điều chỉnh, thời hạn phê duyệt, giá trị ảnh hưởng đến kế hoạch vốn. Trường hợp đơn giá vật liệu chưa được tỉnh phê duyệt, đề nghị cơ quan chức năng địa phương xử lý trong tháng 11/2025.

Thứ trưởng Hùng yêu cầu ngay sau cuộc họp này, các ban quản lý dự án, Sở Xây dựng đã có cam kết về giá trị giải ngân phải triển khai ngay đồng bộ các giải pháp thực hiện. Các đơn vị chưa cam kết giải ngân phải có ngay văn bản báo cáo Bộ, nêu rõ cam kết giá trị giải ngân, tỷ lệ giải ngân và các vướng mắc gặp phải. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì rà soát, báo cáo lãnh đạo Bộ phương án tổng thể điều chuyển vốn, xử lý dự án không có khả năng hoàn thành.

"Đối với những dự án phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, cần báo cáo kịp thời bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng để được xem xét, xử lý ngay, tránh để tồn đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn ngành", lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.