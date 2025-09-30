Bộ Xây dựng đề xuất thí điểm Trung tâm giao dịch bất động sản online

Việc thí điểm mô hình Trung tâm Giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất sẽ triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027, trên phạm vi toàn quốc. Các loại bất động sản giao dịch tại Trung tâm gồm: nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án, quyền sử dụng đất ở được mã hóa, định danh. Các hình thức giao dịch được thực hiện tại Trung tâm bao gồm mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua.

Ngày 29/9/2025, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp tổng hợp ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm mô hình Trung tâm Giao dịch bất động sản. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trên cả nước với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp...

SẼ KHẨN TRƯƠNG ĐƯA VÀO VẬN HÀNH

Trong thời gian qua, các giao dịch bất động sản chủ yếu được thực hiện thông qua sàn của các doanh nghiệp quản lý, tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm và một số giao dịch sơ cấp. Từ thực tiễn này, Bộ Xây dựng đã xây dựng đề án thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Đề án sẽ được trình xin ý kiến Bộ Chính trị, sau đó xây dựng Nghị quyết thí điểm để làm cơ sở thực hiện.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản, nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng an toàn, lành mạnh, đồng thời tăng cường kiểm soát các hoạt động giao dịch và pháp lý. Vì vậy, Bộ Xây dựng sẽ khẩn trương triển khai việc đưa sàn giao dịch đi vào vận hành theo Nghị quyết 206 của Quốc hội, đồng thời, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ để triển khai Trung tâm trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố.

“Khi Nghị quyết chính thức có hiệu lực, mọi giao dịch bất động sản sẽ thông qua Trung tâm này. Do đó, quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết cần đảm bảo chất lượng, bám sát thực tiễn, không gây cản trở đến phát triển kinh tế - xã hội, mặt khác, vẫn phải tạo thuận lợi cho người dân. Đây là vấn đề đòi hỏi sự tham gia đóng góp ý kiến từ các địa phương cũng như Bộ, ngành liên quan”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.

Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, cho biết Đảng ủy Bộ Xây dựng cũng có Công văn số 192 gửi Đảng ủy Chính phủ, báo cáo về việc đề xuất chủ trương để ban hành Nghị quyết thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập. Mục tiêu là hướng đến giao dịch qua hình thức điện tử, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính công khai, minh bạch của giao dịch bất động sản trên thị trường.

Theo ông Dũng, việc triển khai Trung tâm hướng đến 3 mục tiêu trọng tâm. Thứ nhất, phát triển thị trường bất động sản, quyền sử dụng đất công khai, minh bạch, giảm thiểu rủi ro, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh.

Thứ hai, tạo lập một kênh giao dịch chính thống, minh bạnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, chuẩn hóa quy trình giao dịch, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức cá nhân khi tham gia thị trường. Việc gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, giảm thiểu tình trạng đầu cơ, thổi giá và các rủi ro phát sinh trong giao dịch bất động sản, chống thất thu thuế cho Nhà nước.

Thứ ba, thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho quản lý và giao dịch bất động sản, tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới, góp phần hình thành thị trường bất động sản thông minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực, cạnh tranh quốc tế và phát triển thị trường bền vững và minh bạnh.

Thời gian thực hiện thí điểm kéo dài 2 năm, từ 2026 đến 2027. Các loại bất động sản giao dịch thực hiện tại Trung tâm gồm: nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, quyền sử dụng đất ở được mã hóa định danh theo từng bất động sản. Các hình thức giao dịch thực hiện tại Trung tâm, gồm mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua. Đối tượng áp dụng là tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản, tổ chức cá nhân tham gia giao dịch bất động sản.

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN ONLINE

Liên quan đến hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đại diện Tập đoàn Viễn thông Quân đội cho biết Tập đoàn đang xây dựng chiến lược dữ liệu và chiến lược chuyển đổi số, với mục tiêu hoàn thành việc cập nhật toàn bộ cơ sở dữ liệu lên Cổng thông tin dữ liệu quốc gia trước ngày 31/12/2025.

Trong đó, Viettel sẽ ứng dụng các công nghệ tiên tiến như: Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và trải nghiệm trực quan VIR. Cơ cấu chính của hệ thống hạ tầng có website, app, AI hỗ trợ, cùng các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, nhằm bảo đảm giao dịch được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, công tác bảo mật dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân và phòng chống giả mạo giao dịch cũng được ưu tiên triển khai.

Hệ thống sẽ bảo đảm tính minh bạch, dễ sử dụng, dễ vận hành khi đưa vào hoạt động; hỗ trợ trực tuyến các nhu cầu của người mua, người bán về định giá, thủ tục pháp lý, tài chính – ngân hàng hay marketing… đồng thời, còn tích hợp nội dung về chính sách hậu mãi và quản lý tài sản. Giao diện được thiết kế theo hướng dễ tìm kiếm, so sánh, liên hệ và dễ dàng đánh giá, xếp hạng các dự án. Người dùng có thể được hỗ trợ trực tuyến, hoặc trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm giao dịch ở các tỉnh, thành.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị Tập đoàn Viettel nghiên cứu kỹ dự án, nắm bắt đầy đủ yêu cầu, xây dựng quy trình vận hành hiệu quả, đồng thời phối hợp với các địa phương trong việc đồng bộ dữ liệu hạ tầng trong thời gian tới.