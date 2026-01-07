Hà Nội tiếp tục làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu tiếp tục triển khai việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; các dữ liệu đã được xây dựng, hoàn thiện phải sớm đưa vào vận hành, bảo đảm kết nối, liên thông với các ngành, lĩnh vực, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp…

UBND Thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Công văn số 26/UBND-NNMT về việc duy trì và mở rộng kết quả đạt được từ Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo đó, Thành phố yêu cầu các Sở, ngành và UBND các phường, xã tập trung thực hiện một số 6 nội dung.

Thứ nhất, các sở, ngành và UBND các phường, xã tiếp tục quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo đề nghị, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần đổi mới phương thức quản trị, phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thứ hai, dữ liệu đất đai đã xây dựng, hoàn thiện phải được đưa ngay vào hoạt động phục vụ cho công tác quản lý đất đai, chia sẻ, kết nối, liên thông với các ngành kinh tế - xã hội và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; vận hành, cập nhật thường xuyên, liên tục và duy trì chế độ đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đối với khối lượng nhiệm vụ dữ liệu còn lại, phải tiếp tục thực hiện hoạt động đối khớp, xác thực thông tin của người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bổ sung, hoàn thiện dữ liệu lịch sử, bảo đảm cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”; tiếp tục rà soát, nhập liệu đối với các Giấy chứng nhận thu thập trong quá trình triển khai Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT và qua hệ thống VNeID. Cập nhật thường xuyên, liên tục, đồng bộ thời gian thực lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.

Thứ ba, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì cùng UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch, tập trung ưu tiên nguồn nhân lực và kinh phí để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Thứ tư, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường và Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện rà soát, tái cấu trúc, chuẩn hóa các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất, mở rộng danh mục thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, theo phương thức lấy dữ liệu là trung tâm để cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thành phần hồ sơ giấy, sử dụng ngay các thông tin, dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; chuẩn hóa quy trình để có thể xử lý tự động một phần; mở rộng danh mục thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Thứ năm, Công an Thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cho UBND Thành phố bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống. Trong đó, tăng cường giám sát, cảnh báo truy cập hệ thống. Áp dụng nghiêm quy chế phân quyền, nhật ký truy cập; thực hiện diễn tập, kiểm tra định kỳ an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.

Thứ sáu, thống nhất phần mềm hệ thống thông tin đất đai Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng UBND các phường, xã rà soát, bảo đảm chỉ sử dụng 1 hệ thống phần mềm theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.