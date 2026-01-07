Hà Nội tiếp tục làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 07/01/2026
Anh Khoa
07/01/2026, 16:42
UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu tiếp tục triển khai việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; các dữ liệu đã được xây dựng, hoàn thiện phải sớm đưa vào vận hành, bảo đảm kết nối, liên thông với các ngành, lĩnh vực, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp…
UBND Thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Công văn số 26/UBND-NNMT về việc duy trì và mở rộng kết quả đạt được từ Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.
Theo đó, Thành phố yêu cầu các Sở, ngành và UBND các phường, xã tập trung thực hiện một số 6 nội dung.
Thứ nhất, các sở, ngành và UBND các phường, xã tiếp tục quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo đề nghị, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần đổi mới phương thức quản trị, phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Thứ hai, dữ liệu đất đai đã xây dựng, hoàn thiện phải được đưa ngay vào hoạt động phục vụ cho công tác quản lý đất đai, chia sẻ, kết nối, liên thông với các ngành kinh tế - xã hội và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; vận hành, cập nhật thường xuyên, liên tục và duy trì chế độ đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Đối với khối lượng nhiệm vụ dữ liệu còn lại, phải tiếp tục thực hiện hoạt động đối khớp, xác thực thông tin của người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bổ sung, hoàn thiện dữ liệu lịch sử, bảo đảm cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”; tiếp tục rà soát, nhập liệu đối với các Giấy chứng nhận thu thập trong quá trình triển khai Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT và qua hệ thống VNeID. Cập nhật thường xuyên, liên tục, đồng bộ thời gian thực lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.
Thứ ba, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì cùng UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch, tập trung ưu tiên nguồn nhân lực và kinh phí để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.
Thứ tư, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường và Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện rà soát, tái cấu trúc, chuẩn hóa các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất, mở rộng danh mục thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, theo phương thức lấy dữ liệu là trung tâm để cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thành phần hồ sơ giấy, sử dụng ngay các thông tin, dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; chuẩn hóa quy trình để có thể xử lý tự động một phần; mở rộng danh mục thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Thứ năm, Công an Thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cho UBND Thành phố bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống. Trong đó, tăng cường giám sát, cảnh báo truy cập hệ thống. Áp dụng nghiêm quy chế phân quyền, nhật ký truy cập; thực hiện diễn tập, kiểm tra định kỳ an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.
Thứ sáu, thống nhất phần mềm hệ thống thông tin đất đai Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng UBND các phường, xã rà soát, bảo đảm chỉ sử dụng 1 hệ thống phần mềm theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Quý 4/2025, tổng nguồn cung căn hộ mở bán mới tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 30.000 căn. Đây là mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây…
Trong nhiều năm qua, thị trường bất động sản từng chứng kiến không ít dự án tăng giá mạnh nhờ “sóng”, nhờ thông tin quy hoạch, hạ tầng hoặc hiệu ứng đám đông. Tuy nhiên, khi chu kỳ thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc sâu, những giá trị mang tính bền vững mới dần lộ diện. Một trong những yếu tố quan trọng nhưng ít được nhắc đến một cách đúng mức chính là cộng đồng cư dân thật – yếu tố âm thầm quyết định sức sống và giá trị dài hạn của dự án.
Mỗi chu kỳ tăng trưởng bất động sản thường có một “độ trễ” ngắn, khi hạ tầng đã khởi sắc nhưng giá trị bất động sản chưa kịp phản ánh đầy đủ. Gold Coast Vũng Tàu đang ở đúng thời khắc “đắt giá” này – nơi lợi thế thuộc về những nhà đầu tư nhạy bén.
Trong bối cảnh giá bất động sản tại các đô thị lớn không ngừng tăng cao, lựa chọn thuê hay mua nhà của người dân còn phụ thuộc vào năng lực tài chính và mức độ tích lũy. Với người có nguồn lực hạn chế, thuê nhà là giải pháp phù hợp trong ngắn hạn, nhưng nhóm có nền tảng tài chính vững vàng, họ vẫn ưu tiên mục tiêu sở hữu để an cư lâu dài…
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai. Theo đó, Nghị quyết đã làm rõ đối với mức tiền đặt cọc áp dụng từ ngày 6/1/2026...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: