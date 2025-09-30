Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Bộ Xây dựng đề xuất thí điểm Trung tâm giao dịch bất động sản online

Thanh Xuân

30/09/2025, 13:44

Việc thí điểm mô hình Trung tâm Giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất sẽ triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027, trên phạm vi toàn quốc. Các loại bất động sản giao dịch tại Trung tâm gồm: nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án, quyền sử dụng đất ở được mã hóa, định danh. Các hình thức giao dịch được thực hiện tại Trung tâm bao gồm mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 29/9/2025, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp tổng hợp ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm mô hình Trung tâm Giao dịch bất động sản. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trên cả nước với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp...

SẼ KHẨN TRƯƠNG ĐƯA VÀO VẬN HÀNH 

Trong thời gian qua, các giao dịch bất động sản chủ yếu được thực hiện thông qua sàn của các doanh nghiệp quản lý, tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm và một số giao dịch sơ cấp. Từ thực tiễn này, Bộ Xây dựng đã xây dựng đề án thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Đề án sẽ được trình xin ý kiến Bộ Chính trị, sau đó xây dựng Nghị quyết thí điểm để làm cơ sở thực hiện.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản, nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng an toàn, lành mạnh, đồng thời tăng cường kiểm soát các hoạt động giao dịch và pháp lý. Vì vậy, Bộ Xây dựng sẽ khẩn trương triển khai việc đưa sàn giao dịch đi vào vận hành theo Nghị quyết 206 của Quốc hội, đồng thời, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ để triển khai Trung tâm trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố.

“Khi Nghị quyết chính thức có hiệu lực, mọi giao dịch bất động sản sẽ thông qua Trung tâm này. Do đó, quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết cần đảm bảo chất lượng, bám sát thực tiễn, không gây cản trở đến phát triển kinh tế - xã hội, mặt khác, vẫn phải tạo thuận lợi cho người dân. Đây là vấn đề đòi hỏi sự tham gia đóng góp ý kiến từ các địa phương cũng như Bộ, ngành liên quan”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.

Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, cho biết Đảng ủy Bộ Xây dựng cũng có Công văn số 192 gửi Đảng ủy Chính phủ, báo cáo về việc đề xuất chủ trương để ban hành Nghị quyết thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập. Mục tiêu là hướng đến giao dịch qua hình thức điện tử, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính công khai, minh bạch của giao dịch bất động sản trên thị trường.

Theo ông Dũng, việc triển khai Trung tâm hướng đến 3 mục tiêu trọng tâm. Thứ nhất, phát triển thị trường bất động sản, quyền sử dụng đất công khai, minh bạch, giảm thiểu rủi ro, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh.

Thứ hai, tạo lập một kênh giao dịch chính thống, minh bạnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, chuẩn hóa quy trình giao dịch, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức cá nhân khi tham gia thị trường. Việc gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, giảm thiểu tình trạng đầu cơ, thổi giá và các rủi ro phát sinh trong giao dịch bất động sản, chống thất thu thuế cho Nhà nước.

Thứ ba, thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho quản lý và giao dịch bất động sản, tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới, góp phần hình thành thị trường bất động sản thông minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực, cạnh tranh quốc tế và phát triển thị trường bền vững và minh bạnh.

Thời gian thực hiện thí điểm kéo dài 2 năm, từ 2026 đến 2027. Các loại bất động sản giao dịch thực hiện tại Trung tâm gồm: nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, quyền sử dụng đất ở được mã hóa định danh theo từng bất động sản. Các hình thức giao dịch thực hiện tại Trung tâm, gồm mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua. Đối tượng áp dụng là tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản, tổ chức cá nhân tham gia giao dịch bất động sản.

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN ONLINE

Liên quan đến hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đại diện Tập đoàn Viễn thông Quân đội cho biết Tập đoàn đang xây dựng chiến lược dữ liệu và chiến lược chuyển đổi số, với mục tiêu hoàn thành việc cập nhật toàn bộ cơ sở dữ liệu lên Cổng thông tin dữ liệu quốc gia trước ngày 31/12/2025.

Trong đó, Viettel sẽ ứng dụng các công nghệ tiên tiến như: Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và trải nghiệm trực quan VIR. Cơ cấu chính của hệ thống hạ tầng có website, app, AI hỗ trợ, cùng các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, nhằm bảo đảm giao dịch được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, công tác bảo mật dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân và phòng chống giả mạo giao dịch cũng được ưu tiên triển khai.

Hệ thống sẽ bảo đảm tính minh bạch, dễ sử dụng, dễ vận hành khi đưa vào hoạt động; hỗ trợ trực tuyến các nhu cầu của người mua, người bán về định giá, thủ tục pháp lý, tài chính – ngân hàng hay marketing… đồng thời, còn tích hợp nội dung về chính sách hậu mãi và quản lý tài sản. Giao diện được thiết kế theo hướng dễ tìm kiếm, so sánh, liên hệ và dễ dàng đánh giá, xếp hạng các dự án. Người dùng có thể được hỗ trợ trực tuyến, hoặc trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm giao dịch ở các tỉnh, thành.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị Tập đoàn Viettel nghiên cứu kỹ dự án, nắm bắt đầy đủ yêu cầu, xây dựng quy trình vận hành hiệu quả, đồng thời phối hợp với các địa phương trong việc đồng bộ dữ liệu hạ tầng trong thời gian tới.

Hưng Yên tăng cường phòng ngừa rủi ro trong giao dịch bất động sản

14:55, 16/09/2025

Hưng Yên tăng cường phòng ngừa rủi ro trong giao dịch bất động sản

Hà Nội xem xét thí điểm không công chứng giao dịch bất động sản hợp đồng tặng cho

13:59, 09/07/2025

Hà Nội xem xét thí điểm không công chứng giao dịch bất động sản hợp đồng tặng cho

Từ khóa:

bất động sản Bộ Xây dựng thí điểm trung tâm giao dịch bất động sản online

Đọc thêm

La Pura - Nơi mỗi đứa trẻ được lớn lên trong một thế giới riêng đầy yêu thương và sáng tạo

La Pura - Nơi mỗi đứa trẻ được lớn lên trong một thế giới riêng đầy yêu thương và sáng tạo

Trong khi nhiều dự án bất động sản vẫn đang tập trung vào các tiêu chí về vị trí, tiện ích hay khả năng sinh lời, thì một xu hướng mới – sâu sắc hơn và nhân văn hơn đang dần định hình lại thị trường: đặt trẻ em làm trung tâm trong thiết kế và phát triển không gian sống.

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Tỷ suất sinh ở Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử vào năm 2024, sau khi có xu hướng sụt giảm rõ rệt từ năm 2021. Một trong những nguyên nhân quan trọng là chi phí nhà ở ngày càng tăng cao, khiến nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về kế hoạch sinh con…

Đề xuất Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí

Đề xuất Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí

Theo dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai 2024, Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất…

TP.HCM: Thí điểm 74 khu đất dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội

TP.HCM: Thí điểm 74 khu đất dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa trình UBND Thành phố danh mục 74 khu đất thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội…

Cần phối hợp liên ngành và doanh nghiệp để giải bài toán nhà ở xã hội

Cần phối hợp liên ngành và doanh nghiệp để giải bài toán nhà ở xã hội

Không một cơ quan nào có thể tự giải quyết toàn bộ bài toán nhà ở xã hội. Việc phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các địa phương là điều kiện tiên quyết để triển khai các giải pháp một cách hiệu quả. Đồng thời, cần kêu gọi các doanh nghiệp cùng Chính phủ và địa phương tham gia đầu tư vào nhà ở xã hội…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Thế giới

2

Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh

Thị trường

3

Sẽ xây dựng và ban hành nhãn hiệu “phát thải thấp” cho các sản phẩm trồng trọt

Kinh tế xanh

4

Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam

Chứng khoán

5

Bộ trưởng Bộ Y tế: Không phát hiện thuốc giả tại các cơ sở khám chữa bệnh

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy