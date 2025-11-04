Bộ Xây dựng: Đề xuất một số quy định mới về mức phạt vi phạm kinh doanh bất động sản

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Thanh Xuân
04/11/2025, 11:25
Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Trong đó, có đề xuất một số quy định xử phạt nếu vi phạm kinh doanh bất động sản…
Liên quan đến vi phạm quy định chung về kinh doanh bất động sản, dự thảo nêu rõ: phạt tiền từ 120 – 160 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh bất động sản, nhưng không thành lập doanh nghiệp hoặc không thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật trong trường hợp pháp luật kinh doanh bất động sản quy định phải thành lập; phạt tiền từ 160 – 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không đáp ứng điều kiện theo quy định. Các vi phạm trên còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 3 đến 6 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.
Ngoài ra, phạt tiền từ 240 – 300 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, có hành vi nhận tiền thanh toán theo hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ khách hàng, không thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước, hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Phạt tiền từ 300 – 400 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có hành vi không công khai hoặc công khai không đầy đủ, không chính xác, không trung thực thông tin về bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh hoặc không cập nhật thông tin đã công khai khi có sự thay đổi trong trường hợp pháp luật kinh doanh bất động sản quy định phải công khai thông tin.
Phạt tiền từ 400 – 500 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản không đúng hình thức, phạm vi kinh doanh theo quy định.
Phạt tiền từ 500 – 600 triệu đồng đối với hành vi thu các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản không đúng theo quy định; và buộc hoàn trả phần tiền đã thu không đúng.
Vi phạm quy định về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn đưa vào kinh doanh, theo dự thảo: phạt tiền từ 600 – 800 triệu đồng đối với hành vi không công khai thông tin việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định.
Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi đưa nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn trong công trình xây dựng vào kinh doanh nhưng không đủ điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 3 đến 6 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực; buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định cho khách hàng.
Vi phạm quy định về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai, phạt tiền từ 260 – 300 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án bất động sản có một trong các hành vi: Không có chấp thuận bảo lãnh của ngân hàng cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua, thuê mua nhà ở trước khi bán, cho thuê mua nhà ở theo quy định; Hoặc không gửi bản sao văn bản cam kết bảo lãnh cho bên mua, thuê mua theo quy định khi ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở; Hoặc không cung cấp thư bảo lãnh cho bên mua, thuê mua trong thời hạn quy định hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, trừ trường hợp bên mua, thuê mua từ chối việc bảo lãnh.
Phạt tiền từ 600 – 800 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án bất động sản có một trong các hành vi: Thu tiền đặt cọc từ bên đặt cọc để mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai không đúng quy định; Hoặc thu tiền trong bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai không đúng quy định; Hoặc sử dụng tiền thu từ bên mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai trái quy định của pháp luật.
Dự thảo cũng nêu phạt tiền từ 600 – 800 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án bất động sản không công khai thông tin việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương đưa vào kinh doanh theo quy định. Đồng thời, buộc hoàn trả số tiền đã thu của hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng có yêu cầu.
Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi của chủ đầu tư đưa nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai vào kinh doanh nhưng không đủ điều kiện theo quy định.
16:33, 22/05/2025
Làn sóng “Nam tiến” đang trở lại mạnh mẽ khi nhiều nhà đầu tư miền Bắc tái cấu trúc danh mục, hướng về những khu vực có dư địa tăng trưởng cao hơn. Phía Đông TP.HCM – đặc biệt là Đồng Nai – nổi lên như điểm đến chiến lược của dòng vốn, nơi hạ tầng tỷ đô và mạng lưới giao thông liên vùng đang tạo đà bứt phá cho loạt dự án nằm trên trục sân bay Long Thành và khu đô thị lõi TP.HCM.
Theo UBND Thành phố Hà Nội, công tác cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư, tập thể cũ trên địa bàn đang được đẩy mạnh theo đúng lộ trình của Đề án đã ban hành. Hiện Thành phố đã phê duyệt 2/3 nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đối với các khu tập thể Thành Công, Ngọc Khánh và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch khu tập thể Giảng Võ….
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vừa có công văn góp ý đối với một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đang tập trung rà soát và hoàn thiện dự thảo Bảng giá đất để kịp thời ban hành và áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý thống nhất trong quản lý đất đai, tính tiền sử dụng đất, thuế, phí và bồi thường thiệt hại…
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong 5 năm tới, tạo quỹ đất khoảng 6.500-6.800 ha đủ điều kiện cho thuê, đồng thời, chuyển từ "thu hút số lượng" sang "lựa chọn chất lượng" trong bối cảnh cạnh tranh về chuỗi cung ứng ngày càng gay gắt...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: