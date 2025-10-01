Hà Nội công khai 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai

Hà Nội vừa công khai tên tổ chức sử dụng đất có vi phạm, địa chỉ sử dụng đất có vi phạm, thời điểm vi phạm, diện tích đất vi phạm, mức độ vi phạm, kiến nghị xử lý và kết quả xử lý đối với 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố...

Theo Cổng thông tin của UBND TP.Hà Nội, ngày 29/9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có văn bản số 7350 về việc tiếp tục thực hiện công khai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và tổ chức công khai, minh bạch thông tin xử lý trên các phương tiện truyền thông địa phương; Các Sở ban ngành Thành phố; UBND các xã, phường; các cơ quan Báo, đài Thủ đô thực hiện công khai, minh bạch thông tin đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng; các dự án vi phạm bị cưỡng chế, bị thu hồi, bị chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết có 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo quy định của Luật Đất đai là các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Cụ thể, gồm: Khu đất thuộc ô quy hoạch CC- 04 (B2- 1/CCDVO1 ngõ 96 Ngô Gia Tự), phường Việt Hưng của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Hà Nội; Đất tại Ngõ 622 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu; Đất tại phường Phú Diễn của Liên danh Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Giang; Đất tại phường Xuân Đỉnh của Công ty cổ phần Thăng Long GTC; Đất tại phường Đại Mỗ của Công ty TNHH Việt Hiền; Ô A/D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy của Công ty cổ phần Danh Nam; Đất tại phường Tây Mỗ của Công ty Viglacera – CTCP; Khu đất ký hiệu ĐM1, phường Đại Mỗ của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Alaska); Đất tại tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên Hòa của Công ty TNHH MTV đầu tư Phú Minh (trước đây là Công ty TNHH MTV đầu tư Văn Phú - Trung Kính); Đất tại phường Tây Hồ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế (ICT); Đất tại Phường Yên Nghĩa của Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên; Đất tại phường Tư Liêm của Công ty CP Thương mại xây dựng và đầu tư Miền Bắc; Đất tại phường Xuân Phương của Công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu Cửu Long; Đất tại phường Hòa Lạc của Công ty TNHH xây dựng Thành Hưng (đại diện liên danh công ty TNHH xây dựng Thành Hưng và công ty TNHH Hoàng Long); Đất tại phường Đại Mỗ của Công ty CP đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông; Đất tại phường Thanh Xuân của Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin - CTCP; Đất tại xã Thanh Trì của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt làm chủ đầu tư.

Đồng thời, Hà Nội cũng gỡ bỏ công khai thông tin vi phạm pháp luật đất đai của 07 trường hợp: Đất tại phường Việt Hưng của Liên danh Công ty CP Đông Giang, Công ty TNHH thương mại Sơn Dương và Công ty TNHH TM tổng hợp Đức Giang; Đất tại xã Phúc Thịnh của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội; Đất tại xã Thường Tín của Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bách Khoa; Đất tại 19 Hàng Khoai, phường Hoàn Kiếm của Dự án đầu tư xây dựng Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua; Đất tại Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng của Công ty cổ phần đầu tư Vinakim và của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành; Đất tại xã Sóc Sơn của Công ty cổ phần đầu tư Vân Sơn.

Mới đây, ngày 26/9/2025, UBND TP.Hà Nội đã có Quyết định 60/2025/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội.

Theo đó, đơn vị này sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong 39 lĩnh vực. Trong đó, với lĩnh vực Đất đai, Sở được giao 13 nhiệm vụ quan trọng như: Tham mưu, giúp UBND Thành phố quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, điều kiện và diện tích tách thửa tối thiểu, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung khác thuộc nhiệm vụ của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật về đất đai; Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do UBND cấp xã trình UBND Thành phố phê duyệt; tổng hợp, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt…