Hà Nội công khai 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Phan Nam
01/10/2025, 17:56
Hà Nội vừa công khai tên tổ chức sử dụng đất có vi phạm, địa chỉ sử dụng đất có vi phạm, thời điểm vi phạm, diện tích đất vi phạm, mức độ vi phạm, kiến nghị xử lý và kết quả xử lý đối với 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố...
Theo Cổng thông tin của UBND TP.Hà Nội, ngày 29/9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có văn bản số 7350 về việc tiếp tục thực hiện công khai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và tổ chức công khai, minh bạch thông tin xử lý trên các phương tiện truyền thông địa phương; Các Sở ban ngành Thành phố; UBND các xã, phường; các cơ quan Báo, đài Thủ đô thực hiện công khai, minh bạch thông tin đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng; các dự án vi phạm bị cưỡng chế, bị thu hồi, bị chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật.
Văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết có 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo quy định của Luật Đất đai là các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.
Cụ thể, gồm: Khu đất thuộc ô quy hoạch CC- 04 (B2- 1/CCDVO1 ngõ 96 Ngô Gia Tự), phường Việt Hưng của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Hà Nội; Đất tại Ngõ 622 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu; Đất tại phường Phú Diễn của Liên danh Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Giang; Đất tại phường Xuân Đỉnh của Công ty cổ phần Thăng Long GTC; Đất tại phường Đại Mỗ của Công ty TNHH Việt Hiền; Ô A/D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy của Công ty cổ phần Danh Nam; Đất tại phường Tây Mỗ của Công ty Viglacera – CTCP; Khu đất ký hiệu ĐM1, phường Đại Mỗ của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Alaska); Đất tại tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên Hòa của Công ty TNHH MTV đầu tư Phú Minh (trước đây là Công ty TNHH MTV đầu tư Văn Phú - Trung Kính); Đất tại phường Tây Hồ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế (ICT); Đất tại Phường Yên Nghĩa của Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên; Đất tại phường Tư Liêm của Công ty CP Thương mại xây dựng và đầu tư Miền Bắc; Đất tại phường Xuân Phương của Công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu Cửu Long; Đất tại phường Hòa Lạc của Công ty TNHH xây dựng Thành Hưng (đại diện liên danh công ty TNHH xây dựng Thành Hưng và công ty TNHH Hoàng Long); Đất tại phường Đại Mỗ của Công ty CP đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông; Đất tại phường Thanh Xuân của Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin - CTCP; Đất tại xã Thanh Trì của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt làm chủ đầu tư.
Đồng thời, Hà Nội cũng gỡ bỏ công khai thông tin vi phạm pháp luật đất đai của 07 trường hợp: Đất tại phường Việt Hưng của Liên danh Công ty CP Đông Giang, Công ty TNHH thương mại Sơn Dương và Công ty TNHH TM tổng hợp Đức Giang; Đất tại xã Phúc Thịnh của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội; Đất tại xã Thường Tín của Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bách Khoa; Đất tại 19 Hàng Khoai, phường Hoàn Kiếm của Dự án đầu tư xây dựng Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua; Đất tại Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng của Công ty cổ phần đầu tư Vinakim và của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành; Đất tại xã Sóc Sơn của Công ty cổ phần đầu tư Vân Sơn.
Mới đây, ngày 26/9/2025, UBND TP.Hà Nội đã có Quyết định 60/2025/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội.
Theo đó, đơn vị này sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong 39 lĩnh vực. Trong đó, với lĩnh vực Đất đai, Sở được giao 13 nhiệm vụ quan trọng như: Tham mưu, giúp UBND Thành phố quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, điều kiện và diện tích tách thửa tối thiểu, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung khác thuộc nhiệm vụ của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật về đất đai; Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do UBND cấp xã trình UBND Thành phố phê duyệt; tổng hợp, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt…
16:51, 20/09/2024
Theo quy hoạch, phân khu 7, đô thị Bắc Giang có diện tích gần 2.600ha, dự kiến dân số đến năm 2045 khoảng 24.700 người. Đây là khu đô thị sinh thái gắn với dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, du lịch văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo, được tổ chức thành 3 khu chức năng và 3 đơn vị ở…
Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định về phân cấp tổ chức cấp giấy phép lưu thông, phân cấp tổ chức kiểm tra chất lượng đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy…
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo công văn số 9142/VPCP-CN ngày 25/9/2025 về việc tăng cường, đẩy mạnh phát triển đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Chính phủ về việc lựa chọn 18 doanh nghiệp xây dựng có năng lực làm nhà ở xã hội và 15 địa phương có nhu cầu lớn nhất về nhà ở xã hội trên cả nước.
Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai sẽ được tái cấu trúc thành ba phân vùng chức năng chính, gắn liền với ba cửa khẩu quốc tế, hướng tới hình thành một hệ thống kinh tế đa cực, bổ trợ lẫn nhau. Cụ thể, phân vùng I gắn với Cửa khẩu quốc tế Lào Cai; phân vùng II gắn với Cửa khẩu quốc tế Bản Vược; phân vùng III gắn với Cửa khẩu quốc tế Mường Khương…
Ngày 27/9, tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, Sheraton Grand Danang Beach Resort & SPA - khu nghỉ dưỡng và hội nghị đạt tiêu chuẩn Sheraton Grand đầu tiên tại Đông Nam Á - tự hào được vinh danh Top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam 2025.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: