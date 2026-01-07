Theo dòng chảy đầu tư 2026: Đông Nam TP.HCM bước vào thời kỳ tăng trưởng

Mỗi chu kỳ tăng trưởng bất động sản thường có một “độ trễ” ngắn, khi hạ tầng đã khởi sắc nhưng giá trị bất động sản chưa kịp phản ánh đầy đủ. Gold Coast Vũng Tàu đang ở đúng thời khắc “đắt giá” này – nơi lợi thế thuộc về những nhà đầu tư nhạy bén.

THEO LỰC HÚT SIÊU ĐÔ THỊ, DÒNG TIỀN TÌM “ĐIỂM RƠI”

Sau quá trình sáp nhập, TP.HCM – trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước – đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mô hình siêu đô thị đa cực. Không gian được mở rộng rõ nét theo các cực chức năng: Lõi trung tâm cũ giữ vai trò trung tâm tài chính – dịch vụ quốc tế. Phía Bắc (Bình Dương cũ) là thủ phủ công nghiệp – công nghệ cao.Phía Nam và Đông Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) trở thành cửa ngõ kinh tế biển, logistics và du lịch.

Việc “phân vai” này đã phần nào phản ánh trên bản đồ giá bất động sản. Mặt bằng giá tại các khu vực tăng trưởng của TP.HCM đang định hình ở mức cao: Khu trung tâm như Quận 1 – Thủ Đức: phổ biến 200–500 triệu đồng/m2. Thuận An – Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ): 80–150 triệu đồng/m2. Khu vực Cần Giờ: khoảng 100–150 triệu đồng/m2. Vũng Tàu (cũ): 130–200 triệu đồng/m2.

Tại phía Đông Nam TP.HCM, dọc trục Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm - Đất Đỏ với gần 50 dự án lớn nhỏ, giá căn hộ đã tiệm cận 90–120 triệu đồng/m2, sản phẩm thấp tầng từ 150–200 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền đầu tư có xu hướng dịch chuyển khỏi vùng giá cao để tìm kiếm khu vực còn dư địa tăng trưởng lớn, được hỗ trợ mạnh mẽ từ hạ tầng. Tại đó, siêu đô thị đảo Gold Coast Vũng Tàu nổi bật như một – tọa độ hút vốn mới, mở ra chu kỳ đầu tư tiềm năng ngay từ đầu năm 2026.

Khách hàng có thể sở hữu một căn nhà Gold Coast Vũng Tàu với vốn tự có chỉ từ 790 triệu đồng.

Dù sở hữu vị trí trung tâm cực kinh tế biển phía Đông Nam TP.HCM, Gold Coast Vũng Tàu nổi bật với mức giá chỉ từ 4x triệu đồng/m2 đất – “hàng hiếm” so với các đô thị biển khác: Quảng Ninh (120–200 triệu đồng/m2), Đà Nẵng (135–200 triệu đồng/m2), Khánh Hòa (85–120 triệu đồng/m2) hay Kiên Giang cũ (90–170 triệu đồng/m2).

Hơn nữa, sức hút của Gold Coast Vũng Tàu còn nằm ở khoảng cách lớn giữa mặt bằng giá hiện tại và tiềm năng khai thác thực tế. Dự án được ví như “cửa ngõ vàng” đón hơn 16 triệu lượt khách du lịch/năm đến vùng biển Vũng Tàu, kết hợp dòng khách từ sân bay quốc tế Long Thành (công suất 25 triệu lượt/năm giai đoạn 1). Với khí hậu ôn hòa, khai thác quanh năm và chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 60 phút cao tốc, Gold Coast Vũng Tàu mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững.

Có thể nói, Gold Coast Vũng Tàu đang hội tụ đồng thời bốn “bệ phóng” tăng giá, giúp nhà đầu tư sinh lời ngay từ thời điểm ký kết: Sức bật từ quy hoạch hành chính - Hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư hạ tầng - Dự án bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai, khai thác -Mặt bằng giá đang ở điểm khởi đầu của chu kỳ.

Đây chính là nền tảng tạo dư địa tăng trưởng rõ nét, đã được kiểm chứng tại nhiều thị trường và dự án tiên phong.

Gold Coast Vũng Tàu sở hữu mức giá hấp dẫn cùng nhiều “bệ phóng” gia tăng giá trị.

GOLD COAST VŨNG TÀU – ĐIỂM HỘI TỤ CỦA HAI QUỸ ĐẠO TĂNG GIÁ “KINH ĐIỂN”

Thực tiễn thị trường cho thấy bất động sản thường tăng giá theo hai quỹ đạo chính: Hưởng lợi từ hạ tầng đầu tư công hoặc tăng trưởng theo tiến độ hoàn thiện – khai thác của chính dự án.

Quảng Ninh là minh chứng điển hình cho quỹ đạo tăng giá nhờ hạ tầng. Năm 2012, giá đất Hạ Long chỉ 20-30 triệu đồng/m2. Sau khi cao tốc Hải Phòng – Hạ Long khởi công (2015) và hoàn thiện (2018), cùng toàn tuyến Hà Nội - Hạ Long thông xe (2022), giá đất đã tăng gấp 2-3 lần, đạt 120-200 triệu đồng/m2 hiện nay.

Về quỹ đạo tăng giá theo tiến độ dự án, Ecopark (Hưng Yên) là ví dụ tiêu biểu: từ 20-35 triệu đồng/m2 năm 2012 lên 150-350 triệu đồng/m2 sau hơn một thập kỷ hoàn thiện. Tương tự, Swan Bay (Đồng Nai) tăng từ 25–35 triệu đồng/m2 năm 2018 lên 70–120 triệu đồng/m2 năm 2025, đồng hành cùng hạ tầng và tiện ích.

Gold Coast Vũng Tàu nổi bật khi hội tụ cả hai động lực trên. Một mặt, dự án hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng hàng trăm tỷ đô: cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác từ 2026; metro Bến Thành - Cần Giờ cùng cầu vượt biển Cần Giờ hoàn thành trước 2030. Những công trình này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn thiết lập hành lang kết nối liền mạch, đặt nền móng cho mặt bằng giá mới.

Dự báo các nhịp tăng giá của Gold Coast Vũng Tàu từ nay đến năm 2030.

Song song đó là lộ trình hoàn thiện của chính Gold Coast Vũng Tàu. Giai đoạn 2025–2027 tập trung hoàn thiện trục giao thông chính, công viên chủ đề, khu Outlet và bàn giao phân khu đầu tiên. Từ 2028, khi tiện ích đồng bộ, cư dân và hoạt động kinh doanh hình thành rõ nét, giá trị dự án sẽ bước sang giai đoạn sinh lời bền vững.

Giới chuyên gia nhận định, năm 2025 chỉ là “dấu chân đầu tiên” trên biểu đồ tăng trưởng của Gold Coast Vũng Tàu. Bước sang chu kỳ 2026, dự án mang đến cơ hội đầu tư chiến lược – nơi giá trị tích lũy âm thầm trước khi bứt phá mạnh mẽ.